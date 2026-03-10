Panna młoda, odcinek 46: Cihan zakochany w Hancer! Nie chce żony tylko dla dziecka - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-03-10 8:45

W 46 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda” relacja Cihana i Hancer znów stanie na krawędzi. Gdy małżonkowie planują wspólny wyjazd do warsztatu tkackiego w Hereke, wszystko nagle się komplikuje. Hancer usłyszy rozmowę męża z lekarką i zacznie wierzyć, że wciąż jest dla niego tylko sposobem na dziecko. Tymczasem rozmowa Cihana z Enginem pokaże coś zupełnie innego, że jest już zakochany w swojej żonie i rodzące się uczucie staje się silniejsze z każdym dniem.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 46 - sobota, 14.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W ostatnich odcinkach „Panny młodej” relacja Hancer i Cihana zaczęła się powoli zmieniać. Choć ich małżeństwo od początku było pełne napięć, niedopowiedzeń i manipulacji Beyzy, między nimi coraz częściej pojawiały się chwile bliskości. W 46 odcinku wszystko znów jednak stanie pod znakiem zapytania przez jedno nieporozumienie.

Hancer w 46 odcinku "Panna młoda" nie uwierzy w dobrą wolę męża

Cihan będzie czekał przed starym domem, oparty o maskę samochodu. W dłoniach będzie obracał kluczyki, raz po raz spoglądając w stronę drzwi. Wspólny wyjazd do warsztatu tkackiego w Hereke miał być dla nich szansą na spokojną rozmowę i oderwanie się od problemów w rezydencji. Wtedy zadzwoni telefon.

— Tak, Yasemin? — odbierze spokojnie Cihan.

Lekarka od razu wyczuje w jego głosie ulgę.

Martwiłam się o ciebie, ale słysząc twój ton, chyba wszystko jest w porządku?

Cihan przez chwilę będzie milczał, po czym odpowie szczerze:

Prawdę mówiąc… poczułem ulgę, gdy odłożyliśmy in vitro. Posłuchałem twojej rady. Nie chciałem, żeby Hancer czuła presję. To poważna decyzja.

Nie będzie wiedział, że w uchylonych drzwiach stoi Hancer. Usłyszy tylko fragment rozmowy, ale to wystarczy, by wszystko zrozumiała po swojemu.

Nadal jestem dla niego tylko narzędziem… sposobem na dziecko — wyszepcze do siebie z bólem.

Chwilę później wyjdzie na ganek, ale bez walizki.

Gdzie twoja torba? — zdziwi się Cihan.

Zmieniłam zdanie. Nie pojadę.

Między małżonkami zapadnie napięta cisza.

Co się stało? Jeszcze przed chwilą byłaś gotowa — zapyta zaskoczony.

Nie wiem… nagle poczułam się źle. Lepiej, żebym została w domu.

Cihan spróbuje jeszcze ją przekonać.

Chciałem, żebyś zobaczyła, jak powstaje wzór. To przecież twój pomysł.

— To twoja firma. Sam możesz podjąć decyzję — odpowie chłodno Hancer.

Te słowa zaboleją go bardziej, niż pokaże po sobie. Bez dalszej dyskusji wsiądzie do samochodu i odjedzie.

— Właśnie kiedy podjęliśmy decyzję, żeby zrobić coś razem… wszystko zepsułaś — powie do siebie z goryczą. — Dlaczego za każdym razem, gdy się zbliżamy, stawiasz mur?

Tymczasem Hancer zostanie w domu z przekonaniem, że znów dała się nabrać na jego pozorną troskę.

A ja myślałam, że to kamienne serce naprawdę zmiękło… — powie cicho. — Jaka byłam naiwna.

Cihan zakochany w Hancer? Engin w 46 odcinku "Panna młoda" będzie tego pewny

Jednak prawdziwe emocje Cihana w 46 odcinku "Panna młoda" ujawnią się dopiero później, gdy w jego gabinecie pojawi się Engin. Przyjaciel od razu zauważy, że coś jest nie tak.

Znam ten ton. Jesteś wściekły, że Hancer zrezygnowała — powie bez ogródek.

Nie jestem wściekły. Po prostu nie lubię, kiedy ktoś mnie lekceważy — odpowie chłodno Cihan.

Engin nie uwierzy w tę wersję.

Twoje zachowanie nie jest normalne — stwierdzi. — Reagujesz jak mężczyzna, któremu zależy bardziej, niż chce przyznać. Czyżbyś zaczął zakochiwać się w Hancer?

Cihan natychmiast zaprzeczy.

Nie gadaj głupot. Nigdy nie pokocham kobiety, która wyszła za mnie dla pieniędzy.

Ale Engin nie ustąpi.

Jeśli naprawdę nic do niej nie czujesz, to dlaczego tak bardzo boli cię jej odmowa?

Po tych słowach w gabinecie zapadnie cisza. W 46 odcinku "Panna młoda" Cihan nie znajdzie odpowiedzi. Gdy przyjaciel wyjdzie, mężczyzna zostanie sam ze swoimi myślami.

Nigdy jej nie pokocham… — powtórzy półgłosem.

Tym razem jednak zabrzmi to bardziej jak próba przekonania samego siebie niż prawdziwa pewność.

Panna młoda, odcinek 46: Cihan zakochany w Hancer! Wreszcie wszystko się wyjaśni? - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 9

Polecany artykuł:

Panna młoda, odcinki 41-46. Cihan stanie w obronie Hancer i opuści dom matki. O…