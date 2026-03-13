Barwy szczęścia, odcinek 3347: Szczera rozmowa Grażyny z Madzią. Zrozumie, że Tomasz wciąż ją kocha? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3347 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3347 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna przyzna przed Madzią, że nie do końca potrafi poukładać swoje emocje. Będzie zastanawiać się, czy Tomek wciąż ją kocha i jakie konsekwencje może mieć jego uczucie dla jej związku z Patrykiem. Rozmowa będzie miała szczery charakter, a Wiracka wyda się mocno zagubiona.

Madzia doradzi Grażynie w 3347 odcinku "Barw szczęścia"

Madzia, jako doświadczona przyjaciółka, będzie służyć radą, ale nie narzuca swojego zdania. Pomoże Grażynie uporządkować myśli i spojrzeć na sprawy jasno, jednocześnie pozostając wsparciem dla Oliwki, która w tym samym czasie będzie zmagała się z własnymi problemami z Tomkiem.

To nie będzie dobry czas dla związku Zbrowskiej z Kępskim. W 3347 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka zatrzyma się w showroomie Madzi. Zbrowska będzie pewna, że Tomek wciąż kocha Grażynę, co pogłębi jej poczucie zagubienia i niepewności w związku. Madzia, znając obie kobiety, spróbuje wesprzeć Oliwkę i przekonać ją, że warto zachować spokój i podejmować decyzje z rozwagą.

Przyjaciele będą wspierać Oliwkę i Tomasza, ale Kępski zostanie myślami przy Grażynie

W tle Justin (Jasper Sołtysiewicz) będzie pełnił rolę pośrednika i mediatora. Skotnicki prawdopodobnie uświadomi Tomkowi, że nie tylko oszukuje Oliwkę, ale również samego siebie, gdy ukrywa swoje uczucia wobec Grażyny. Zdrada serc, choć nie dosłowna, może w tym odcinku nabrać dramatyzmu.

Oliwka natomiast w tym samym czasie będzie musiała zdecydować, czy pozostanie w konflikcie z Tomkiem, czy da sobie i jemu szansę. Ten dziwny miłosny układ może odbić się na wszystkich.