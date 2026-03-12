Złoty chłopak, odcinek 251: Feritowi wciąż nie daje spokoju rozstanie z Seyran. Jego ukochana ma powody do obaw

W 250. odsłonie serialu Suna zataiła przed ukochanym Abidinem fakt szantażowania jej, co niosło za sobą ryzyko niezwykle poważnych konsekwencji. Tymczasem Esme odbyła szczerą rozmowę z Seyran na temat jej relacji z Sinanem, wyrażając głęboką matczyną troskę. Z kolei matka chłopaka kategorycznie odrzuciła możliwość związku syna z Seyran i za wszelką cenę próbowała zniszczyć ich rosnącą więź. Rozwścieczona Diyar bez wahania wyrzuciła Ferita ze swojego mieszkania. Zrozpaczony projektant próbował pracować nad nową kolekcją, jednak całkowicie opuściła go twórcza wena. Sytuacja w rodzinie Korhanów stała się niezwykle napięta, a na domiar złego spodziewająca się dziecka ukochana Orhana o imieniu Betul trafiła na szpitalny oddział z powodu nagłego krwotoku.

Złoty chłopak, odcinek 251. Ferit i Seyran wpadają na siebie w pizzerii

Losy głównych bohaterów znów się przecinają, gdy Seyran oraz Ferit wpadają na siebie zupełnie przypadkowo w jednej z pizzerii. W międzyczasie Sinan wprost oskarża Seyran o celowe oszustwa i brutalnie uświadamia dziewczynie jej ciągłe tkwienie w bolesnej przeszłości. Hattuc przekazuje z kolei Sunie niezwykle wzruszającą pamiątkę z najmłodszych lat. Rozdarty wewnętrznie po niespodziewanym spotkaniu z byłą żoną Ferit postanawia przeprosić Diyar, gwarantując jej jednocześnie brak jakichkolwiek kolejnych rozczarowań z jego strony. Zdesperowana Suna w wielkiej tajemnicy błaga Seyran o wsparcie finansowe.

Odcinek 251 serialu Złoty chłopak. Kiedy i gdzie oglądać produkcję?

Turecką telenowelę stacja TVP1 transmituje regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Fani produkcji zobaczą najnowszy, 251. epizod już w czwartek, 19 marca 2026 roku. Będzie to odcinek wypełniony zupełnie nowymi emocjami, gwałtownymi zwrotami akcji oraz kolejnymi rodzinnymi intrygami. Codzienna emisja telewizyjna daje widzom doskonałą okazję do nieprzerwanego śledzenia zawiłych losów Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych postaci tego hitowego formatu.

Złoty chłopak. Aktorzy i pełna obsada tureckiej telenoweli

Na telewizyjnym ekranie pojawia się plejada utalentowanych gwiazd. W najważniejsze postacie angażującej historii wcielają się między innymi:

Afra Saraçoğlu grająca postać Seyran Şanlı

grająca postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir występujący jako Ferit Korhan

występujący jako Ferit Korhan Çetin Tekindor odgrywający rolę Halisa Korhana

odgrywający rolę Halisa Korhana Şerif Sezer jako charyzmatyczna Hattuç Şanlı

jako charyzmatyczna Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan

wcielająca się w İfakat Korhan Emre Altuğ budujący postać Orhana Korhana

budujący postać Orhana Korhana Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

jako serialowa Gülgün Korhan Ersin Arıcı grający bohatera o imieniu Abidin

grający bohatera o imieniu Abidin Beril Pozam pojawiająca się jako Suna Şanlı

pojawiająca się jako Suna Şanlı İrem Altuğ w roli tajemniczej Sultan

w roli tajemniczej Sultan Öznur Serçeler odgrywająca Asuman Korhan

odgrywająca Asuman Korhan Hülya Duyar jako oddana Şefika

jako oddana Şefika Diren Polatoğulları występujący jako Kazım Şanlı

występujący jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı grająca postać Esme Şanlı

grająca postać Esme Şanlı Yiğit Tuncay wcielający się w Latifa

wcielający się w Latifa Selen Özbayrak jako serialowa Dicle

jako serialowa Dicle Umut Gezer budujący rolę Yusufa

budujący rolę Yusufa Taro Emir jako bezkompromisowy Tekin Kaya

jako bezkompromisowy Tekin Kaya Binnur Kaya odgrywająca postać Nükhet

