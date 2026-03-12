Złoty chłopak, odcinek 252: Kazim odkrywa prawdziwą tożsamość Sinana!

Spis treści
W 251. epizodzie doszło do niespodziewanego spotkania Seyran oraz Ferita w jednej z pizzerii. Z kolei Sinan wprost zarzucił Seyran nieszczerość, uświadamiając kobiecie, że ta wciąż rozpamiętuje dawne czasy. W tym samym czasie Suna odebrała od Hattuc niezwykle sentymentalną pamiątkę z najmłodszych lat. Całkowicie rozbity po konfrontacji z byłą żoną Ferit postanowił przeprosić Diyar, składając jej przy okazji ważną obietnicę, że już nigdy więcej nie sprawi jej zawodu. Ponadto Suna w głębokiej tajemnicy zwróciła się do Seyran z prośbą o wsparcie finansowe.
Co wydarzy się w 252. odcinku serialu "Złoty chłopak"? Cichy ślub Seyran i Sinana
Orhan decyduje się na bardzo odważny krok i wprowadza ciężarną Betul wprost do rezydencji. Taka sytuacja natychmiast wywołuje otwarty i niezwykle ostry spór z Ifakat. Tymczasem Ferit wznawia swoje obowiązki zawodowe, a dzięki wyjątkowym projektom otrzymanym od Seyran udaje mu się całkowicie zachwycić potencjalnych inwestorów. W urzędzie stanu cywilnego odbywa się skromna, pozbawiona rozgłosu ceremonia zaślubin Seyran i Sinana. Równolegle Kazim dociera do zaskakujących informacji sugerujących, że Abidin prawdopodobnie należy do słynnego rodu Korhanów. Z kolei Sinan coraz mocniej i bardziej otwarcie okazuje zazdrość o Ferita.
Złoty chłopak w TVP1. Kiedy oglądać 252. odcinek telenoweli?
Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premiera 252. odcinka została oficjalnie zaplanowana na piątek, 20 marca 2026 roku. Codzienna obecność serialu w ramówce telewizyjnej pozwala widzom na bieżąco śledzić zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych postaci, które każdego dnia dostarczają potężnej dawki rodzinnych intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Pełna obsada tureckiej produkcji
Na ekranie w tej popularnej telenoweli pojawia się plejada tureckich gwiazd. Wśród obsady znaleźli się między innymi:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ odgrywający Orhana Korhana
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ grająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak występująca jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
- Binnur Kaya jako Nükhet