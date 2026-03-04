La promesa, odcinek 345: Tajemniczy wyjazd Candeli? Simona podejrzewa, że chodzi o romans

W minionej odsłonie serii działo się naprawdę sporo. Catalina stanowczo domagała się, aby Pelayo odsunął Jerónima od prowadzonych interesów, a w rezydencji trwały gorączkowe przygotowania do polowania. Curro miał zostać oficjalnie przedstawiony zgromadzonym jako baron Linaja. Z kolei Alonso zdobył ostateczną akceptację Dworu na nawiązanie współpracy z Cavendishem. Tymczasem Cruz i Lorenzo knuli intrygę wymierzoną w Curro, podczas gdy Simona odczuwała dotkliwy brak Candeli.

Kiedy emisja 345. odcinka serialu La Promesa w telewizji?

Hiszpańska produkcja gości na ekranach telewizyjnej Dwójki regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05. Najnowszy, 345. epizod widzowie zobaczą we wtorek, 10 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w czasie premiery, mają wygodną alternatywę. Wszystkie odcinki, zarówno te archiwalne, jak i bieżące, są udostępniane w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Fabuła serialu La Promesa - pałac tajemnic i obsada aktorska

Główna bohaterka, Jana, coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów arystokratycznej rodziny Lujan, ukrytych w murach posiadłości La Promesa. Codzienność w pałacu to dla niej ciągłe wyzwanie – dziewczyna musi maskować swoje prawdziwe cele, lawirując w gąszczu manipulacji i sporów między domownikami a służbą. Sytuację dodatkowo komplikuje jej relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego wyboru między pragnieniem zemsty a rodzącym się uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a poszukiwana prawda może okazać się bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek przypuszczał.

Na ekranie możemy oglądać następujących aktorów:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

Streszczenie 345. odcinka La Promesa: Czy Simona ma rację co do Candeli?

Markizowie dają zielone światło na zawarcie małżeństwa przez Feliciana i Teresę. Tymczasem Petra nadal zataja przed Cruz fakt, że Feliciano jest w rzeczywistości jej synem. Lorenzo, pałający żądzą rewanżu za kradzież zegarka, zamierza skłócić Pelaya z jego służącym. Z kolei Martina, Manuel oraz Catalina starają się wpłynąć na Cruz, aby ta zgodziła się na powrót Maríi do pracy. Simona nabiera podejrzeń, że zniknięcie Candeli ma związek z don Carlosem i kobieta wyjechała za nim do Gijón.