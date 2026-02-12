Dziedzictwo, odcinek 837: Nana i Yaman w końcu wybiorą termin ślubu! Tak rozwieje jej wszelkie wątpliwości - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 837 - środa, 18.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 837 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman poda Nanie kalendarz i poprosi, aby w końcu wspólnie ustalili datę ślubu. Kirimli zacznie wymieniać kolejne terminy, jednak żaden z nich nie będzie pasował jego ukochanej.

Ale nie dlatego, że będzie wtedy czymś zajęta, a wyłącznie przez to, że w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo" wciąż będzie straszliwie obawiać się tego, że po ślubie ukochany już nie będzie jej tak kochał jak przed! Aczkolwiek na początku dalej się do tego nie przyzna!

- Czy odpowiada ci najbliższy piątek? - spyta ją Yaman.

- To za wcześnie. Nie zdążymy z zaproszeniami - uzna Nana.

- W porządku. W takim razie ustalmy datę na kolejny piątek - postanowi Kirimli.

- To koniec lipca. Kiedy miałam dwanaście lat, złamałam rękę pod koniec lipca. To złe wspomnienie. Nie chcę wracać do tego czasu - zaprotestuje znów Maryam.

- Dobrze, więc wybierz dzień w przyszłym tygodniu - zaproponuje jej ukochany.

- Nie mogę. Mam umówioną wizytę u dentysty. Zęby są bardzo ważne. Muszę upewnić się, że wszystko jest w porządku przed ślubem - okłamie go narzeczona.

Nana w końcu powie Yamanowi o swoich obawach przed ślubem w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Aż w końcu w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli nie wytrzyma, gdyż zda sobie sprawę, że Maryam ściemnia. Yamana natychmiast każe jej powiedzieć, w czym rzecz, gdyż zacznie się już obawiać, że narzeczona po prostu się rozmyśliła, bo wcale go nie kocha! Ale Nana od razu zaprotestuje i w końcu powie mu o swoich obawach!

- Gdybym zaprosił dentystę tutaj, wyskoczyłabyś przez okno... Powiedz prawdę. Dlaczego unikasz ustalenia daty? A może… Zrozumiałaś, że mnie nie kochasz i rezygnujesz ze ślubu? - zapyta ją otwarcie narzeczony.

- Nigdy! Jeśli nie widzę cię przez pół godziny, natychmiast sięgam po twoje zdjęcie - zapewni go ukochana.

- Dlaczego więc, uparta kozo? - dopyta Yaman.

- A co, jeśli po ślubie będziemy nieszczęśliwi? Jeśli wszystko się zmieni? - powie mu wreszcie Nana.

- Dlaczego miałoby tak być? - zdziwi się Kirimli.

- Nie wiem. Teraz jesteśmy podekscytowani, jesteśmy szczęśliwi. A co, jeśli to minie? Co, jeśli twoja miłość do mnie zniknie? - zmartwi się Maryam.

- Spójrz na mnie... To się nie stanie. Byłaś moim niemożliwym marzeniem, które się spełniło. Ślub niczego nie zmieni. Wręcz przeciwnie, przyniesie nam jeszcze więcej szczęścia. Nasze serca będą bić jednym rytmem. Ten ogień w nas nigdy nie zgaśnie... - zapewni ją Yaman, po czym w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo" poprosi ją o jedno - Chcę od ciebie tylko jednej rzeczy... Do jutra ustal datę ślubu, dobrze?

- Dobrze - odpowie już spokojna Nana.

Narzeczeni wreszcie potwierdzą swój ślub w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Nazajutrz w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wróci do Yamana z wybraną przez siebie w końcu datą ślubu. Maryam wyzna, iż chciałaby, aby odbył się on za dwa miesiące, aby ona mogła dobrze wyglądać w sukni ślubnej, ale Kirimli uzna, że nie ma takiej potrzeby i zaproponuje jej swój termin, na który ukochana w końcu przystanie!

- Zamierzam trochę schudnąć, żeby moja suknia ślubna lepiej pasowała - wyjaśni mu Maryam.

- Znikniesz, jeśli schudniesz jeszcze bardziej... Co wtedy zrobię? Spójrz, straciliśmy już tyle czasu... Wrogowie, źli ludzie, nieporozumienia, kłótnie, twoje ucieczki… Powinniśmy byli pobrać się już dawno temu. Dlatego nie chcę dłużej czekać. Chcę zasypiać obok ciebie i budzić się, czując zapach twoich włosów. Musimy jak najszybciej wziąć ślub. Co powiesz na ostatni tydzień tego miesiąca? - zaproponuje jej Kirimli w 837 odcinku serialu "Dziedzictwo".

- Zgadzam się - odpowie radośnie Nana.

- Skończę jedną pracę, a potem pojedziemy razem i ustalimy datę ślubu - spuentuje Yaman.

