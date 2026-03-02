La promesa odcinek 343: Ważna decyzja Alonso. Jana otrzymała niezwykły podarunek

Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń, warto przypomnieć sobie, co działo się ostatnio w pałacu. Leonor postanowiła realizować swoje marzenia w branży modowej i potajemnie wyjechała do Nowego Jorku. Wyjaśniła się również kwestia kradzieży zegarka należącego do Lorenza, choć Pelayo starał się zatuszować sprawę, chroniąc swojego kamerdynera. Sytuacja Maríi skomplikowała się, gdy Cruz stanowczo odmówiła przyjęcia jej z powrotem do pracy. Z kolei relacja Cataliny i Pelayo przechodzi kryzys po nieudanych oświadczynach – para zdecydowała się na chwilę dystansu.

Streszczenie odcinka 343. Salvador traci cierpliwość do Jerónima

W najnowszym epizodzie markiza Cruz pogrąża się w lekturze emocjonalnego listu od Leonor, starając się zaakceptować życiowy wybór córki. Tymczasem w kręgach służby również nie brakuje nowin – Teresa i Feliciano dzielą się z Maríą radosną informacją o swoich zaręczynach. Atmosfera zagęszcza się wokół Jerónima, który staje się obiektem ataku ze strony rozżalonego Salvadora. Curro wywiera presję na Alonso, sugerując mu konsultację wątpliwości na królewskim dworze. Markiz ma już jednak pewien plan – podczas najbliższego polowania zamierza oficjalnie ogłosić, że Curro otrzyma tytuł barona Linaja. W międzyczasie Jana zostaje zaskoczona kosztownym prezentem.

Emisja serialu La promesa. Gdzie obejrzeć odcinek 343 w TV i online?

Fani hiszpańskiej sagi mogą śledzić losy rodziny Lujan od poniedziałku do piątku. Premierowa emisja 343. odcinka zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 15:05 w TVP2. Dla osób, które nie mogą zasiąść przed odbiornikami w porze emisji, Telewizja Polska przygotowała alternatywę. Wszystkie epizody, zarówno te archiwalne, jak i najnowsze, są udostępniane w serwisie internetowym TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu La promesa

Główną bohaterką produkcji jest Jana, która zatrudnia się w posiadłości La Promesa, by rozwikłać zagadkę śmierci matki. Każdy kolejny dzień w pałacu odsłania przed nią mroczne intrygi arystokracji i skomplikowane relacje służby. Sytuację utrudnia rodzące się uczucie do Manuela, które zmusza dziewczynę do wybierania między pragnieniem zemsty a miłością. Poszukiwanie prawdy okazuje się znacznie bardziej niebezpieczne, niż Jana mogła przypuszczać na początku swojej drogi.

W obsadzie serialu znaleźli się następujący aktorzy:

Ana Garcés wcielająca się w Janę Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro grający Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro w roli Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez odgrywający rolę Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada wcielająca się w Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González w roli Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún grający Lope Ruiz

Sara Molina w roli María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera wcielający się w Conrado Funes