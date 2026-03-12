La Promesa, odcinek 352. Księżna rozpoznaje dawną służącą, a stan zdrowia Feliciana drastycznie spada

W 351. odsłonie hiszpańskiej telenoweli Abel podjął ryzykowną próbę zoperowania Curra bezpośrednio na terenie posiadłości. Aby zdobyć niezbędny do narkozy eter, Manuel wspólnie z Janą udali się w lot do Puebli de Tera. Równocześnie Feliciano zaczął odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicach zranienia. Dodatkowo w pałacowych murach ponownie zagościła Maria Fernandez, natomiast Martina otwarcie wyznała Catalinie swoje uczucia względem Curra.

La promesa, odcinek 352. Dona Susana demaskuje Verę w pałacu

Lorenzo oraz Cruz żywią ogromną nadzieję, że trudny zabieg medyczny Curra zakończy się fiaskiem. Tymczasem zdrowie Feliciana ulega wyraźnemu pogorszeniu, co skłania Teresę do desperackiego kroku – postanawia ona wezwać medyka z pobliskiej miejscowości na ratunek dla swojego partnera. Równolegle księżna Cerezuelos, dona Susana, identyfikuje Verę jako byłą pracownicę hrabiego Ballestera. Choć służącej cudem udaje się wymigać od kłopotliwych pytań arystokratki, cała ta sytuacja wywołuje w rezydencji spory chaos. W międzyczasie Catalina wyraża wdzięczność Pelayowi za to, że pomógł sprowadzić Marię z powrotem.

Kiedy oglądać 352. odcinek serialu La promesa – pałac tajemnic?

Kostiumową produkcję „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić w dni robocze o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 352. odsłony tego popularnego formatu zaplanowana jest na czwartek, 19 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich premierowych oraz starszych odcinków za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Obsada i fabuła hiszpańskiej produkcji La promesa

Wraz z każdym dniem Jana coraz mocniej wnika w ukryte sprawy rodu Lujan, odsłaniając liczne spiski i mroczne sekrety zakorzenione w rezydencji La Promesa. Codzienność dostarcza jej kolejnych przeszkód – bohaterka zmuszona jest nie tylko do maskowania swoich faktycznych planów, ale również do lawirowania w brutalnym środowisku pełnym kłamstw, gier i sporów pomiędzy arystokracją a personelem. Sytuację dodatkowo gmatwa jej niejednoznaczna więź z Manuelem, zmuszająca młodą kobietę do wyboru pomiędzy zaplanowanym odwetem a budzącą się miłością. Atmosfera w domostwie staje się coraz gęstsza, a nowe incydenty sugerują, że prawda, za którą tak bardzo goni, może być o wiele bardziej mroczna, niż kiedykolwiek przypuszczała.

Na ekranie telewizyjnym w tej telenoweli występują między innymi:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín odgrywająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho w roli Manuela Luján Ezquerdo

María Castro grająca Píę Adarre

Joaquín Climent występujący jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval w roli Simony Martínez

Teresa Quintero kreująca postać Candeli García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada wcielająca się w Jimenę

Alicia Bercán odgrywająca Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez w roli Petry Arcos

Enrique Fortún grający Lope Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón występująca jako Lola Montoro

Rafa de Vera wcielający się w Conrada Funesa

Wywiad z Bletką | Radio ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.