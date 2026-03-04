Dramatyczne sceny w serialu Dziedzictwo. Trucizna robi to Yusufowi na oczach Yamana

W poprzednich odsłonach tureckiego hitu (odcinek 853) Yaman uświadomił sobie, że padł ofiarą podstępu. Trucizna zdołał wywabić go z posiadłości, doprowadzając do porwania małego Yusufa i krzywdy domowników. Zdeterminowany stryj poprzysiągł natychmiastowe odnalezienie bratanka. Równolegle rozgrywał się dramat Ayse. Kobieta, próbując wrócić po swoje rzeczy, została zatrzymana przez szantażującego ją Koraya. Mężczyzna groził ujawnieniem prawdy Feritowi, co pchnęło Ayse do ostateczności. W akcie desperacji kobieta postrzeliła swojego prześladowcę, by chwilę później zdać sobie sprawę z tragizmu własnego położenia.

Streszczenie 854. odcinka serialu Dziedzictwo. Co zrobi Trucizna?

Lekarzom udaje się uratować życie postrzelonego mężczyzny. Po wybudzeniu Koray składa zeznania, które pokrywają się z wersją wydarzeń przedstawioną przez Ayse, jednak robi to w konkretnym celu. Chroniąc kobietę przed więzieniem, zmusza ją do wyrażenia zgody na ślub. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi. Ferit przypadkiem podsłuchuje rozmowę Ayse z siostrą, w której dziewczyna przyznaje się do pociągnięcia za spust. Podejrzenia mężczyzny potwierdzają nagrania z monitoringu, co skłania go do rozpoczęcia prywatnego śledztwa w celu odkrycia całej prawdy.

Tymczasem w rezydencji Nana powoli wraca do sił, choć dręczą ją wyrzuty sumienia z powodu niedopilnowania Yusufa. Wspólnie z Yamanem analizują nagrania z uroczystości, szukając jakiegokolwiek śladu porywacza. Właśnie wtedy telefonuje Trucizna (w tekście źródłowym nazwany Acar). Przestępca nie ma litości. Na oczach przerażonych opiekunów wstrzykuje bezbronnemu chłopcu substancję odurzającą, której zadaniem jest wymazanie pamięci dziecka.

Kiedy emisja 854. odcinka Dziedzictwa w TVP1? Godzina i data

Fani produkcji mogą śledzić losy bohaterów codziennie, gdyż serial gości na ekranach od poniedziałku do niedzieli. Emisja stała, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 854. odcinek zostanie pokazany we wtorek, 10 marca 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą na premierę telewizyjną, Telewizja Polska udostępnia wszystkie epizody – zarówno te archiwalne, jak i bieżące – w serwisie internetowym TVP VOD.

Obsada i fabuła serialu Dziedzictwo. O czym jest ta historia?

Główną osią fabuły są losy dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się po ślubie tej drugiej z członkiem bogatego rodu Kyrymly. Owocem tego związku jest mały Yusuf. Po tragicznej śmierci męża i własnej chorobie, umierająca Kevser powierza opiece siostry swojego 5-letniego syna. Chłopiec dorasta pod okiem surowego i zimnego stryja, Yamana. Od momentu śmierci matki dziecka, Seher podejmuje desperacką walkę o odzyskanie bratanka i zapewnienie mu ciepłego domu.

W rolach głównych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana

Sıla Türkoğlu grająca serialową Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler odgrywająca rolę Kiraz

Melih Özkaya występujący jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu