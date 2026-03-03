Dziedzictwo, odcinek 852: Śmierć Nany? Umrze po odkryciu prawdy o Acarze? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 852 - sobota, 9.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana obejrzy nagrania Yusufa, dzięki czemu odkryje prawdziwą tożsamość Trucizny! Wszystko przez to, że chłopiec nagra moment, gdy Acar się do tego przyzna, a na dodatek zdradzi, co planuje. Zszokowana Maryam aż nie będzie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Ale wówczas stanie się dla niej jasne, że musi działać szybko!

- Niewysoki. 8 lat. Chudy, ale zdrowy... Zrób co trzeba... Kiedy zrozumieją, że Trucizna jest już przy nich. Bliżej niż własny oddech. Będzie już za późno... - usłyszy Nana, po czym w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" słusznie stwierdzi - On jest trucizną. On tu jest. Muszę powiedzieć Yamanowi. Szybko!

Acar stanie na drodze Nany w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tyle tylko, że na to w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie już faktycznie za późno, gdyż w tym momencie do jej pokoju wkroczy Acar! Nana wykrzyczy mu prosto w twarz, czego się o nim dowiedziała, a on zacznie z niej kpić!

- Za późno - powita ją Acar.

- To ty. Trucizna. To ty - wytknie mu narzeczona Yamana.

- Za późno się zorientowałaś. Podejrzewałaś mnie, ale zdobyłem twoje zaufanie - powie dumny z siebie Trucizna.

- Kłamałeś! Zastawiłeś nas pułapkę! - wyrzuci mu Maryam.

- Zgadza się - potwierdzi jak gdyby nic Acar.

- Zapłacisz za wszystko! Od początku nas okłamywałeś! Jesteś podłą żmiją! - wykrzyczy mu Nana.

- To dla mnie komplement - zakpi z niej Trucizna.

- Jesteś zepsuty do szpiku kości - doda Maryam.

W tej chwili w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" radosny Acar pochwali się Nanie i zdradzi jej swój plan, wobec którego ona nie przejdzie obojętnie! Maryam nie pozwoli mu skrzywdzić swoich najbliższych i bez wahania sięgnie, po leżący na biurku nóż i zacznie mu grozić!

- 6 lat. Czekałem na ten dzień bezszelestnie niczym wąż wniknąłem do waszego domu, a wy ugościliście mnie po królewsku - powie zadowolony Acar.

- Nie skrzywdzisz Yusufa i mojej rodziny! Słyszysz? - zagrozi mu Nana.

Nana zginie z rąk Trucizny w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Ale oczywiście w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna nie pozwoli, aby Nana stanęła mu na drodze i bez problemu przejmie nóż! Wówczas Maryam zacznie krzyczeć i spróbuje uciec, ale Acar jej na to nie pozwoli i ją zatrzyma!

- Ty mi w tym nie przeszkodzisz! - zapowie jej Trucizna.

- Pomocy! - zacznie krzyczeć Nana.

- Odbiorę wam Yusufa! - doda Acar.

- Puść mnie! - krzyknie Maryam, ale oczywiście oprawca jej nie posłucha.

Wtedy w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" obraz w telewizji się urwie i TVP2 nie pokaże, co Acar zrobi z Naną. I nic dziwnego, gdyż Trucizna posunie się do wyjątkowej brutalności! Zdradzamy, że mężczyzna powali narzeczoną Yamana na podłogę, po czym zacznie ją dusić, a następnie uderzać w twarz, gdy ona sama mu ją zadrapie, próbując się bronić. Aż w końcu wbije jej nóż w pierś, przez co Maryam momentalnie straci przytomność. Ale nawet wówczas jej oprawca nie odpuści. Tylko jeszcze się nad nią pochyli i zostawi na niej karteczkę dla Yamana!

Czy zatem Acar zabije Nanę? Zdradzamy, że na szczęście nie, bo mimo poważnych obrażeń Nana przeżyje! Wszystko przez to, że w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" prawdziwy Tunca zdąży zawiadomić Yamana, który czym prędzej wróci się do domu. Na jego widok Maryam na chwilę odzyska przytomność, po czym znów ją straci. I wtedy obudzi się już dopiero w szpitalu! Jednak co najważniejsze będzie żyć!

