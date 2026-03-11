La Promesa, odcinek 351. Ryzykowna operacja Curra i niespodziewane wyznanie miłości

2026-03-11 13:35

„La promesa – pałac tajemnic” to popularna hiszpańska produkcja kostiumowa. Widzowie śledzą w niej losy pokojówki Jany, która za wszelką cenę próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej matki. W 351. epizodzie, zaplanowanym na 18 marca, na fanów czekają kolejne pałacowe intrygi oraz wielkie emocje wśród arystokracji.

W poprzedniej odsłonie serii Abel pilnie poszukiwał dawcy krwi dla Curra, a ostatecznie zdecydowała się na to Jana. Jednocześnie Pelayo, ulegając namowom Cataliny, starał się przekonać markizę do ponownego przyjęcia Marii do pracy w posiadłości. Tymczasem Feliciano stopniowo odzyskiwał siły, a Romulo próbował dowiedzieć się od niego, jak dokładnie doszło do incydentu na polowaniu. Z kolei Margarita przygotowywała się na wizytę swojej znajomej, księżnej Cerezuelos, nad którą opiekę powierzono Verze.

Streszczenie 351. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W najnowszym epizodzie Abel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu niezwykle ryzykownego zabiegu operacyjnego Curra bezpośrednio na terenie posiadłości. Aby zdobyć niezbędny do znieczulenia eter, Manuel oraz Jana wyruszają w podróż lotniczą do Puebli de Tera. Równocześnie Feliciano zaczyna odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicach zranienia. Do pałacowych wnętrz ostatecznie powraca Maria Fernandez, natomiast Martina decyduje się na szczerość i wyznaje Catalinie, że darzy Curra głębokim uczuciem.

"La Promesa - pałac tajemnic" - emisja 351. odcinka w TVP2 i online

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 351. odcinka zaplanowana jest na środę, 18 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów w tym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich wyemitowanych dotąd epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego serialu "La Promesa"

Z każdym kolejnym dniem Jana coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów rodu Lujan, natrafiając na skomplikowane intrygi ukryte w posiadłości La Promesa. Główna bohaterka musi umiejętnie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w środowisku przepełnionym manipulacjami oraz starciami pomiędzy arystokracją a służbą. Jej skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do wyboru pomiędzy zaplanowaną zemstą a budzącą się miłością. Atmosfera w pałacu nieustannie gęstnieje, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

W produkcji na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito
  • Eva Martín wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján
  • Paula Losada grająca Jimenę
  • Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez odgrywająca Petrę Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
  • Laura Simón grająca Lolę Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
