Barwy szczęścia, odcinek 3348: Koszmarny stan Malwiny po wizycie u kosmetyczki. Tak będzie wyglądać! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Koszmarny przebieg mezoterapii uderzy w Malwinę wyjątkowo mocno, a Natalia (Maria Dejmek) będzie musiała sprawdzić, co dokładnie poszło nie tak i dlaczego zabieg okazał się tak szkodliwy.

Szokujący wygląd Malwiny w 3348 odcinku "Barw szczęścia"

W 3348 odcinku „Barw szczęścia” Malwina stanie w obliczu problemu, którego wcale się nie spodziewała. Z własnej woli zdecyduje się na zabieg kosmetyczny, mający poprawić jej wygląd i samopoczucie, ale efekty okażą się katastrofalne. Twarz Brodzińskiej zostanie pokryta czerwonymi plamami, a stres i szok wywołają silną reakcję emocjonalną. Herman (Maciej Raniszewski) i Natalia od razu zareagują, próbując wesprzeć Malwinę i zorientować się w przyczynach nieudanego zabiegu.

Uda się uratować twarz Malwiny? Jerzy tak tego nie zostawi

Jerzy zrobi, co w jego mocy, by pocieszyć Malwinę i uspokoić sytuację, ale nie sposób będzie ukryć, że mezoterapia była wyjątkowo źle przeprowadzona. Natalia postanowi przyjrzeć się sprawie od strony technicznej i prawnej, by sprawdzić, czy nie doszło do rażącego błędu w salonie lub w samej procedurze.

Malwina w „Barwach szczęścia” nie tak dawno przeżyła nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej co sprawia, że każdy stresujący moment, może wywołać poważne konsekwencje emocjonalne i zdrowotne. Tym razem nie będzie chodziło o nawrót choroby, ale sam szok po nieudanym zabiegu wystarczy, by wywołać duże zamieszanie w życiu Malwiny i jej bliskich. Na szczęście Brodzińska może liczyć na siostrę, a Zwoleńska dopilnuje, by osoba odpowiedzialna za zabieg poniosła konsekwencje.