Barwy szczęścia, odcinek 3321: Były facet Asi po ślubie wywoła awanturę! Brat Huberta nabierze podejrzeń co do Daniela - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-02-13 16:43

Powrót byłego faceta Asi (Anna Gzyra) w 3321 odcinku serialu "Barwy szczęścia" skończy się awanturą u Pyrków. I to zaledwie dzień po ślubie Asi i Huberta (Marek Molak). Biologiczny ojciec Emila (Artem Malashchuk), Daniel (w tej roli Marcin Bikowski), zjawi się u nowożeńców z prezentami z podróży do Afryki. Ale Sokalska będzie przekonana, że Danek nie ma czystych intencji. Podejrzeń co do Daniela w 3321 odcinku "Barw szczęścia" nabierze też Staś (Olaf Kaprzyk). Młodszy brat Huberta zauważy u Danka zawieszkę zrobioną z pocisku i uzna, że były Asi był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Jaka będzie prawda o Danielu? Poznaj szczegóły.

"Barwy szczęścia" odcinek 3321 - piątek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Asia i Hubert w 3321 odcinku "Barw szczęścia" nie będą mieli okazji nacieszyć się swoim ślubem oraz weselem, które zniszczy niespodziewany przyjazd Daniela. Uznany za zaginionego prawdziwy ojciec Emila, przez którego Asia w przeszłości wiele wycierpiała, jak gdyby nigdy nic wkroczy do domu Pyrków podczas ceremonii ślubnej. Zakłóci radość nowożeńców i wzbudzi strach Sokalskiej, że będzie chciał teraz namieszać w jej życiu, odzyskać Emila, choć przez wiele lat nie interesował się synem. Na jednej wizycie Daniela się nie skończy...

Przerażające odkrycie Stasia o Danielu w 3321 odcinku "Barw szczęścia"

Dzień po ślubie, w 3321 odcinku "Barw szczęścia", Daniel odwiedzi Asię, Emila i ich nową rodzinę z prezentami z podróży po Afryce. Wyraźnie będzie próbował zbliżyć się do Sokalskiej i syna, przekonać Huberta, że wcale nie ma złych zamiarów. Jeden z prezentów Daniela - zawieszka zrobiona z pocisku – od razu przyciągnie uwagę Stasia, który służy jako żołnierz w wojsku. 

Barwy szczęścia. Tak będzie wyglądał ślub Asi i Huberta. Jego córka Marysia wróci z USA 

- To łuska pocisku M193… Używana w karabinach FAMAS F1. Takich karabinów używa Legia Cudzoziemska. Kiedy byłeś w Legii? Albo od jak dawna w niej służysz? - zacznie go wypytywać Staś. 

- Kolegów mam… Miałem, dawno temu... I w ogóle zejdź ze mnie, człowieku! Czego ty chcesz? Zawsze się taki trafi na weselu czy poprawinach! - Daniel wybuchnie gniewem.

Wybuch złości Daniela w 3321 odcinku "Barw szczęścia". Asia jeszcze mu wygarnie!

Pytania brata Huberta w 3321 odcinku "Barw szczęścia" wyprowadzą Daniel z równowagi i zirytują go do tego stopnia, że Asia zacznie się go bać coraz bardziej. Rozmowa Sokalskiej z ojcem Emila szybko przerodzi się w awanturę. Coraz bardziej wzburzona Asia wypomni Danielowi, ile przez niego wycierpiała, kiedy narobił długów i na wiele lat zniknął bez śladu, nie dając żadnego znaku życia. 

- Zostawiłeś mnie samą, z długami, nie interesowałeś się synem ani tym, jak ja sobie dam radę i czy sobie w ogóle poradzę! A teraz się zjawiasz i czego oczekujesz? Że będę się uśmiechać na twój widok?!

- To ty mnie szukałaś...

- Nie ciebie, tylko podpisu pod wnioskiem paszportowym! I już go nie potrzebuję!

- Ale skoro jestem miło jest zobaczyć Emila. Wyrósł na fajnego gościa - Daniel pierwszy raz zwróci się do syna. 

- Twojej zasługi w tym nie ma!

- Wiem. Za to ty zrobiłaś świetną robotę, wychowując go... Gratuluję.

- Twoje gratulacje też mi nie są potrzebne!

- To przyjmij chociaż życzenia. Nam nie wyszło, ale może z Hubertem będziesz miała więcej szczęścia - powie pogardliwym tonem Daniel do Asi. 

- Nie prowokuj mnie - rzuci wściekła Sokalska. 

Jaką tajemnicę  Daniel ukryje przed Asią i Hubertem w 3321 odcinku "Barw szczęścia"?

Po tym, co Daniel odstawi w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Asia i Hubert będą mieli pewność, że sprowadzi na nich tylko problemy, że będzie próbował wkupić się w łaski Emila i przy tym zniszczyć ich szczęście po ślubie. Gdyby prawda o tym, co robił Daniel, że był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej wyszła na jaw, mógłby trafić do więzienia. Czy Asia wykorzysta to, by raz na zawsze pozbyć się Danka? Czas pokaże...

