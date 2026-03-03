Dziedzictwo, odcinek 853: Porwanie dziecka i strzały w rezydencji

Wydarzenia z poprzedniego epizodu (852) położyły się cieniem na życiu bohaterów. Nese, mimo udowodnienia swojej niewinności, odrzuciła propozycję powrotu do Volkana, nie mogąc wybaczyć mu braku zaufania. W rezydencji Yamana panowała z pozoru radosna atmosfera związana z sukcesami szkolnymi Yusufa, jednak chłopiec nieświadomie zarejestrował na wideo kluczowy moment – wyznanie Acara, który ujawnił, że jest poszukiwanym „Trucizną”. Nana zapłaciła wysoką cenę za odkrycie tej prawdy, gdyż została ugodzona nożem przez napastnika. W tym samym czasie Tunca, po odzyskaniu pamięci, postanowił za wszelką cenę ratować małego dziedzica rodu.

Dziedzictwo odc. 853 – streszczenie: Zniknięcie Yusufa i desperacja Ayse

Yaman szybko uświadamia sobie, że doniesienia o pożarze w magazynie były jedynie fałszywym alarmem, mającym na celu wywabienie go z posiadłości. Po powrocie do domu zastaje przerażający widok: jego bliscy i pracownicy są ranni, a co gorsza – Yusuf został uprowadzony przez „Truciznę”. Zrozpaczony i wściekły Yaman ma teraz tylko jeden cel: dopaść porywacza i sprowadzić bratanka bezpiecznie do domu.

Równolegle rozgrywa się osobisty dramat Ayse. Kobieta próbuje uciec, ale jej plany krzyżuje Koray, który zatrzymuje ją niedaleko rezydencji. Mężczyzna szantażuje ją, grożąc, że jeśli wyjedzie, on natychmiast ujawni całą prawdę Feritowi. W akcie ostatecznej desperacji Ayse oddaje strzał w kierunku Koraya. Chwilę później, czekając w napięciu na zakończenie operacji postrzelonego mężczyzny, dociera do niej tragizm położenia, w jakim się znalazła.

Kiedy i gdzie oglądać 853. odcinek serialu "Dziedzictwo"?

Turecka produkcja gości na ekranach polskich telewizorów przez cały tydzień. Premierowa emisja 853. odcinka nastąpi w poniedziałek, 9 marca 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w porze emisji, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie. Wszystkie epizody udostępniane są w serwisie streamingowym TVP VOD.

Fabuła i obsada hitu znad Bosforu

Serial opowiada poruszającą historię dwóch sióstr, Seher i Kevser, oraz małego Yusufa. Po ślubie Kevser z członkiem zamożnego rodu Kyrymly i jej późniejszej tragicznej śmierci, opiekę nad chłopcem przejmuje jego surowy stryj, Yaman. Fabuła koncentruje się na walce Seher o odzyskanie siostrzeńca i skomplikowanych relacjach z Yamanem.

W główne role w produkcji wcielają się:

Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny, a zarazem charyzmatyczny Yaman;

jako bezwzględny, a zarazem charyzmatyczny Yaman; Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę oddanej ciotki Seher;

odgrywająca rolę oddanej ciotki Seher; Berat Rüzgar Özkan jako serialowy Yusuf;

jako serialowy Yusuf; Gülderen Güler wcielająca się w postać Kiraz;

wcielająca się w postać Kiraz; Melih Özkaya , czyli ekranowy komisarz Ali;

, czyli ekranowy komisarz Ali; Tolga Pancaroglu grający Ziyę;

grający Ziyę; İpek Arkan w roli policjantki Duygu;

w roli policjantki Duygu; Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu.