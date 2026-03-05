Dziedzictwo, odcinek 855: Trucizna zabije Yamana? Tak przechytrzy i otruje narzeczonego Nany - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 855 - środa, 11.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman wreszcie dotrze do kryjówki Trucizny, w której wcześniej będzie przetrzymywał uprowadzonego Yusufa. Kirimli już na wstępie usłyszy głos chłopca, wołającego o pomoc, przez co serce od razu zacznie mu bić szybciej. Jednak po chwili dostrzeże dyktafon i zorientuje się, że to jedynie nagranie, bo Acar przewidzi jego ruch!

W tym momencie w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" z głośnika wydobędzie się głos Trucizny, który powita Yamana i opowie mu, jak go nie tylko przechytrzył, ale i otruł, bo zostawił tam ubrania Yusufa nie bez przyczyny. I to nie tylko po to, aby utwierdzić biznesmena w tym, że właśnie tam przetrzymywał chłopca. Ale przede wszystkim, aby pozostawić na nich toksyczną substancję!

- Witaj, Yamanie... Wiedziałem, że nie będziesz tracił czasu. Kobieta, z którą się skontaktowałeś, to moja była teściowa. Myślałem, że już nie żyje. Dzięki tobie przekonałem się, że jest inaczej… i dokończyłem dzieło - zacznie Trucizna, mając na myśli swoją teściową, do której Yaman uda się wcześniej z Naną.

Trucizna podstępem otruje Yamana w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman zacznie się momentalnie źle czuć. Biznesmenowi zacznie się kręcić w głowie, a na dodatek nie będzie w stanie złapać oddechu. A wszystko przez zatrute ubrania Yusufa, po które odruchowo chwyci tuż po wejściu do piwnicy. I tak domyśli się prawdy, którą z radością potwierdzi mu jeszcze Acar, po czym powie, co dalej się z nim stanie!

- Wiedziałem, że jesteś bystry i szybko to zrozumiesz... Nasze umysły rywalizowały, ale ja zawsze byłem o krok przed tobą. Wiedziałem, że dotkniesz tych ubrań, że będziesz ich tęsknie dotykał. Czujesz, jak twoje ręce płoną? Wiesz, co cię tak pali? To trucizna przegranego. Jeśli w ciągu godziny nie dostaniesz antidotum, umrzesz w męczarniach. Teraz jestem w tobie. Płynę w twoich żyłach, wnikam w ciebie komórka po komórce. Kieruję się do serca i mózgu. Nie walcz. Nie uda ci się - powie z radością Acar.

W tej chwili w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli spróbuje uciec, ale nogi już zaczną odmawiać mu posłuszeństwa. A Acar zapewni go, że z każdą chwilą będzie coraz gorzej i niestety będzie miał rację, bo w końcu Yaman sam się podda, tak jak poradzi mu Trucizna. A wszystko przez to, że z każdą chwilą będzie czuł się coraz gorzej.

- Niedługo nie będziesz w stanie ruszyć palcem... Twoje sny pociągną cię na dno. Lepiej się im poddaj - poradzi mu Trucizna.

Nana uratuje życie Yamanowi w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Aż w końcu w 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" osunie się na ścianę, a potem upadnie na materac. obraz będzie rozmyty, a on coraz będzie kontaktował. Ale na szczęście, wtedy do kryjówki Acara wkroczy Nana, która pojedzie za narzeczonym. Kirimli jeszcze zdąży ją ostrzec, dzięki czemu Maryam uda się wezwać na czas pomoc!

- Nie dotykaj rzeczy Yusufa… Są zatrute… - ostrzeże ją Yaman.

- Yaman, słyszysz mnie? Musisz być silny! - poprosi go Nana.

W 855 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman szybko wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze na szczęście w porę podadzą mu antidotum, o którym wspomniał mu wcześniej Acar. Dzięki niemu Kirimli szybko wróci do sił, ale wciąż nieb będzie miał pojęcia, gdzie jest Yusuf, którego Trucizna przeniesie w inne miejsce!

16