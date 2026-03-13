Panna młoda, odcinek 56: Cihan nie cofa się przed niczym i porywa Hancer

"Panna młoda" nowym hitem w polskiej telewizji

"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Jakie niespodzianki szykują twórcy dla głównych postaci? W naszym streszczeniu zdradzamy szczegóły nadchodzącego, 56. epizodu.

49

"Panna młoda" odcinek 56. Emisja już 26 marca 2026 roku

Z dokładnego opisu 56. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" dowiadujemy się, że: Yonca zaczyna flirtować z Nusretem. Tymczasem zraniona Sinem zamyka się w swoim pokoju. Cemil próbuje pilnować wejścia, ale nie jest w stanie powstrzymać Cihana, który ostatecznie uprowadza Hancer. Mężczyzna zabiera ją do posiadłości położonej na prowincji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 862: Nana zostawi umierającego Yamana! Odda jej swoje dziedzictwo i odejdzie - ZDJĘCIA

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

W rolach pierwszoplanowych widzowie mogą podziwiać Talyę Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który wciela się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy:

Can Tarakçı odgrywający rolę Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar kreująca postać Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci odgrywająca Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji. Obecnie składa się ona z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 oryginalnych odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, co spowoduje podwojenie ich liczby. Warto dodać, że serial jest nadal kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba epizodów pozostaje tajemnicą. Jedno jest pewne – na zakończenie historii w Polsce przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat, bo zapowiada się długa telewizyjna przygoda z Hançer i Cihanem.