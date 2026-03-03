Złoty chłopak, odcinek 245: Wielkie zmiany u Korhanów. Seyran zaskakuje wszystkich odważną decyzją

Spis treści
- Dramatyczny finał poprzedniej serii. Suna i Seyran zamykają trudne rozdziały
- Streszczenie 245. odcinka "Złotego chłopaka". Przeskok w czasie i oświadczyny Seyran
- Reakcja Ferita na wieści o byłej żonie i konflikt u Esme
- Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek "Złotego chłopaka"?
- Pełna obsada serialu "Złoty chłopak"
Dramatyczny finał poprzedniej serii. Suna i Seyran zamykają trudne rozdziały
Poprzedni sezon przyniósł ostateczne rozstrzygnięcia w relacjach sióstr Şanlı. Suna spotkała się z Saffetem, który łudził się nadzieją na powrót żony i przywitał ją kwiatami. Kobieta brutalnie sprowadziła go na ziemię, ciskając bukietem i wyznając prosto w oczy, że nigdy go nie kochała, a do małżeństwa została przymuszona. Gdy na horyzoncie pojawił się Kaya, Saffet wpadł w niekontrolowany szał, ale błyskawicznie obezwładniła go ochrona.
Swoje porachunki zamknęła także Seyran, niszcząc bilet lotniczy będący symbolem jej niedoszłej ucieczki z Tarikiem. Dziewczyna stanowczo zażądała, by mężczyzna trzymał się z daleka od Ferita, po czym ochroniarze Korhanów zajęli się również nim. Kluczowe sceny rozegrały się na nabrzeżu, gdzie Pelin przyznała się do intryg i zaakceptowała związek Seyran z Feritem. Halis postanowił definitywnie zakończyć wojnę, zamykając swoich wrogów – Saffeta, Tarika, Tayyara i Sehmuza – w kontenerze, który wysłano statkiem w morze.
Największym wstrząsem okazała się jednak finałowa kolacja, podczas której do domu wrócił uznany za zmarłego Orhan. Radość z jego ocalenia została szybko przerwana przez tragedię Seyran. Dziewczyna, dziękując w myślach za odzyskane szczęście, nagle straciła przytomność. Przerażona Suna wykrzyczała wówczas, że jej siostra jest śmiertelnie chora, a zrozpaczony Ferit padł przy niej na kolana.
Streszczenie 245. odcinka "Złotego chłopaka". Przeskok w czasie i oświadczyny Seyran
Trzeci sezon rozpoczyna się od przypomnienia dramatu Seyran, po czym akcja przenosi się o dwa lata do przodu. Główna bohaterka wraca do Stambułu odmieniona, pewna siebie i związana z Sinanem. W drodze na ślub Suny i Abidina dochodzi do niezwykłej sytuacji – to Seyran prosi Sinana o rękę, a mężczyzna przyjmuje jej oświadczyny. W tym samym czasie Ferit próbuje budować nową rzeczywistość u boku Diyar. Spokój nie trwa jednak długo, gdyż Orhan ogłasza zamiar poślubienia swojej brzemiennej kochanki, co wywołuje w rezydencji kolejne trzęsienie ziemi.
Reakcja Ferita na wieści o byłej żonie i konflikt u Esme
Abidin zaprasza Ferita na swoją uroczystość i przy okazji informuje go o matrymonialnych planach Seyran i Sinana. Młody Korhan przyjmuje te wieści z zaskakującym dystansem, co dowodzi jego emocjonalnej dojrzałości. Równolegle narasta napięcie w domu Esme, która stanowczo odmawia wpuszczenia do środka swojego byłego męża, Kazima. Konflikt między rozwodnikami zapowiada nową falę problemów i emocjonujących zwrotów akcji w nadchodzących odcinkach.
Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek "Złotego chłopaka"?
Widzowie mogą śledzić losy rodziny Korhanów na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja premierowego, 245. odcinka zaplanowana jest na środę, 11 marca 2026 roku. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie w nowej rzeczywistości po dwuletnim przeskoku czasowym.
Pełna obsada serialu "Złoty chłopak"
W rolach głównych w tureckiej produkcji występują:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet