La Promesa, odcinek 351. Ryzykowna operacja Curra i niespodziewane wyznanie miłości

W poprzedniej odsłonie serii Abel pilnie poszukiwał dawcy krwi dla Curra, a ostatecznie zdecydowała się na to Jana. Jednocześnie Pelayo, ulegając namowom Cataliny, starał się przekonać markizę do ponownego przyjęcia Marii do pracy w posiadłości. Tymczasem Feliciano stopniowo odzyskiwał siły, a Romulo próbował dowiedzieć się od niego, jak dokładnie doszło do incydentu na polowaniu. Z kolei Margarita przygotowywała się na wizytę swojej znajomej, księżnej Cerezuelos, nad którą opiekę powierzono Verze.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Streszczenie 351. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W najnowszym epizodzie Abel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu niezwykle ryzykownego zabiegu operacyjnego Curra bezpośrednio na terenie posiadłości. Aby zdobyć niezbędny do znieczulenia eter, Manuel oraz Jana wyruszają w podróż lotniczą do Puebli de Tera. Równocześnie Feliciano zaczyna odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicach zranienia. Do pałacowych wnętrz ostatecznie powraca Maria Fernandez, natomiast Martina decyduje się na szczerość i wyznaje Catalinie, że darzy Curra głębokim uczuciem.

"La Promesa - pałac tajemnic" - emisja 351. odcinka w TVP2 i online

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 351. odcinka zaplanowana jest na środę, 18 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów w tym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich wyemitowanych dotąd epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiego serialu "La Promesa"

Z każdym kolejnym dniem Jana coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów rodu Lujan, natrafiając na skomplikowane intrygi ukryte w posiadłości La Promesa. Główna bohaterka musi umiejętnie maskować swoje prawdziwe cele, funkcjonując w środowisku przepełnionym manipulacjami oraz starciami pomiędzy arystokracją a służbą. Jej skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do wyboru pomiędzy zaplanowaną zemstą a budzącą się miłością. Atmosfera w pałacu nieustannie gęstnieje, sugerując, że poszukiwana przez nią prawda może być znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

W produkcji na ekranie pojawiają się między innymi:

Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito

Eva Martín wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján

Paula Losada grająca Jimenę

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez odgrywająca Petrę Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández

Laura Simón grająca Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes