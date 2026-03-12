Dziedzictwo, odcinek 862: Nana zostawi umierającego Yamana! Odda jej swoje dziedzictwo i odejdzie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 862 ŚMIERĆ YAMANA - środa, 18.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 862 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman uratuje Yusufa z rąk okrutnego Trucizny, ale zapłaci za to najwyższą cenę. Wszystko przez to, że Acar najpierw zrani go nożem, a następnie odda w jego kierunku dwa strzały, które niestety okażą się śmiertelne. Kirimli umrze tuż po swojej ciotce Akcy, którą wcześniej także dopadnie Trucizna.

Jednak w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo Kirimli nie odejdzie od razu po uwolnieniu Yusufa z rąk i kryjówki Acara. A to dlatego, że wówczas jeszcze nie będzie koniec jego misji i słowa, danego zmarłej ciotce, bo Yaman jeszcze będzie musiał mieć pewność, że jego bratanek, a jej wnuk będzie bezpieczny. I stąd umrze dopiero, gdy dołączy do nich Nana.

Tak będzie wyglądało pożegnanie Yamana z Naną w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 862 odcinku serialu "Dziedzictwo" widok Yamana i Yusufa od razu ucieszy Nanę, ale tylko przez chwilę. Wszystko przez to, że Maryam od razu dostrzeże, że jej ukochany został postrzelony i natychmiast postanowi zadzwonić po pomoc. Ale Kirimli ją powstrzyma, gdyż będzie wiedział, że nie będzie na to czasu, bo Acar wciąż będzie mógł żyć, przez co oni dalej będą mogli być w niebezpieczeństwie!

- Kochanie! Yamanie! Nie! Wezwę karetkę! - powie Nana.

- Nie ma czasu… - szpenie jej ukochany.

- Co ty mówisz?! Zabiorą cię do szpitala, wszystko będzie dobrze. Mamy jeszcze tyle do przeżycia… - spróbuje przekonać go narzeczona.

- Musicie odejść... Każda sekunda z tobą to całe życie. Ale teraz musisz uratować Yusufa - poleci jej Kirimli.

Oczywiście, w pierwszej chwili w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie będzie chciała się na to zgodzić i desperacko spróbuje go ratować. Ale Yaman będzie już za słaby, z czego doskonale zda sobie sprawę. I z tego względu już zacznie się z nimi żegnać...

- Nie poddam się! Wstawaj! - zapowie Maryam, próbując desperacko go podnieść, ale z marnym skutkiem.

- Nie bądź uparta... Tylko ty możesz go ochronić. Tylko ktoś, kto tak bardzo go kocha. Powierzam go tobie... Zawsze będę przy was... W cieniu drzew, na szczycie wzgórza, w wiosennych kwiatach. Ilekroć Yusuf się zaśmieje, zobaczysz mnie... Twoje dziedzictwo jest moim dziedzictwem - wyzna jej na koniec Yaman.

Nana spełni ostatnią próbę umierającego Yamana w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zaleje się łzami i pogłaszcze jego twarz na pożegnanie. Oczywiście, Nana nie będzie chciała go zostawiać, ale zrozumie, że nie ma innego wyjścia, bo już i tak nie zdoła go uratować. Dlatego chwyci za dłoń Yusufa i postanowi z nim iść, spełniając w ten sposób ostatnie życzenie Yamana.

- Chodźmy, kochanie - poleci mu Nana.

- Nie chcę! Nie zostawiajmy stryjka! - zacznie błagać ją Yusuf, ale opiekunka pozostanie nieugięta - Musimy, kochanie…

W tej chwili w 862 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana oddzieli Yusufa od Yamana i zacznie z nim iść w kierunku drogi, co chwilę oglądając się za siebie. Zwłaszcza, że i jej wcale nie przyjdzie to łatwo, bo wówczas i jej serce będzie krwawić, a łzy rozpaczy, żalu i bezsilności będą spływać po jej policzku. Kirimli ostatkami sił będzie patrzył, jak oddalają się w kierunku auta i dopiero wtedy pozwoli sobie odejść, gdy już zyska pewność, że będą bezpieczni. Ale wcale nie na długo...

