Wichrowe wzgórze, odcinki 364-368: Ciężarna Zeynep przeżyje koszmar. Dramatyczne sceny po porwaniu - ZDJĘCIA

W ostatnich dniach widzowie tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" byli świadkami prawdziwej wojny nerwów. Intrygi Gozde i Songul doprowadziły do tragicznego finału w lesie, gdzie Zeynep została zwabiona w śmiertelną pułapkę. Konfrontacja zakończyła się dramatem – Gozde została ranna, a oskarżenia spadły na niewinną żonę Halila. Mężczyzna robił wszystko, by ratować ukochaną, podczas gdy na jaw wychodziły kolejne, mroczne tajemnice z przeszłości, w tym szokująca prawda o Okkesie.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 364
Halil udowadnia, że dla miłości jest w stanie poświęcić wszystko. Mężczyzna celowo doprowadza do swojego aresztowania, by dotrzymać obietnicy i trwać przy Zeynep w najcięższych chwilach. W międzyczasie pętla wokół intrygantów zaczyna się zaciskać. Hakan dopada Fikreta, gdy ten próbuje spieniężyć biżuterię Songul, i oddaje go w ręce policji. Zeznania mężczyzny stają się przepustką do wolności dla Zeynep. Tymczasem los okrutnie doświadcza Songul – poszukiwana kobieta upada na samo dno, szukając jedzenia w śmietnikach. Mimo to w jej sercu wciąż tli się żądza zemsty, a Zeynep zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 365
To miała być najpiękniejsza wiadomość w ich życiu – Zeynep dowiaduje się, że jest w ciąży. Niestety, radość momentalnie zmienia się w koszmar. Przyszła matka zostaje uprowadzona na zlecenie bezwzględnej Songul. Rozpoczyna się desperacki wyścig z czasem, a Halil rusza na poszukiwania żony. Porywaczka nie ma litości i z zimną krwią informuje siostrzeńca o stanie Zeynep przez telefon. Ranna i przerażona dziewczyna, mimo własnego bólu, próbuje jeszcze ratować męża.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366
Sytuacja staje się krytyczna. Halil, nie zważając na nic, próbuje dotrzeć do słabnącej z każdą chwilą Zeynep. Songul nie cofa się przed niczym i ucieka się do szantażu, zmuszając Arzu do kradzieży kosztowności. Mimo to prawda o jej zbrodniach powoli wychodzi na światło dzienne. Przekonana o nadchodzącej śmierci Zeynep żegna się z ukochanym, co łamie serca widzów. Czy Halil zdoła pokonać przeszkody, które stawia przed nim przebiegła Songul?
„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 367
Emocje sięgają zenitu również w wątkach pobocznych – Kumru decyduje się na odważny krok i wyznaje miłość Umutowi w wiadomości, a Eren odkrywa, że ich dom ma zostać sprzedany. Najważniejsza walka toczy się jednak w szpitalu. Halil bez wahania oddaje krew, by ratować życie żony. Lekarzom udaje się dokonać cudu – Zeynep i jej nienarodzone dziecko zostają ocaleni. To jednak nie koniec problemów, bo choć Arzu demaskuje prawdziwe oblicze Songul, Muzaffer wciąż obwinia Halila o śmierć swojej córki.
„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 368
Szczegóły tego odcinka owiane są tajemnicą. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Fani serialu "Wichrowe wzgórze" mogą śledzić losy swoich ulubieńców od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Najnowsza seria odcinków o numerach 364-368 zostanie wyemitowana w dniach 23-27 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami, Telewizja Polska udostępnia epizody online na platformie TVP VOD.
- "Wichrowe wzgórze" odc. 364 - poniedziałek, 23 lutego
- "Wichrowe wzgórze" odc. 365 - wtorek, 24 lutego
- "Wichrowe wzgórze" odc. 366 - środa, 25 lutego
- "Wichrowe wzgórze" odc. 367 - czwartek, 26 lutego
- "Wichrowe wzgórze" odc. 368 - piątek, 27 lutego.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
"Wichrowe Wzgórze" to turecki hit, który rozgrzewa serca polskich widzów. To opowieść o zderzeniu dwóch światów: bogatej Zeynep i Halila, którego życie naznaczone jest tragedią i chęcią zemsty. Gdy wychodzi na jaw, że dziewczyna należy do znienawidzonej przez niego rodziny, rozpoczyna się walka uczuć z demonami przeszłości.
W rolach głównych występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)