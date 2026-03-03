La promesa, odcinek 344. Cruz i Lorenzo szykują potężny spisek przeciwko nowemu baronowi

Spis treści
Widzowie śledzący losy bohaterów pamiętają, że w poprzedniej odsłonie markiza Cruz musiała zmierzyć się z treścią emocjonalnego listu od Leonor. W międzyczasie Maria dowiedziała się o planowanym ślubie Teresy i Feliciana. Z kolei Alonso, za namową Curro, postanowił skonsultować pewne wątpliwości bezpośrednio z dworem królewskim. Doszło również do ostrej konfrontacji, w której rozgoryczony Salvador rzucił się na Jerónima. Markiz podjął także kluczową decyzję - zamierza ogłosić Curro nowym baronem Linaja w trakcie nadchodzącego polowania. W tle tych wydarzeń Jana została obdarowana kosztownym podarunkiem.
Streszczenie odcinka 344 serialu La Promesa. Spisek Cruz i Lorenza
W najnowszym epizodzie Catalina stawia sprawę jasno i naciska na Pelaya, aby ten definitywnie odsunął Jerónima od prowadzonych interesów. Cała rezydencja żyje przygotowaniami do wielkiego polowania, a punktem kulminacyjnym wydarzenia ma być bankiet, podczas którego Curro oficjalnie zostanie przedstawiony jako baron Linaja. Markizowi udaje się uzyskać aprobatę Dworu na współpracę z Cavendishem, co jest dla niego istotnym sukcesem politycznym. Niestety, za plecami młodego arystokraty toczy się niebezpieczna gra – Cruz wspólnie z Lorenzem knują intrygę wymierzoną w Curro. W kuchni również nie brakuje emocji, gdyż Simona bardzo mocno przeżywa rozłąkę z Candelą.
Emisja serialu La Promesa w TVP2. Kiedy oglądać odcinek 344?
Fani hiszpańskiej telenoweli mogą śledzić losy ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o stałej porze. Transmisja rozpoczyna się o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 344. odcinek serialu trafi na antenę w poniedziałek, 9 marca 2026 roku. Dla osób, które nie mogą w tym czasie zasiąść przed telewizorem, Telewizja Polska przygotowała wygodną alternatywę. Wszystkie epizody, zarówno te archiwalne, jak i premierowe, są udostępniane w internecie na platformie TVP VOD.
Fabuła hiszpańskiego hitu La Promesa i pełna obsada
Główna bohaterka, Jana, coraz odważniej zgłębia mroczną przeszłość rodu Lujan, co prowadzi do odsłonięcia kolejnych kłamstw ukrytych w murach posiadłości. Dziewczyna musi balansować między dążeniem do zemsty a skomplikowanym uczuciem, jakie rodzi się między nią a Manuelem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a konflikty między arystokracją a służbą przybierają na sile. Prawda, do której dąży pokojówka, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)