Barwy szczęścia, odcinek 3337: Rozpacz Natalii po rozstaniu z Cezarym. Zrozumie, że popełniła błąd - ZDJĘCIA

odcinek 3337 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ostateczna decyzja Natalii o rozwodzie z Cezarym już zapadła, ale jednak w 3337 odcinku "Barw szczęścia" dopadnie ją moment zawahania. Przecież ich małżeństwo nie trwa nawet roku. Przetrwali razem naprawdę trudne chwile, z każdej przeszkody wychodzili zwycięsko, ale tym razem Rawicz dopuścił się moralnej zdrady wobec Natalii, zawiódł jej zaufanie, złamał małżeńską przysięgę, zniszczył miłość, która miała ich łączyć do końca życia.

Natalia w 3337 odcinku "Barw szczęścia" nie dojdzie do siebie po rozstaniu z Cezarym

Po decydującej rozmowie z Cezarym w 3337 odcinku "Barw szczęścia" Natalia z trudem zapanuje nad emocjami. Uprzedziła męża, że między nimi to już koniec, że nie będzie więcej nią manipulował, kłamał jej w żywe oczy!

Po widzeniu z mężem w areszcie roztrzęsiona Zwoleńska zwierzy się swojej przyrodniej siostrze Malwinie (Joanna Gleń) jak ogromny błąd popełniła, że uwierzyła w szczerość Cezarego. Kochała go, wierzyła mu, stał się ojcem dla jej córki Lei (Lena Sobota), a teraz nie daruje sobie, że była łatwowierna.

- Masz ogromne szczęście, że masz takiego męża... Ja nie mogę liczyć na mojego. Myślałam, że w końcu spotkałam mężczyznę na całe życie. Co jest ze mną nie tak? - Natalia rozpłacze się przy Malwinie. Nie zmieni jednak decyzji - rozwód z Cezarym to będzie tylko kwestia czasu.

Natalia i Cezary nie wrócą do siebie w serialu "Barwy szczęścia"

Nie ma szans na to, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Natalia i Cezary będą znów razem. Jeszcze długo Rawicz nie wyjdzie z aresztu, bo usłyszał zarzut zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Jeśli podczas procesu sąd wyda wyrok skazujący, Cezary może spędzić w więzieniu nawet kilka lat.