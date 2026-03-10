Złoty chłopak, odcinek 249: Noc poślubna Suny przerwana przez bezwzględnego szantażystę

Ostatnia odsłona serialu przyniosła sporo napięć, a Sinan nie ukrywał swojej zazdrości o Ferita, obawiając się szybkiego porzucenia przez Seyran. Z kolei sam Ferit początkowo stanowczo odmówił udziału w ceremonii zaślubin Suny oraz Abidina. O całej uroczystości zupełnie przypadkowo dowiedział się Kazim, który wpadł w potężną furię z powodu braku oficjalnego zaproszenia i natychmiast ruszył na miejsce wydarzenia. W międzyczasie Sinan otwarcie zadeklarował swoje wielkie uczucia wobec Seyran, na co kobieta odpowiedziała wyznaniem miłości i gorącą prośbą o cierpliwość. Równocześnie do zdezorientowanego Ferita powróciły bolesne wspomnienia dotyczące finału jego relacji z byłą partnerką oraz okoliczności, w jakich poznała ona swojego obecnego wybranka.

Złoty chłopak odcinek 249: Suna szantażowana w noc poślubną

Ostatecznie Ferit decyduje się na obecność podczas ślubu Suny i Abidina, gdzie jego wzrok natychmiast pada na Seyran. Mężczyzna dostrzega dawną ukochaną w czułych objęciach Sinana i błyskawicznie opuszcza rodzinną uroczystość. Pomimo wcześniejszej obietnicy złożonej Diyar o całkowitym porzuceniu alkoholu, postanawia topić smutki w kieliszku, a zmartwiona dziewczyna ostatecznie musi ratować całkowicie nieprzytomnego partnera. Z kolei nowożeńcy spędzają swoją pierwszą wspólną noc w luksusowym hotelu, gdzie nagle pojawia się bezwzględny Sevki i zaczyna zastraszać pannę młodą, domagając się szybkiej wypłaty ogromnej gotówki. Jednocześnie w rezydencji rodziny Korhanów narasta wielki niepokój o opóźnienia w projektowaniu nowej kolekcji przez Ferita, co w krótkim czasie może doprowadzić do nagłej utraty kluczowych inwestorów i potężnych problemów biznesowych.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już we wtorek 17 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 249. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.