Panna młoda, odcinek 49: Hancer zostanie z niczym! Najbliższa osoba wbije jej nóż w serce - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 49 - środa, 18.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 49 odcinku „Panny młodej” dramat Hancer narośnie. Kobieta, która do tej pory znosiła upokorzenia i walczyła o rodzinę, nagle dowie się, że wszystko, co zrobiła, mogło pójść na marne. Zacznie się od tragicznej wiadomości, którą otrzyma Derya.

Derya oszuka Hancer! Roztrwoni majątek

Kobieta zainwestuje pieniądze powierzone jej przez Hancer u jubilera, który obiecywał szybki i pewny zysk. Pewnego dnia okaże się jednak, że mężczyzna zniknął bez śladu. Jego sklep zostanie zamknięty, a witryny zasłonięte papierem. Policja rozpocznie poszukiwania, bo oszukanych osób będzie znacznie więcej. Derya, gdy zrozumie, co się stało, niemal straci przytomność.

— To niemożliwe… — wyszepcze, czując jak świat zaczyna wirować.

Po chwili jej ciało bezwładnie osunie się na kanapę. Cemil wpadnie w panikę.

— Derya! Otwórz oczy! — będzie wołał, próbując ją ocucić.

Gdy kobieta odzyska przytomność, przerażony mąż natychmiast zadzwoni do Hancer.

— Proszę cię, przyjedź szybko — powie drżącym głosem. — Z Deryą jest bardzo źle. Zemdlała i nie wiem, co się dzieje.

Hancer natychmiast ruszy do starego domu. Ku jej zaskoczeniu przed bramą pojawi się także Cihan.

— Zamówiłam taksówkę — spróbuje protestować.

— Odwołaj ją — odpowie krótko Cihan. — Nie wyślę cię taksówką o tej porze. Wsiadaj.

Choć Hancer będzie próbowała odmówić, w końcu zajmie miejsce obok niego.

— Dziękuję — powie cicho.

Na miejscu zastaną roztrzęsioną Deryę. Hancer zaprowadzi ją do sypialni i spróbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

— Dlaczego jesteś w takim stanie? — zapyta z niepokojem. — Czy coś stało się z moim bratem?

Derya zaprzeczy. Po chwili jednak przyzna prawdę.

— Chodzi o pieniądze, które mi dałaś…

Derya wyzna prawdę w 49 odcinku serialu "Panna młoda"

Hancer natychmiast poczuje narastający niepokój.

— Co z nimi zrobiłaś? — zapyta.

Odpowiedź będzie dla niej ciosem.

— Zainwestowałam je — wyzna Derya drżącym głosem. — Jubiler okazał się oszustem. Policja go szuka… a pieniądze przepadły.

W pokoju zapadnie cisza.

— Czyli… nie ma ich? — zapyta Hancer lodowato.

— Nie ma.

Dla Hancer będzie to prawdziwy szok. Przypomni sobie wszystko, co przeszła, by zdobyć te pieniądze.

— Poniżyłam się, żeby je zdobyć — powie z bólem. — Zniosłam tyle upokorzeń… wyszłam za człowieka, którego nie kocham, żeby uratować mojego brata!

To właśnie wtedy Derya wypowie słowa, które złamią jej serce.

— Nie dramatyzuj — odpowie chłodno. — Nie spałaś z nim. Jeśli tak bardzo cierpisz, rozwiedź się i weź odszkodowanie.

Hancer zamarznie.

— Sprzedałaś się raz — doda bezlitośnie Derya. — Możesz zrobić to drugi raz.

Te słowa sprawią, że w Hancer coś pęknie. Jakby tego było mało, wkrótce pojawi się kolejny problem. Do sklepu Cemila wkroczy groźny wierzyciel Yakup, który zacznie domagać się natychmiastowej spłaty długu. Gdy Derya przyzna, że nie ma pieniędzy, mężczyzna strąci z półki butelki z rozpuszczalnikiem i odpali zapalniczkę.

— Albo zapłacisz — powie zimno — albo spalę ten sklep.

Przerażona Derya spróbuje go powstrzymać i obieca, że wskaże sposób na odzyskanie pieniędzy. Tymczasem w rezydencji Hancer stanie twarzą w twarz z Yakupem, który zjawi się tam, by odebrać dług.

— Twój brat nie zapłaci — powie bez ogródek. — Więc zapłacisz ty.

Mężczyzna spojrzy jednak na ogromną rezydencję za jej plecami. 49 odcinek „Panny młodej” pokaże, że sytuacja Hancer stanie się dramatyczna. Kobieta straci pieniądze, które miały uratować jej rodzinę, a na dodatek zostanie zdradzona przez osobę, której ufała najbardziej.