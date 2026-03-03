La promesa, odcinek 344. Cruz i Lorenzo szykują potężny spisek przeciwko nowemu baronowi

Widzowie śledzący losy bohaterów pamiętają, że w poprzedniej odsłonie markiza Cruz musiała zmierzyć się z treścią emocjonalnego listu od Leonor. W międzyczasie Maria dowiedziała się o planowanym ślubie Teresy i Feliciana. Z kolei Alonso, za namową Curro, postanowił skonsultować pewne wątpliwości bezpośrednio z dworem królewskim. Doszło również do ostrej konfrontacji, w której rozgoryczony Salvador rzucił się na Jerónima. Markiz podjął także kluczową decyzję - zamierza ogłosić Curro nowym baronem Linaja w trakcie nadchodzącego polowania. W tle tych wydarzeń Jana została obdarowana kosztownym podarunkiem.

Streszczenie odcinka 344 serialu La Promesa. Spisek Cruz i Lorenza

W najnowszym epizodzie Catalina stawia sprawę jasno i naciska na Pelaya, aby ten definitywnie odsunął Jerónima od prowadzonych interesów. Cała rezydencja żyje przygotowaniami do wielkiego polowania, a punktem kulminacyjnym wydarzenia ma być bankiet, podczas którego Curro oficjalnie zostanie przedstawiony jako baron Linaja. Markizowi udaje się uzyskać aprobatę Dworu na współpracę z Cavendishem, co jest dla niego istotnym sukcesem politycznym. Niestety, za plecami młodego arystokraty toczy się niebezpieczna gra – Cruz wspólnie z Lorenzem knują intrygę wymierzoną w Curro. W kuchni również nie brakuje emocji, gdyż Simona bardzo mocno przeżywa rozłąkę z Candelą.

Emisja serialu La Promesa w TVP2. Kiedy oglądać odcinek 344?

Fani hiszpańskiej telenoweli mogą śledzić losy ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o stałej porze. Transmisja rozpoczyna się o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 344. odcinek serialu trafi na antenę w poniedziałek, 9 marca 2026 roku. Dla osób, które nie mogą w tym czasie zasiąść przed telewizorem, Telewizja Polska przygotowała wygodną alternatywę. Wszystkie epizody, zarówno te archiwalne, jak i premierowe, są udostępniane w internecie na platformie TVP VOD.

Fabuła hiszpańskiego hitu La Promesa i pełna obsada

Główna bohaterka, Jana, coraz odważniej zgłębia mroczną przeszłość rodu Lujan, co prowadzi do odsłonięcia kolejnych kłamstw ukrytych w murach posiadłości. Dziewczyna musi balansować między dążeniem do zemsty a skomplikowanym uczuciem, jakie rodzi się między nią a Manuelem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a konflikty między arystokracją a służbą przybierają na sile. Prawda, do której dąży pokojówka, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)