Złoty chłopak, odcinek 252: Kazim odkrywa prawdziwą tożsamość Sinana!

Joanna Dembek
2026-03-12 14:00

Fani tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" mogą szykować się na ogromną dawkę wrażeń. W 252 odcinku na jaw wyjdą pilnie strzeżone sekrety, a niektórzy bohaterowie podejmą życiowe decyzje. Co dokładnie czeka rodzinę Korhanów i w jaki sposób przeszłość ponownie wpłynie na ich losy? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń z 252 odcinka serialu "Złoty chłopak".

W 251. epizodzie doszło do niespodziewanego spotkania Seyran oraz Ferita w jednej z pizzerii. Z kolei Sinan wprost zarzucił Seyran nieszczerość, uświadamiając kobiecie, że ta wciąż rozpamiętuje dawne czasy. W tym samym czasie Suna odebrała od Hattuc niezwykle sentymentalną pamiątkę z najmłodszych lat. Całkowicie rozbity po konfrontacji z byłą żoną Ferit postanowił przeprosić Diyar, składając jej przy okazji ważną obietnicę, że już nigdy więcej nie sprawi jej zawodu. Ponadto Suna w głębokiej tajemnicy zwróciła się do Seyran z prośbą o wsparcie finansowe.

Co wydarzy się w 252. odcinku serialu "Złoty chłopak"? Cichy ślub Seyran i Sinana

Orhan decyduje się na bardzo odważny krok i wprowadza ciężarną Betul wprost do rezydencji. Taka sytuacja natychmiast wywołuje otwarty i niezwykle ostry spór z Ifakat. Tymczasem Ferit wznawia swoje obowiązki zawodowe, a dzięki wyjątkowym projektom otrzymanym od Seyran udaje mu się całkowicie zachwycić potencjalnych inwestorów. W urzędzie stanu cywilnego odbywa się skromna, pozbawiona rozgłosu ceremonia zaślubin Seyran i Sinana. Równolegle Kazim dociera do zaskakujących informacji sugerujących, że Abidin prawdopodobnie należy do słynnego rodu Korhanów. Z kolei Sinan coraz mocniej i bardziej otwarcie okazuje zazdrość o Ferita.

Złoty chłopak w TVP1. Kiedy oglądać 252. odcinek telenoweli?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premiera 252. odcinka została oficjalnie zaplanowana na piątek, 20 marca 2026 roku. Codzienna obecność serialu w ramówce telewizyjnej pozwala widzom na bieżąco śledzić zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych postaci, które każdego dnia dostarczają potężnej dawki rodzinnych intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.

Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Pełna obsada tureckiej produkcji

Na ekranie w tej popularnej telenoweli pojawia się plejada tureckich gwiazd. Wśród obsady znaleźli się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ odgrywający Orhana Korhana
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ grająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak występująca jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
  • Binnur Kaya jako Nükhet
