Kiedy wraca "Gorąca rywalizacja"? Data premiery 2. sezonu ogłoszona

Fani duetu, który tworzą Shane Hollander (w tej roli Hudson Williams) oraz Ilya Rozanov (grany przez Connora Storrie), nie będą musieli tkwić w niepewności co do przyszłości produkcji. W branży filmowej nie rezygnuje się z projektów przyciągających miliony odbiorców, dlatego realizacja drugiego sezonu "Gorącej rywalizacji" była tylko kwestią czasu. Najważniejszą wiadomością dnia jest jednak fakt, że poznaliśmy ramy czasowe powrotu bohaterów na ekrany.

Twórca hitowej serii, Jacob Tierney, gościł niedawno w porannym programie stacji CBS, gdzie podzielił się kluczowymi informacjami dla fanów. Showrunner oficjalnie potwierdził, że drugi sezon zadebiutuje w kwietniu 2027 roku. Na ten moment nie ma pewności, czy polscy subskrybenci platformy HBO Max otrzymają dostęp do nowych odcinków w tym samym dniu, co widzowie w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że w głównych rolach ponownie zobaczymy Hudsona Williamsa i Connora Storrie.

Fabuła "Gorącej rywalizacji". O czym opowiada historia Shane'a i Ilyi?

Scenariusz serialu koncentruje się na losach dwóch wybitnych hokeistów, którzy na lodowisku są dla siebie zażartymi przeciwnikami. Shane Hollander i Ilya Rozanov to absolutne gwiazdy ligi, połączone nie tylko chorobliwą ambicją i wolą walki, ale także magnetycznym przyciąganiem, którego sami nie potrafią do końca zdefiniować. Relacja, która zaczyna się jako niewinny, ukrywany przed światem romans dwóch debiutantów, ewoluuje w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, skomplikowanych uczuć, zaprzeczeń i nieustannego odkrywania własnej tożsamości.

Przez osiem lat główni bohaterowie gonią za sportowym sukcesem, jednocześnie starając się uporządkować swoje życie emocjonalne poza taflą. Rozdarci pomiędzy zawodowym sportem, wymagającym całkowitego poświęcenia, a uczuciem, którego nie sposób zignorować, muszą podjąć fundamentalne decyzje. Shane i Ilya stają przed pytaniem, czy w ich brutalnym świecie rywalizacji znajdzie się miejsce na coś tak kruchego i potężnego jak prawdziwa miłość.

