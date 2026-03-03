Panna młoda, odcinek 42: Zły stan Mukkader. Nie zniesie, że Cihan wybrał żonę

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 42 – wtorek, 10.03.2026, godz. 17.20 w TVP2

W rezydencji znów zapanuje nerwowa atmosfera. Po ostrej kłótni, w której Cihan zażąda od matki przeprosin dla Hancer i opuści dom, Mukadder nie będzie w stanie ukryć wstrząsu. Jej ciśnienie gwałtownie wzrośnie, a Sinem wraz z Beyzą natychmiast wezwą lekarza. Szeptane rozmowy, niespokojne spojrzenia i napięcie w powietrzu tylko podkreślą, że sytuacja jest poważna.

Gdy tylko Hancer dowie się o wizycie lekarza, od razu zadzwoni do Cihana. On nie zawaha się ani chwili i połączy się z Sinem.

– Co z mamą? – zapyta bez przywitania, z wyraźnym napięciem w głosie. – Wszystko w porządku? Wiem, że był u was lekarz.

– Skąd o tym wiesz? – zdziwi się Sinem.

– Bratowo… zapytałem cię o coś. Jak się czuje mama?

Sinem wyjaśni, że ciśnienie już się unormowało, ale lekarz jasno stwierdzi, że przyczyną był silny stres.

– To, co wydarzyło się wczoraj, bardzo nią wstrząsnęło. Cihanie… wróć do domu. Odkąd odszedłeś, jest załamana.

Cihan odetnie się od matki?

– Nie będziemy o tym rozmawiać – przerwie stanowczo. – Szanuję moją matkę. Bardzo. Ale tym razem dopuściła się ogromnej niesprawiedliwości. Nie wrócę, dopóki nie przyzna się do błędu.

Te słowa będą jak cios. Mukadder, która całe życie kontrolowała rodzinę i decyzje syna, po raz pierwszy poczuje, że traci nad nim władzę.

Tymczasem Hancer zostanie sama w starym domu. Z niepokojem będzie czekać na jakikolwiek znak od męża.

– Nie zrobię więcej takiej głupoty… – wyszepcze do siebie, mając na myśli próbę ingerowania w ich konflikt.

Kiedy w drzwiach stanie Sinem, Hancer przez ułamek sekundy pomyśli, że to Cihan.

– Myślałaś, że to on? – zapyta cicho Sinem.

– Czy on… przyjedzie? – zapyta Hancer z nadzieją.

Odpowiedź będzie chłodna i realistyczna.

– Znasz Cihana. Jeśli podjął decyzję, nie cofnie się łatwo.

Hancer nie będzie w stanie ukryć poczucia winy.

– Wygląda to tak, jakby pokłócił się z matką przeze mnie. Nigdy bym tego nie chciała.

Sinem spróbuje ją uspokoić, przypominając, że to Cihan sam zażądał przeprosin i sam podjął decyzję o wyprowadzce. Jednak napięcie nie zniknie.

Nazajutrz Mukadder zamknie się w gabinecie. Trzymając w dłoniach zdjęcie syna, wyszepcze:

– Nie mogę cię stracić… Nie mogę stracić kolejnego syna.

W tych słowach zabrzmi nie tylko gniew, ale i strach. Kobieta nie pogodzi się z tym, że Cihan postawił żonę ponad nią.

Mukadder wyciągnie wnioski?

Gdy później przypadkiem zobaczy Hancer podlewającą kwiaty przed starym domem, nie powstrzyma emocji.

– Zniszczyłaś mój dom… i moje serce – rzuci lodowato. – Gratuluję.

Te słowa zaboleją Hancer bardziej niż wcześniejsze oskarżenia. Dziewczyna niemal się załamie, przekonana, że stała się przyczyną rodzinnego dramatu.

Sinem spróbuje jeszcze raz ją wesprzeć.

– Ona nie jest zła na ciebie. Jest zła, bo Cihan odszedł – powie cicho. – Gdy wróci, wszystko się zmieni.

Ale czy naprawdę? W 42 odcinku „Panny młodej” widzowie zobaczą, że konflikt osiągnie nowy poziom. Cihan po raz pierwszy tak otwarcie sprzeciwi się matce, a Mukadder nie będzie gotowa pogodzić się z utratą kontroli.

W tle wszystkiego czaić się będzie Beyza, która uważnie obserwuje rozwój wydarzeń. Dla niej rodzinne pęknięcie może stać się idealną okazją do kolejnej intrygi.

Jedno jest pewne – decyzja Cihana, by stanąć po stronie Hancer, wywoła lawinę emocji, której skutki odczują wszyscy domownicy. A Mukadder zrobi wszystko, by odzyskać syna… nawet jeśli będzie to oznaczać kolejną wojnę z jego żoną.