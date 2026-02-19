Barwy szczęścia, odcinek 3322: Emil z ojcem na strzelnicy! Były Asi w tajemnicy nauczy go strzelać. Tak podejdzie syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3322 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Powrót Daniela do życia Asi i Emila w serialu "Barwy szczęścia" nie wróży niczego dobrego! To on wpakował Sokalską w długi, przez niego ścigali ją wierzyciele i komornik, a kiedy wiele lat temu nagle zniknął bez śladu musiała sama wychować Emila. Nawet bez wsparcia teściów. Bo matka Daniela, wredna Teresa (Izabella Olejnik), zawsze obwiniała Asię o to, co spotkało jej syna, oskarżając Sokalską, że zmarnowała mu życie.
Dlaczego Daniel wrócił i kim naprawdę jest w serialu "Barwy szczęścia"?
Dlaczego Daniel wróci i czego będzie chciał od Asi oraz Emila? Trudno uwierzyć w to, że nagle obudziły się w nim ojcowskie uczucia, zrozumiał dawne błędy i postanowił naprawić zło, jakie wyrządził. Tym bardziej, że Daniel nie powie całej prawdy o sobie. Szczególnie jeśli chodzi o jego podróże po Afryce jako "turysta". Brat Huberta zacznie podejrzewać, że Daniel był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej.
Daniel zabierze Emila na strzelnicę w 3322 odcinku "Barw szczęścia"
W 3322 odcinku "Barw szczęścia" Daniel zabierze Emila ze szkoły i będzie miał "niespodziankę" dla syna. Wspólny trening na strzelnicy! Nie uprzedzi jednak Asi, że chce spędzić czas z chłopcem. Nie poprosi jej o zgodę. Wyjście z Emilem na strzelnicę odbędzie się w tajemnicy przed Sokalską. Dość szybko Danek zbliży się do syna, którego nie widział od wczesnego dzieciństwa. Pozwoli nawet Emilowi postrzelać. Dla niego niebezpieczna zabawa będzie sposobem, by podejść syna!
- Będę mógł postrzelać? Naprawdę?
- No, a po co tu jesteśmy? Ja, jak widzisz, potrafię... To ty musisz się nauczyć.
- Ale czad!
- Mów mi po imieniu... Daniel jestem - zaproponuje były Asi.
- Jakoś tak głupio…
- Słuchaj, tatą nie zdążyłem być. Moja wina. Więc zostańmy kumplami… A kumple mówią sobie po imieniu!
- Fajnie! Mam już jednego takiego starszego kumpla-dziadka Tolka…. Tylko to kumplowanie raz kiepsko się skończyło. Nauczył mnie robić kapsle z saletrą i… spaliłem mieszkanie.
- Nieźle, bracie! Widzę, że masz fantazję... Moja krew!
- Ciągle robię jakieś głupoty…
- To nie są głupoty. Poznajesz świat... Nie żałuj tego.
- Patrz tylko w przód! Wyciągaj wnioski i nie oglądaj się za siebie... Jasne, żołnierzu?
- Tak jest! A możemy jeszcze postrzelać?
- Mama będzie się denerwować. Czegoś się domyśli…
- Mam mocne alibi! Powiedziałem, że idę do Emilki!
Strach Asi w 3322 odcinku "Barw szczęścia", że Daniel skrzywdzi Emila!
Kiedy po wypadzie na strzelnicę z Danielem w 3322 odcinku "Barw szczęścia" Emil wróci w końcu do domu, Asia od razu wyczuje, że chłopiec coś ukrywa. Zacznie się niepokoić, że ojciec, który nagle sobie o nim przypomniał, ma na jej zły wpływ. Hubert nie zdoła żony uspokoić, strach Asi, że Daniel skrzywdzi Emila nie minie. I z każdym dniem będzie narastał coraz bardziej.
- To przez Daniela! Tak czuję. Z Emilem dzieje się coś niedobrego! Ten człowiek tak ma, ciągnie za sobą kłopoty... I manipuluje ludźmi. Boję się o Emila…
- Pamiętaj, że Emil nie jest sam... Ma przy sobie kochającą rodzinę. Nie pozwolimy go skrzywdzić, nikomu! - zapewni Hubert.