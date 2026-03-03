Złoty chłopak, odcinek 245: Wielkie zmiany u Korhanów. Seyran zaskakuje wszystkich odważną decyzją

Dramatyczny finał poprzedniej serii. Suna i Seyran zamykają trudne rozdziały

Poprzedni sezon przyniósł ostateczne rozstrzygnięcia w relacjach sióstr Şanlı. Suna spotkała się z Saffetem, który łudził się nadzieją na powrót żony i przywitał ją kwiatami. Kobieta brutalnie sprowadziła go na ziemię, ciskając bukietem i wyznając prosto w oczy, że nigdy go nie kochała, a do małżeństwa została przymuszona. Gdy na horyzoncie pojawił się Kaya, Saffet wpadł w niekontrolowany szał, ale błyskawicznie obezwładniła go ochrona.

Swoje porachunki zamknęła także Seyran, niszcząc bilet lotniczy będący symbolem jej niedoszłej ucieczki z Tarikiem. Dziewczyna stanowczo zażądała, by mężczyzna trzymał się z daleka od Ferita, po czym ochroniarze Korhanów zajęli się również nim. Kluczowe sceny rozegrały się na nabrzeżu, gdzie Pelin przyznała się do intryg i zaakceptowała związek Seyran z Feritem. Halis postanowił definitywnie zakończyć wojnę, zamykając swoich wrogów – Saffeta, Tarika, Tayyara i Sehmuza – w kontenerze, który wysłano statkiem w morze.

Największym wstrząsem okazała się jednak finałowa kolacja, podczas której do domu wrócił uznany za zmarłego Orhan. Radość z jego ocalenia została szybko przerwana przez tragedię Seyran. Dziewczyna, dziękując w myślach za odzyskane szczęście, nagle straciła przytomność. Przerażona Suna wykrzyczała wówczas, że jej siostra jest śmiertelnie chora, a zrozpaczony Ferit padł przy niej na kolana.

Streszczenie 245. odcinka "Złotego chłopaka". Przeskok w czasie i oświadczyny Seyran

Trzeci sezon rozpoczyna się od przypomnienia dramatu Seyran, po czym akcja przenosi się o dwa lata do przodu. Główna bohaterka wraca do Stambułu odmieniona, pewna siebie i związana z Sinanem. W drodze na ślub Suny i Abidina dochodzi do niezwykłej sytuacji – to Seyran prosi Sinana o rękę, a mężczyzna przyjmuje jej oświadczyny. W tym samym czasie Ferit próbuje budować nową rzeczywistość u boku Diyar. Spokój nie trwa jednak długo, gdyż Orhan ogłasza zamiar poślubienia swojej brzemiennej kochanki, co wywołuje w rezydencji kolejne trzęsienie ziemi.

Reakcja Ferita na wieści o byłej żonie i konflikt u Esme

Abidin zaprasza Ferita na swoją uroczystość i przy okazji informuje go o matrymonialnych planach Seyran i Sinana. Młody Korhan przyjmuje te wieści z zaskakującym dystansem, co dowodzi jego emocjonalnej dojrzałości. Równolegle narasta napięcie w domu Esme, która stanowczo odmawia wpuszczenia do środka swojego byłego męża, Kazima. Konflikt między rozwodnikami zapowiada nową falę problemów i emocjonujących zwrotów akcji w nadchodzących odcinkach.

Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek "Złotego chłopaka"?

Widzowie mogą śledzić losy rodziny Korhanów na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja premierowego, 245. odcinka zaplanowana jest na środę, 11 marca 2026 roku. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie w nowej rzeczywistości po dwuletnim przeskoku czasowym.

Pełna obsada serialu "Złoty chłopak"

W rolach głównych w tureckiej produkcji występują:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet