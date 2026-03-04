La promesa, odcinek 345: Tajemniczy wyjazd Candeli? Simona podejrzewa, że chodzi o romans

Spis treści
W minionej odsłonie serii działo się naprawdę sporo. Catalina stanowczo domagała się, aby Pelayo odsunął Jerónima od prowadzonych interesów, a w rezydencji trwały gorączkowe przygotowania do polowania. Curro miał zostać oficjalnie przedstawiony zgromadzonym jako baron Linaja. Z kolei Alonso zdobył ostateczną akceptację Dworu na nawiązanie współpracy z Cavendishem. Tymczasem Cruz i Lorenzo knuli intrygę wymierzoną w Curro, podczas gdy Simona odczuwała dotkliwy brak Candeli.
Kiedy emisja 345. odcinka serialu La Promesa w telewizji?
Hiszpańska produkcja gości na ekranach telewizyjnej Dwójki regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05. Najnowszy, 345. epizod widzowie zobaczą we wtorek, 10 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w czasie premiery, mają wygodną alternatywę. Wszystkie odcinki, zarówno te archiwalne, jak i bieżące, są udostępniane w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.
Fabuła serialu La Promesa - pałac tajemnic i obsada aktorska
Główna bohaterka, Jana, coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów arystokratycznej rodziny Lujan, ukrytych w murach posiadłości La Promesa. Codzienność w pałacu to dla niej ciągłe wyzwanie – dziewczyna musi maskować swoje prawdziwe cele, lawirując w gąszczu manipulacji i sporów między domownikami a służbą. Sytuację dodatkowo komplikuje jej relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego wyboru między pragnieniem zemsty a rodzącym się uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a poszukiwana prawda może okazać się bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek przypuszczał.
Na ekranie możemy oglądać następujących aktorów:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Streszczenie 345. odcinka La Promesa: Czy Simona ma rację co do Candeli?
Markizowie dają zielone światło na zawarcie małżeństwa przez Feliciana i Teresę. Tymczasem Petra nadal zataja przed Cruz fakt, że Feliciano jest w rzeczywistości jej synem. Lorenzo, pałający żądzą rewanżu za kradzież zegarka, zamierza skłócić Pelaya z jego służącym. Z kolei Martina, Manuel oraz Catalina starają się wpłynąć na Cruz, aby ta zgodziła się na powrót Maríi do pracy. Simona nabiera podejrzeń, że zniknięcie Candeli ma związek z don Carlosem i kobieta wyjechała za nim do Gijón.