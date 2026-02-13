Dziedzictwo, odcinek 838: Sadystyczna gra Basaka. Porywa Nese!

Spis treści
Echa ostatnich wydarzeń wciąż nie milkną. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy Nany, która robiła wszystko, by odwlec moment ślubu, oraz zaślepionej strachem o córkę Ayse. Kobieta nie dostrzegała, że stała się marionetką w rękach przebiegłego Koraya. Tymczasem Yaman, nieświadomy zagrożenia, podjął współpracę z Acarem – człowiekiem, który okazał się jego śmiertelnym wrogiem. Tragiczny los spotkał Kazima, który zginął na rozkaz Acara, szepcząc jedynie tajemnicze słowo o truciźnie. Największy cios spadł jednak na Ferita. Mężczyzna musiał zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem, gdy Koray oświadczył się Ayse publicznie, triumfując nad rywalem.
„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 838
W najnowszym 838 odcinku "Dziedzictwa" atmosfera gęstnieje z minuty na minutę. Yaman odkrywa wreszcie tożsamość tajemniczego wybawcy İdrisa i ta wiedza mrozi mu krew w żyłach. Świadomość, że jego dawny, potężny wróg powrócił, wywołuje w nim paraliżujący lęk o bezpieczeństwo rodziny. W tym samym czasie w cieniu rozgrywa się prawdziwy horror – Acar czerpie sadystyczną satysfakcję z torturowania Tuncy, wstrzykując mu kolejne dawki trucizny. Nieświadomy niczego Yaman przekazuje oprawcy informacje, które mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu.
Sytuacja staje się równie napięta w wątku miłosnym. Ferit, choć próbuje zachować kamienną twarz i profesjonalizm w pracy z Ayse, w środku jest na skraju wytrzymałości. Prowokacje Koraya i plany wspólnej wyprowadzki pary do Eskisehir przelewają czarę goryczy. Wzburzony mężczyzna podejmuje ryzykowną decyzję i w pojedynkę rusza tropem niebezpiecznych przestępców.
Jednak to finał 838 odcinka "Dziedzictwa" wbije widzów w fotele. Basak wdraża swój okrutny plan zemsty i wraz ze wspólnikiem porywa Nese.
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?
Losy ulubionych bohaterów można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Pełen emocji 838. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 19 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody są dostępne w serwisie TVP VOD.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Fabuła serialu to poruszająca opowieść o dwóch siostrach, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się w dramatycznych okolicznościach. Po śmierci Kevser, która na łożu śmierci błagała o opiekę nad swoim synem, Seher podejmuje walkę o małego Yusufa. Chłopiec pozostaje pod władzą surowego i bezwzględnego Yamana, co staje się zarzewiem wielu konfliktów i wzruszających momentów.
W obsadzie tureckiego hitu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako komisarz Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)