La Promesa, odcinek 351. Ryzykowna operacja Curra i niespodziewane wyznanie miłości

W poprzedniej odsłonie serii Abel pilnie poszukiwał dawcy krwi dla Curra, a ostatecznie zdecydowała się na to Jana. Jednocześnie Pelayo, ulegając namowom Cataliny, starał się przekonać markizę do ponownego przyjęcia Marii do pracy w posiadłości. Tymczasem Feliciano stopniowo odzyskiwał siły, a Romulo próbował dowiedzieć się od niego, jak dokładnie doszło do incydentu na polowaniu. Z kolei Margarita przygotowywała się na wizytę swojej znajomej, księżnej Cerezuelos, nad którą opiekę powierzono Verze.
Streszczenie 351. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
W najnowszym epizodzie Abel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu niezwykle ryzykownego zabiegu operacyjnego Curra bezpośrednio na terenie posiadłości. Aby zdobyć niezbędny do znieczulenia eter, Manuel oraz Jana wyruszają w podróż lotniczą do Puebli de Tera. Równocześnie Feliciano zaczyna odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicach zranienia. Do pałacowych wnętrz ostatecznie powraca Maria Fernandez, natomiast Martina decyduje się na szczerość i wyznaje Catalinie, że darzy Curra głębokim uczuciem.
"La Promesa - pałac tajemnic" - emisja 351. odcinka w TVP2 i online
Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 351. odcinka zaplanowana jest na środę, 18 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów w tym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich wyemitowanych dotąd epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.
Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego serialu "La Promesa"
Z każdym kolejnym dniem Jana coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów rodu Lujan, natrafiając na skomplikowane intrygi ukryte w posiadłości La Promesa. Główna bohaterka musi umiejętnie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w środowisku przepełnionym manipulacjami oraz starciami pomiędzy arystokracją a służbą. Jej skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do wyboru pomiędzy zaplanowaną zemstą a budzącą się miłością. Atmosfera w pałacu nieustannie gęstnieje, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.
W produkcji na ekranie pojawiają się między innymi:
- Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito
- Eva Martín wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján
- Paula Losada grająca Jimenę
- Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez odgrywająca Petrę Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
- Laura Simón grająca Lolę Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes