Barwy szczęścia, odcinek 3324: Niewierny Radomir w końcu powie Dorocie, że ma żonę! Dowie się o dziecku - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3324 - środa, 25.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3324 odcinku "Barw szczęścia" niewierny Radomir w końcu postanowi przyznać się Dorocie do swojego kłamstwa! Tym bardziej, że po ich wspólnej nocy Kujawiak mocno wkręci się w ich relację i będzie liczyć na więcej. Zwłaszcza, że już zdąży zakochać się w dziennikarzu. Do tego stopnia, że aż nie będzie mogła przestać o nim myśleć, a co dopiero doczekać się ich kolejnego spotkania!

W zupełnym przeciwieństwie do Branickiego, który po kolejnej zdradzie żony znów straci rezon. I choć początkowo nie przyzna się do tego Kujawiak, to w 3324 odcinku "Barw szczęścia" w końcu zbierze się na odwagę i powie jej prawdę. Zwłaszcza, gdy zobaczy, jak ona się na niego napaliła!

- Ja... muszę ci coś powiedzieć. Przepraszam, że dopiero teraz, powinienem był od razu… Ja mam żonę… - zacznie Radomir.

Dorota wreszcie dowie się, że Radomir ma żonę i dziecko w 3324 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3324 odcinku "Barw szczęścia" dziennikarz zacznie opowiadać polonistce o swoim kryzysie w małżeństwie. A przy okazji wyjawi jej jeszcze, że ma nie tylko żonę, ale i córkę!

- Rok temu moje małżeństwo przeszło poważny kryzys… - wyzna jej Branicki.

- Ale się nie rozstaliście? - dopyta Kujawiak.

- Nie… Dla dobra dziecka. Nie chcieliśmy, żeby żyło w rozbitej rodzinie - wyjaśni jej kochanek.

W tej chwili w 3324 odcinku "Barw szczęścia" zszokowana Dorota aż zacznie kpić z kochanka, który jednak wcale nie okaże się takim ideałem, jak początkowo myślała! Wściekłą Kujawiak od razu wytknie to Branieckiemu. Tym bardziej, gdy usłyszy jego żałosne tłumaczenia!

- Świetnie, lepiej w zakłamanej! - zakpi z niego Dorota

- To nie tak… Przez lata oddalaliśmy się od siebie i nawet tego nie zauważyliśmy. Praca, dziecko… Każde z nas zaczęło żyć własnym życiem... Poznałem cię i… dałem się ponieść emocjom - zacznie bronić się Radomir.

- Tak się dałeś ponieść, że zapomniałeś wspomnieć o tym drobnym szczególe, jakim jest twoje małżeństwo?! - wytknie mu Kujawiak.

Kujawiak rozczaruje się Branickim w 3324 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3324 odcinku "Barw szczęścia" tyle będzie z nowej miłości Doroty, która okaże się kolejnym smutnym rozczarowaniem. A sam Radomir niewiernym i kłamliwym mężem i ojcem, któremu daleko będzie do księcia na białym koniu, o czym w jednej chwili Kujawiak boleśnie się przekona.

Do tego stopnia, że w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) będzie musiała pocieszać kompletnie załamaną przyjaciółkę, która mocno przeżyje prawdę o Radomirze. Tym bardziej, że po ich wspólnej nocy będzie sobie naprawdę wiele wyobrażać, ale dziennikarz w jednym momencie na dobre to przekreśli!

