Aktorka o polskich korzeniach robi furorę. Nadia Tereszkiewicz zagra w czwartym sezonie Białego lotosu

Nadia Tereszkiewicz dołącza do obsady serialu Biały Lotos

Czwarta odsłona wielkiego hitu platformy HBO przeniesie widzów do ekskluzywnego hotelu na terenie Francji. Twórcy produkcji systematycznie ogłaszają nowe gwiazdy, a do ekipy dołączyli właśnie Vincent Cassel, Corentin Fila oraz Nadia Tereszkiewicz. Ostatnia z wymienionych artystek przyszła na świat nad Sekwaną i ma polskie pochodzenie. Widzowie znad Wisły mogą jednak poczuć lekki zawód, ponieważ młoda gwiazda nie posługuje się naszym językiem.

Kim jest Nadia Tereszkiewicz? Ojciec nazwał ją na cześć znanej bohaterki

Dwudziestodziewięcioletnia artystka urodziła się w Wersalu, a dokładnie w samym mieście, a nie w słynnym pałacu. Jej rodzina ma międzynarodowy charakter, ponieważ matka pochodzi z Finlandii, natomiast ojciec jest Polakiem. Mężczyzna postanowił nadać jej imię zainspirowane główną postacią z głośnego filmu Spaleni słońcem w reżyserii Nikity Michałkowa. Aktorka dysponuje imponującymi zdolnościami lingwistycznymi i biegle włada czterema językami. Jako ojczyste traktuje francuski oraz fiński, swobodnie komunikuje się też po angielsku i włosku, pomijając zupełnie mowę swoich przodków z Polski.

Zanim odkryła w sobie miłość do kina, jej największą życiową pasją był taniec. Swoje umiejętności choreograficzne szlifowała w prestiżowych placówkach, takich jak École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower oraz Canada's National Ballet School. Pierwsze kroki przed kamerą postawiła w 2016 roku, występując w obrazie The Dancer w reżyserii Stéphanie Di Giusto. Jej dotychczasowa kariera opiera się głównie na udziale we francuskich projektach, a na koncie ma role w takich filmach jak Kraina burz, Persona non grata, Rosalie czy Tylko zwierzęta nie błądzą, a także w serialu Obsesja. Wielkim przełomem okazał się dla niej rok 2022, kiedy to otrzymała statuetkę Cezara dla najbardziej obiecującej aktorki za brawurową kreację w produkcji Forever Young w reżyserii Valerii Bruni Tedeschi.

Obsada czwartego sezonu serialu Biały Lotos. Znamy najważniejsze nazwiska

Angaż wspomnianej trójki aktorów to tylko część wielkiej układanki, którą przygotowali twórcy kultowego formatu. Nowe gwiazdy wejdą na plan zdjęciowy, gdzie spotkają się z niezwykle imponującą ekipą artystów. W obsadzie czwartego sezonu pojawią się między innymi Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter oraz Steve Coogan. Obok nich swoje role odegrają również Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina i AJ Michalka.

Gdzie powstanie nowy sezon Białego Lotosu i kiedy premiera w HBO Max?

Akcja nadchodzących odcinków rozegra się w malowniczych francuskich plenerach. Według informacji przekazanych przez amerykański serwis Variety, ekipa filmowa rozstawi swoje kamery w prestiżowym Château de La Messardière w Saint-Tropez. Ten imponujący pałac z dziewiętnastego wieku funkcjonuje obecnie jako niezwykle luksusowy hotel. Prace na planie rozpoczną się w kwietniu i potrwają nieprzerwanie aż do października. Oficjalny termin debiutu nowych epizodów pozostaje na razie wielką tajemnicą, ale najbardziej prawdopodobnym okresem powrotu serialu na ekrany wydaje się druga połowa 2027 roku.

