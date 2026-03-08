Wojna zastępcza. O czym jest nowy serial szpiegowski? Ile liczy odcinków? Pierwsza misja w szkole agentów wywiadów i niebezpieczny spisek - ZDJĘCIA

O czym jest serial "Wojna zastępcza"

Bohaterowie serialu "Wojna zastępcza" to czwórka młodych szpiegów, którzy po upadku komunizmu w Polsce poznają się w najbardziej prestiżowej szkole szpiegowskiej w Kiejkutach. Budyń (Piotr Witkowski), Gutek (Karol Bernacki), Artur (Mateusz Więcławek), Zuza (Waleria Gorobets) nie są typowymi kandydatami na agentów – żadne z nich nie ma doświadczenia wojskowego – zostali wybrani ze względu na swoje wyjątkowe talenty i cechy osobowości. Decyzję o ich rekrutacji podjął mentor i nowy szef Urzędu Ochrony Państwa, Sadowski (Mirosław Haniszewski).

Przeczytaj też: Wojna zastępcza, odcinek 1: Zrodzeni w Kiejkutach, zahartowani w walce. Młodzi agenci kontra moskiewski spisek Smirnoffa - ZDJĘCIA, WIDEO

W każdym odcinku "Wojny zastępczej" młodzi agencie walczą z wrogim wywiadem, a podczas swoich misji szybko przekonują się, że ich praca wymaga odwagi, zimnej krwi i bezwzględnej lojalności. W tle rozpadu ZSRR bohaterowie zostają wciągnięci w sprawę o ogromnej skali. Gdy na początku lat 90. radzieckie wojska wycofują się z Polski, rodzi się niebezpieczny plan, pełen tajemnic i układów wśród wojskowych na najwyższym szczeblu, który zagraża przyszłości kraju.

Generał Dubynin (Cezary Żak) wraz ze współpracownikami zamierza wykraść i sprzedać dwie głowice jądrowe. Czy drużyna asów wywiadów go przed tym powstrzyma? Dowodzący armii rosyjskiej szykuje ruch, którzy może mieć tragiczne konsekwencje. Jednocześnie do kraju trafia rosyjska agentka specjalna, Nastia (Paulina Gałązka), której zadaniem jest obserwowanie sytuacji i raportowanie nieprawidłowości.

Misję młodych szpiegów, którymi dowodzi szef UOP, Sadowski, komplikuje rodzące się uczucie między Nastią a Arturem.

Tak się rozpoczyna akcja serialu "Wojna zastępcza"

Akcja serialu "Wojna zastępcza" rozpoczyna się pod koniec lat 80., kiedy na ulicach Warszawy wybuchają protesty przeciwko komunie. W pewnym momencie w 1 odcinku szpiegowskiej produkcji ZOMO napada na Sadowskiego. Jeden z uczestników strajku, Artur, wyciąga legitymację studencką, podając się za ubeka, który przejmuje sprawę. Wybawca pobitego Sadowskiego wyjaśnia, że skłamał w dobrej wierze.

W 1991 roku Sadowski odnajduje Artura w gabinecie dentystycznym jego matki. Obecny szef UOP proponuje mu naukę w szkole dla agentów wywiadu w Kiejkutach. Artur zgadza się, ale rodzinę okłamuje,że jedzie do pracy na promie.

"Wojna zastępcza" - ile odcinków liczy, gdzie oglądać?

"Wojna zastępcza" liczy 13 odcinków. Premierowy 1 odcinek w niedzielę, 8 marca 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą niedzielę w Jedynce. Po premierze w telewizji odcinki "Wojny zastępczej" dostępne za darmo w internecie w serwisie VOD TVP.pl.