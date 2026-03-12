Dziedzictwo, odcinek 863: Trucizna wydaje wyrok śmierci na Nanę i Yusufa. Morderca Yamana depcze im po piętach

Spis treści
W 862 odcinku "Dziedzictwa" bezlitosny Trucizna dotarł do magazynu, w którym przetrzymywano małego Yusufa, próbując podać mu substancję wymazującą pamięć. Chłopiec do końca wierzył w ratunek ze strony wujka, co wywołało jedynie kpiący śmiech u oprawcy. Niespodziewanie na miejscu zwiastował się Yaman, błyskawicznie likwidując trzech uzbrojonych ochroniarzy. Kiedy dostrzegł psychopatę ze strzykawką nad przerażonym dzieckiem, natychmiast ruszył do ataku.
W trakcie brutalnej szamotaniny Yaman otrzymał cios nożem w plecy, ale mimo potężnego bólu obalił wroga i zaczął go dusić, wbijając w niego ostrze. Następnie rozprawił się z kolejną grupą napastników, bezpiecznie odprowadzając bratanka do Nany. Chwilę później wykrwawił się na śmierć, oddając własne życie za ocalenie chłopca. Niestety, Trucizna cudem przetrwał to starcie i nadal stanowi gigantyczne zagrożenie.
Dziedzictwo odcinek 863. Śmiertelne niebezpieczeństwo nadciąga nad Nanę i Yusufa
Zmarznięta Nana oraz wycieńczony Yusuf w 863 odcinku "Dziedzictwa" błąkają się po mrocznych zaułkach Stambułu, z trudem przepychając wózek załadowany śmieciami. Kiedy do chłopca dociera zapach pieczonego kebaba, natychmiast przypominają mu się beztroskie chwile spędzone w rodzinnym domu podczas wspólnych posiłków, jednak szybko zderza się z okrutną codziennością. Opiekunka stara się dodać mu otuchy, gorąco zapewniając, że niezależnie od tragicznych okoliczności, jej uczucie do niego nigdy nie osłabnie.
Równolegle bezwzględny Trucizna w 863 odcinku "Dziedzictwa" bez wahania morduje dwóch swoich podwładnych, ponieważ nie zdołali oni wytropić uciekinierów. Kryminalista natychmiast wysyła kolejnego bandytę z jasnymi wytycznymi, według których Nana ma zostać natychmiast zlikwidowana, a chłopiec schwytany. Przestępca planuje perfidnie wykorzystać dziecko do zrujnowania potęgi rodu Kirimli, podczas gdy ofiary nie mają pojęcia o zbliżającej się egzekucji.
Turecki serial "Dziedzictwo". O której godzinie i gdzie oglądać nowe odcinki?
Emisja popularnego serialu „Dziedzictwo” odbywa się każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, o stałej porze – punktualnie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Widzowie będą mogli obejrzeć 863. odcinek już w nadchodzący czwartek, 19 marca 2026 roku. Osoby nieposiadające dostępu do telewizora w wyznaczonym czasie mogą bez problemu nadrobić wszystkie zaległości, korzystając z darmowej platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są aktualne epizody.
Fabuła i pełna obsada tureckiej produkcji Dziedzictwo
Historia koncentruje się wokół sióstr, Seher i Kevser, które mimo skromnego życia u boku ojca Yusufa, czerpią ogromną radość z wzajemnej bliskości. Sytuacja ulega drastycznej zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego arystokratę z wpływowej rodziny Kyrymly i wkrótce rodzi syna, nadając mu imię po swoim ojcu. Z czasem kobieta traci męża, a następnie zapada na śmiertelną chorobę, prosząc w ostatnich chwilach życia swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem. Po tragicznej śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego stryja Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna nierówną walkę o odzyskanie pełnej opieki nad siostrzeńcem.
W serialu „Dziedzictwo” występują następujący aktorzy:
- Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)
- Sıla Türkoğlu (odgrywająca rolę Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)
- Gülderen Güler (w roli Kiraz)
- Melih Özkaya (grający postać Aliego)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (występująca jako Duygu)
- Seda Dadaşova (odgrywająca Yasemin, siostrę Duygu)