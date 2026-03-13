Panna młoda, odcinki 47-52. Cihan zażąda od Hancer rozwodu! To przez nagranie, na którym zobaczy żonę z innym. Streszczenia odcinków od 16.03 do 21.03.2026

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 47 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer przyjmuje u siebie Fadime i Aysu, które straciły dach nad głową. Nusret odkrywa prawdę o zaginionych bransoletkach. Cihan wysłuchuje skarg Fadime. Postanawia zająć się tą sprawą.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 48 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan domaga się przywrócenia Fadme do pracy. Yonca szydzi z Beyzy. Derya przekazuje pieniądze jubilerowi, by ten je zainwestował. Mukadder wymierza Beyzie karę oraz stawia Hancer ultimatum.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 49 - środa, 18.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan zaprasza Fadime i Aysu do wspólnego stołu. Oszukana finansowo Derya mdleje z nadmiaru emocji. Następnie wyznaje prawdę Hancer i ją obraża. Mukadder udaje się przekonać do siebie Beyzę.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 50 - czwartek, 19.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yakup domaga się, żeby Derya zwróciła mu pożyczone pieniądze. Hancer zrzeka się tantiem za wzór. Cihan zaprasza Cemila na obiad. Wykorzystuje okazję, by namówić go na badania. Mukadder prosi o pomoc Nusreta.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 51 - piątek, 20.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Nusret pokazuje Cihanowi film, na którym Hancer rozmawia z obcym mężczyzną. Mukadder każe Gülsüm spakować rzeczy dziewczyny, a jej syn domaga się od niej wyjaśnień. Tymczasem Hancer dowiaduje się, że to Derya wysłała wierzyciela do domu Cihana.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 52 - sobota, 21.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan podejmuje decyzję o rozwodzie z Hancer. Sinem organizuje dla nich spotkanie pojednawcze. Mężczyzna dowiaduje się, dlaczego Yakup przyszedł do jego małżonki. Yasemin i Engin starają się przekonać Cihana do zmiany zdania.

