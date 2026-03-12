Złoty chłopak, odcinek 252: Kazim odkrywa prawdziwą tożsamość Sinana!

W 251. epizodzie doszło do niespodziewanego spotkania Seyran oraz Ferita w jednej z pizzerii. Z kolei Sinan wprost zarzucił Seyran nieszczerość, uświadamiając kobiecie, że ta wciąż rozpamiętuje dawne czasy. W tym samym czasie Suna odebrała od Hattuc niezwykle sentymentalną pamiątkę z najmłodszych lat. Całkowicie rozbity po konfrontacji z byłą żoną Ferit postanowił przeprosić Diyar, składając jej przy okazji ważną obietnicę, że już nigdy więcej nie sprawi jej zawodu. Ponadto Suna w głębokiej tajemnicy zwróciła się do Seyran z prośbą o wsparcie finansowe.

Co wydarzy się w 252. odcinku serialu "Złoty chłopak"? Cichy ślub Seyran i Sinana

Orhan decyduje się na bardzo odważny krok i wprowadza ciężarną Betul wprost do rezydencji. Taka sytuacja natychmiast wywołuje otwarty i niezwykle ostry spór z Ifakat. Tymczasem Ferit wznawia swoje obowiązki zawodowe, a dzięki wyjątkowym projektom otrzymanym od Seyran udaje mu się całkowicie zachwycić potencjalnych inwestorów. W urzędzie stanu cywilnego odbywa się skromna, pozbawiona rozgłosu ceremonia zaślubin Seyran i Sinana. Równolegle Kazim dociera do zaskakujących informacji sugerujących, że Abidin prawdopodobnie należy do słynnego rodu Korhanów. Z kolei Sinan coraz mocniej i bardziej otwarcie okazuje zazdrość o Ferita.

Złoty chłopak w TVP1. Kiedy oglądać 252. odcinek telenoweli?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Premiera 252. odcinka została oficjalnie zaplanowana na piątek, 20 marca 2026 roku. Codzienna obecność serialu w ramówce telewizyjnej pozwala widzom na bieżąco śledzić zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych postaci, które każdego dnia dostarczają potężnej dawki rodzinnych intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.

Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Pełna obsada tureckiej produkcji

Na ekranie w tej popularnej telenoweli pojawia się plejada tureckich gwiazd. Wśród obsady znaleźli się między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

wcielająca się w Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

występująca jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ odgrywający Orhana Korhana

odgrywający Orhana Korhana Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

wcielający się w Abidina Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ grająca Sultan

grająca Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar w roli Şefiki

w roli Şefiki Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı

odgrywająca Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak występująca jako Dicle

występująca jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę

wcielający się w Tekina Kayę Binnur Kaya jako Nükhet

