Barwy szczęścia, odcinek 3336: To ona dołączy do domu Pyrków! Tak stanie się jego współwłaścicielką - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie zyskają nie tylko nową współlokatorkę, ale jednocześnie także i współwłaścicielkę, bo Lucyna, w którą wcieli się kultowa Grażyna Zielińska, zdecyduje się odkupić udziały Iwony!

Zdradzamy, że Zwierzchowska zjawi się w rodzinnym domu Huberta i Agaty tuż po tym, jak ich siostra wystawi na sprzedaż swoje udziały, aby w ten sposób zebrać potrzebną sumę na prawnika w USA. Tym bardziej, że Pyrki nie będzie stać, aby ją spłacić w wysokości 700 tysięcy złotych, gdyż będzie mógł dostać jedynie 500 tysięcy kredytu, w związku z czym uzyska to od Lucyny!

Szczególnie, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Iwona nie będzie już mieszkać w domu Pyrków i nie będzie miała zamiaru do niego wracać. I stąd wystawi swoje udziały na sprzedaż, a zainteresowana Lucyna szybko je od niej odkupi! Tym bardziej, że jej rodzinne gniazdko zrobi na niej ogromne wrażenie. Mimo iż Agata i Hubert wcale nie będą zadowoleni z jej obecności!

Lucyna pokaże Hubertowi i Agacie podpisany akt notarialny w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

A co dopiero będą mieli powiedzieć w 3336 odcinku "Barw szczęścia", gdy Lucyna wróci do ich domu z podpisanym aktem notarialnym i chęcią jak najszybszej przeprowadzki! Zwierzchowska pokaże Pyrkom podpisany dokument, na mocy którego stanie się udziałowcem ich domu. I stąd Hubert i Agata nie będą mogli jej nie przyjąć, bo kobieta będzie miała pełne prawo do zamieszkania w domu, którego właśnie także stała się współwłaścicielką zamiast Iwony!

Decyzja Lucyny w 3336 odcinku "Barw szczęścia" mocno zszokuje Huberta i Agatę, którzy kompletnie nie będą którym wcześniej nawet przez myśl by nie przeszło, że w ich domu mógłby zamieszkać ktoś jeszcze. A w dodatku zupełnie im obcy! Co prawda, Pyrka z Ignacym (Olaf Staszkiewicz) i tak mieli w planach wyprowadzkę, dzięki czemu i oni zwolnili by część domu, to jednak Hubert nie będzie wyobrażał sobie, że mógłby przyjść tam mieszkać ktoś za nich!

Zwierzchowska będzie chciała od razu wprowadzić się do Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że już sam zacznie myśleć o sprzedaży rodzinnego domu Pyrków i zakupie dla siebie, Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emila (Artem Malashchuk) czegoś mniejszego. Szczególnie, że nie będzie już z nimi Marysi (Nina Szumowska), która wróci z powrotem do USA do Klary (Olga Jankowska).

Ale pojawienie się Lucyny w 3336 odcinku "Barw szczęścia" zmieni wszystko, bo Hubert już nie będzie mógł podjąć takiej decyzji bez niej. A ona raczej nie zgodzi się opuścić domu, do którego dopiero co będzie chciała się wprowadzić.

I choć w 3336 odcinku "Barw szczęścia" będzie to równoznaczne z tym, że rodzinny dom Pyrków zostanie przy Hubercie, to jednak z nowym lokatorem w pakiecie. Jak będzie im się wspólnie żyć? Tego dowiemy się już niebawem!

24