Dziedzictwo, odcinek 838: Sadystyczna gra Basaka. Porywa Nese!

Echa ostatnich wydarzeń wciąż nie milkną. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy Nany, która robiła wszystko, by odwlec moment ślubu, oraz zaślepionej strachem o córkę Ayse. Kobieta nie dostrzegała, że stała się marionetką w rękach przebiegłego Koraya. Tymczasem Yaman, nieświadomy zagrożenia, podjął współpracę z Acarem – człowiekiem, który okazał się jego śmiertelnym wrogiem. Tragiczny los spotkał Kazima, który zginął na rozkaz Acara, szepcząc jedynie tajemnicze słowo o truciźnie. Największy cios spadł jednak na Ferita. Mężczyzna musiał zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem, gdy Koray oświadczył się Ayse publicznie, triumfując nad rywalem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 838

W najnowszym 838 odcinku "Dziedzictwa" atmosfera gęstnieje z minuty na minutę. Yaman odkrywa wreszcie tożsamość tajemniczego wybawcy İdrisa i ta wiedza mrozi mu krew w żyłach. Świadomość, że jego dawny, potężny wróg powrócił, wywołuje w nim paraliżujący lęk o bezpieczeństwo rodziny. W tym samym czasie w cieniu rozgrywa się prawdziwy horror – Acar czerpie sadystyczną satysfakcję z torturowania Tuncy, wstrzykując mu kolejne dawki trucizny. Nieświadomy niczego Yaman przekazuje oprawcy informacje, które mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu.

Sytuacja staje się równie napięta w wątku miłosnym. Ferit, choć próbuje zachować kamienną twarz i profesjonalizm w pracy z Ayse, w środku jest na skraju wytrzymałości. Prowokacje Koraya i plany wspólnej wyprowadzki pary do Eskisehir przelewają czarę goryczy. Wzburzony mężczyzna podejmuje ryzykowną decyzję i w pojedynkę rusza tropem niebezpiecznych przestępców.

Jednak to finał 838 odcinka "Dziedzictwa" wbije widzów w fotele. Basak wdraża swój okrutny plan zemsty i wraz ze wspólnikiem porywa Nese.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Losy ulubionych bohaterów można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Pełen emocji 838. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 19 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, Telewizja Polska przygotowała alternatywę – wszystkie epizody są dostępne w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu to poruszająca opowieść o dwóch siostrach, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się w dramatycznych okolicznościach. Po śmierci Kevser, która na łożu śmierci błagała o opiekę nad swoim synem, Seher podejmuje walkę o małego Yusufa. Chłopiec pozostaje pod władzą surowego i bezwzględnego Yamana, co staje się zarzewiem wielu konfliktów i wzruszających momentów.

W obsadzie tureckiego hitu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w postać Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako komisarz Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)