Dziedzictwo, odcinek 863: Trucizna wydaje wyrok śmierci na Nanę i Yusufa. Morderca Yamana depcze im po piętach

W 862 odcinku "Dziedzictwa" bezlitosny Trucizna dotarł do magazynu, w którym przetrzymywano małego Yusufa, próbując podać mu substancję wymazującą pamięć. Chłopiec do końca wierzył w ratunek ze strony wujka, co wywołało jedynie kpiący śmiech u oprawcy. Niespodziewanie na miejscu zwiastował się Yaman, błyskawicznie likwidując trzech uzbrojonych ochroniarzy. Kiedy dostrzegł psychopatę ze strzykawką nad przerażonym dzieckiem, natychmiast ruszył do ataku.

W trakcie brutalnej szamotaniny Yaman otrzymał cios nożem w plecy, ale mimo potężnego bólu obalił wroga i zaczął go dusić, wbijając w niego ostrze. Następnie rozprawił się z kolejną grupą napastników, bezpiecznie odprowadzając bratanka do Nany. Chwilę później wykrwawił się na śmierć, oddając własne życie za ocalenie chłopca. Niestety, Trucizna cudem przetrwał to starcie i nadal stanowi gigantyczne zagrożenie.

Dziedzictwo odcinek 863. Śmiertelne niebezpieczeństwo nadciąga nad Nanę i Yusufa

Zmarznięta Nana oraz wycieńczony Yusuf w 863 odcinku "Dziedzictwa" błąkają się po mrocznych zaułkach Stambułu, z trudem przepychając wózek załadowany śmieciami. Kiedy do chłopca dociera zapach pieczonego kebaba, natychmiast przypominają mu się beztroskie chwile spędzone w rodzinnym domu podczas wspólnych posiłków, jednak szybko zderza się z okrutną codziennością. Opiekunka stara się dodać mu otuchy, gorąco zapewniając, że niezależnie od tragicznych okoliczności, jej uczucie do niego nigdy nie osłabnie.

Równolegle bezwzględny Trucizna w 863 odcinku "Dziedzictwa" bez wahania morduje dwóch swoich podwładnych, ponieważ nie zdołali oni wytropić uciekinierów. Kryminalista natychmiast wysyła kolejnego bandytę z jasnymi wytycznymi, według których Nana ma zostać natychmiast zlikwidowana, a chłopiec schwytany. Przestępca planuje perfidnie wykorzystać dziecko do zrujnowania potęgi rodu Kirimli, podczas gdy ofiary nie mają pojęcia o zbliżającej się egzekucji.

Turecki serial "Dziedzictwo". O której godzinie i gdzie oglądać nowe odcinki?

Emisja popularnego serialu „Dziedzictwo” odbywa się każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, o stałej porze – punktualnie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Widzowie będą mogli obejrzeć 863. odcinek już w nadchodzący czwartek, 19 marca 2026 roku. Osoby nieposiadające dostępu do telewizora w wyznaczonym czasie mogą bez problemu nadrobić wszystkie zaległości, korzystając z darmowej platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są aktualne epizody.

Fabuła i pełna obsada tureckiej produkcji Dziedzictwo

Historia koncentruje się wokół sióstr, Seher i Kevser, które mimo skromnego życia u boku ojca Yusufa, czerpią ogromną radość z wzajemnej bliskości. Sytuacja ulega drastycznej zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego arystokratę z wpływowej rodziny Kyrymly i wkrótce rodzi syna, nadając mu imię po swoim ojcu. Z czasem kobieta traci męża, a następnie zapada na śmiertelną chorobę, prosząc w ostatnich chwilach życia swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem. Po tragicznej śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego stryja Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna nierówną walkę o odzyskanie pełnej opieki nad siostrzeńcem.

W serialu „Dziedzictwo” występują następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)

Sıla Türkoğlu (odgrywająca rolę Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

Gülderen Güler (w roli Kiraz)

Melih Özkaya (grający postać Aliego)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (występująca jako Duygu)

Seda Dadaşova (odgrywająca Yasemin, siostrę Duygu)

