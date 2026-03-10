Dziedzictwo, odcinek 858: Trucizna odnajdzie Yusufa! Tak go podejdzie i znów porwie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 858 - sobota, 15.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna znów uprzedzi Yamana i ponownie porwie Yusufa zanim on zdoła do niego dotrzeć. A to dlatego, że chłopca nie będzie już w domu Huseyina i jego żony, których wcześniej dopadnie i zabije Acar, a jego bratanka zwiąże grubym sznurem, po czym zaklei mu usta taśmą i wrzuci do samochodu.

Tyle tylko, że w pewnym momencie w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf zacznie się wiercić, czym mocno "zdziwi" Truciznę. Tym bardziej, że wmówi mu, że sam mu się poddał!

- Dlaczego się miotasz? Stryjek po ciebie przyjechał. Stryjek Trucizna. Sam podałeś mi adres - przypomni mu Acar.

Yusuf da się podejść Truciźnie w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" dla Yusufa stanie się jasne, że Trucizna podszył się pod jego stryjka i podstępem wyciągnął od niego adres Huseyina, który uratował go w lesie właśnie po ucieczce od Acara.

- Tygrysie, tu stryjek. Szukamy cię. Gdzie jesteś? - okłamie go Trucizna.

- Nie wiem. Jest tu jakiś pan. Zapytam go - zaproponuje Yusuf.

- Nie, to mogą być źli ludzie. Musisz mi to opisać. Co widzisz? - poprosi Acar, próbując w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" jeszcze bardziej wzbudzić zaufanie chłopca, co niestety mu się uda.

- Jest to rachunek za prąd - powie chłopiec, po czym poda mu adres.

- Dobrze tygrysie, już jadę. Nic nikomu nie mów - poprosi go drań.

- Dobrze - odwzajemni mu się bratanek Yamana.

Acar zagrozi bratankowi Yamana w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" akcja wróci już do rzeczywistości, w której Trucizna nie powstrzyma się od kolejnych komentarzy. A raczej gróźb, które będą miały spotęgować w chłopcu jeszcze większy strach, a także zniechęcić go od dalszych ucieczek.

- Zapomnij o wszystkim. Oprócz jednego. Przede mną nie uciekniesz. A nawet jeśli, to cię znajdę - da mu jasno do zrozumienia Trucizna.

Ale jak w ogóle w 858 odcinku serialu "Dziedzictwo" Acarowi uda się skontaktować z Yusufem, który dzięki pomocy Tuncy ucieknie z jego kryjówki? Zdradzamy, że po powrocie do kryjówki Trucizna odkryje, że będzie brakować jednego z telefonów i domyśli się, że Tunca przekaże go chłopcu, aby ten skontaktował się z Yamanem.

Tyle tylko, że Acar zda sobie sprawę, że Yusuf, wciąż będący pod wpływem środków nie będzie w stanie tego zrobić, w związku z czym to właśnie on postanowi wykorzystać sytuację i zadzwonić na numer telefonu, który będzie miał bratanek Yamana! A niczego nieświadomy chłopiec go odbierze i nie rozpozna głosu, przez co da się nabrać!

