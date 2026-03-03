Złoty chłopak, odcinek 245: Wielkie zmiany u Korhanów. Seyran zaskakuje wszystkich odważną decyzją

2026-03-03

Fani „Złotego chłopaka” muszą przygotować się na ogromny skok w czasie i zupełnie nowe rozdanie. Już w środę 11 marca 2026 roku TVP1 wyemituje 245. odcinek hitowej produkcji. Co słychać u bohaterów po dramatycznym finale poprzedniego sezonu i jak potoczyły się losy Seyran oraz Ferita? Przeczytaj streszczenie najnowszego epizodu.

Dramatyczny finał poprzedniej serii. Suna i Seyran zamykają trudne rozdziały

Poprzedni sezon przyniósł ostateczne rozstrzygnięcia w relacjach sióstr Şanlı. Suna spotkała się z Saffetem, który łudził się nadzieją na powrót żony i przywitał ją kwiatami. Kobieta brutalnie sprowadziła go na ziemię, ciskając bukietem i wyznając prosto w oczy, że nigdy go nie kochała, a do małżeństwa została przymuszona. Gdy na horyzoncie pojawił się Kaya, Saffet wpadł w niekontrolowany szał, ale błyskawicznie obezwładniła go ochrona.

Swoje porachunki zamknęła także Seyran, niszcząc bilet lotniczy będący symbolem jej niedoszłej ucieczki z Tarikiem. Dziewczyna stanowczo zażądała, by mężczyzna trzymał się z daleka od Ferita, po czym ochroniarze Korhanów zajęli się również nim. Kluczowe sceny rozegrały się na nabrzeżu, gdzie Pelin przyznała się do intryg i zaakceptowała związek Seyran z Feritem. Halis postanowił definitywnie zakończyć wojnę, zamykając swoich wrogów – Saffeta, Tarika, Tayyara i Sehmuza – w kontenerze, który wysłano statkiem w morze.

Największym wstrząsem okazała się jednak finałowa kolacja, podczas której do domu wrócił uznany za zmarłego Orhan. Radość z jego ocalenia została szybko przerwana przez tragedię Seyran. Dziewczyna, dziękując w myślach za odzyskane szczęście, nagle straciła przytomność. Przerażona Suna wykrzyczała wówczas, że jej siostra jest śmiertelnie chora, a zrozpaczony Ferit padł przy niej na kolana.

Streszczenie 245. odcinka "Złotego chłopaka". Przeskok w czasie i oświadczyny Seyran

Trzeci sezon rozpoczyna się od przypomnienia dramatu Seyran, po czym akcja przenosi się o dwa lata do przodu. Główna bohaterka wraca do Stambułu odmieniona, pewna siebie i związana z Sinanem. W drodze na ślub Suny i Abidina dochodzi do niezwykłej sytuacji – to Seyran prosi Sinana o rękę, a mężczyzna przyjmuje jej oświadczyny. W tym samym czasie Ferit próbuje budować nową rzeczywistość u boku Diyar. Spokój nie trwa jednak długo, gdyż Orhan ogłasza zamiar poślubienia swojej brzemiennej kochanki, co wywołuje w rezydencji kolejne trzęsienie ziemi.

Reakcja Ferita na wieści o byłej żonie i konflikt u Esme

Abidin zaprasza Ferita na swoją uroczystość i przy okazji informuje go o matrymonialnych planach Seyran i Sinana. Młody Korhan przyjmuje te wieści z zaskakującym dystansem, co dowodzi jego emocjonalnej dojrzałości. Równolegle narasta napięcie w domu Esme, która stanowczo odmawia wpuszczenia do środka swojego byłego męża, Kazima. Konflikt między rozwodnikami zapowiada nową falę problemów i emocjonujących zwrotów akcji w nadchodzących odcinkach.

Kiedy i gdzie oglądać 245. odcinek "Złotego chłopaka"?

Widzowie mogą śledzić losy rodziny Korhanów na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja premierowego, 245. odcinka zaplanowana jest na środę, 11 marca 2026 roku. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak bohaterowie radzą sobie w nowej rzeczywistości po dwuletnim przeskoku czasowym.

Pełna obsada serialu "Złoty chłopak"

W rolach głównych w tureckiej produkcji występują:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
