Wichrowe wzgórze, odcinki 364-368: Ciężarna Zeynep przeżyje koszmar. Dramatyczne sceny po porwaniu - ZDJĘCIA

W ostatnich dniach widzowie tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" byli świadkami prawdziwej wojny nerwów. Intrygi Gozde i Songul doprowadziły do tragicznego finału w lesie, gdzie Zeynep została zwabiona w śmiertelną pułapkę. Konfrontacja zakończyła się dramatem – Gozde została ranna, a oskarżenia spadły na niewinną żonę Halila. Mężczyzna robił wszystko, by ratować ukochaną, podczas gdy na jaw wychodziły kolejne, mroczne tajemnice z przeszłości, w tym szokująca prawda o Okkesie.

„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 364

Halil udowadnia, że dla miłości jest w stanie poświęcić wszystko. Mężczyzna celowo doprowadza do swojego aresztowania, by dotrzymać obietnicy i trwać przy Zeynep w najcięższych chwilach. W międzyczasie pętla wokół intrygantów zaczyna się zaciskać. Hakan dopada Fikreta, gdy ten próbuje spieniężyć biżuterię Songul, i oddaje go w ręce policji. Zeznania mężczyzny stają się przepustką do wolności dla Zeynep. Tymczasem los okrutnie doświadcza Songul – poszukiwana kobieta upada na samo dno, szukając jedzenia w śmietnikach. Mimo to w jej sercu wciąż tli się żądza zemsty, a Zeynep zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka.

„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 365

To miała być najpiękniejsza wiadomość w ich życiu – Zeynep dowiaduje się, że jest w ciąży. Niestety, radość momentalnie zmienia się w koszmar. Przyszła matka zostaje uprowadzona na zlecenie bezwzględnej Songul. Rozpoczyna się desperacki wyścig z czasem, a Halil rusza na poszukiwania żony. Porywaczka nie ma litości i z zimną krwią informuje siostrzeńca o stanie Zeynep przez telefon. Ranna i przerażona dziewczyna, mimo własnego bólu, próbuje jeszcze ratować męża.

„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366

Sytuacja staje się krytyczna. Halil, nie zważając na nic, próbuje dotrzeć do słabnącej z każdą chwilą Zeynep. Songul nie cofa się przed niczym i ucieka się do szantażu, zmuszając Arzu do kradzieży kosztowności. Mimo to prawda o jej zbrodniach powoli wychodzi na światło dzienne. Przekonana o nadchodzącej śmierci Zeynep żegna się z ukochanym, co łamie serca widzów. Czy Halil zdoła pokonać przeszkody, które stawia przed nim przebiegła Songul?

„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 367

Emocje sięgają zenitu również w wątkach pobocznych – Kumru decyduje się na odważny krok i wyznaje miłość Umutowi w wiadomości, a Eren odkrywa, że ich dom ma zostać sprzedany. Najważniejsza walka toczy się jednak w szpitalu. Halil bez wahania oddaje krew, by ratować życie żony. Lekarzom udaje się dokonać cudu – Zeynep i jej nienarodzone dziecko zostają ocaleni. To jednak nie koniec problemów, bo choć Arzu demaskuje prawdziwe oblicze Songul, Muzaffer wciąż obwinia Halila o śmierć swojej córki.

„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 368

Szczegóły tego odcinka owiane są tajemnicą. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani serialu "Wichrowe wzgórze" mogą śledzić losy swoich ulubieńców od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Najnowsza seria odcinków o numerach 364-368 zostanie wyemitowana w dniach 23-27 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami, Telewizja Polska udostępnia epizody online na platformie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" odc. 364 - poniedziałek, 23 lutego

"Wichrowe wzgórze" odc. 365 - wtorek, 24 lutego

"Wichrowe wzgórze" odc. 366 - środa, 25 lutego

"Wichrowe wzgórze" odc. 367 - czwartek, 26 lutego

"Wichrowe wzgórze" odc. 368 - piątek, 27 lutego.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

"Wichrowe Wzgórze" to turecki hit, który rozgrzewa serca polskich widzów. To opowieść o zderzeniu dwóch światów: bogatej Zeynep i Halila, którego życie naznaczone jest tragedią i chęcią zemsty. Gdy wychodzi na jaw, że dziewczyna należy do znienawidzonej przez niego rodziny, rozpoczyna się walka uczuć z demonami przeszłości.

W rolach głównych występują: