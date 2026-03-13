Barwy szczęścia, odcinek 3344: Asia z Hubertem stworzą plan przeciwko Danielowi! Tak podejdą ojca Emila - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3344 - środa, 25.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3344 odcinku „Barw szczęścia” Hubert odkryje, że Daniel znalazł sposób, by pojawiać się w jego życiu niemal codziennie. Kilka dni po tragicznej śmierci Karola (Jan Wieczorkowski) dyrekcja szpitala zdecyduje się wzmocnić ochronę placówki i zatrudnić zewnętrzną firmę ochroniarską. Wśród nowych pracowników pojawi się właśnie Sokalski.

Daniel zacznie codzienną pracę z Hubertem w 3344 odcinku "Barw szczęścia"

Daniel zacznie dyżur od ostrej reakcji na jedną z kobiet, która będzie chciała zapalić znicz przed gabinetem zmarłego lekarza.

— Otwarty ogień? Tutaj? Oszalała pani? Proszę mi to oddać — zażąda, co podaje portal światseriali.interia.pl.

Chwilę później na korytarzu pojawi się Hubert i z niedowierzaniem zapyta.

— Co ty tu robisz?

— Wypełniam swoje obowiązki — odpowie Daniel.

Pyrka szybko zorientuje się, że były partner jego żony naprawdę pracuje w szpitalu. Zwróci mu uwagę, że zbyt ostro potraktował kobietę, ale Sokalski nie zamierza się tłumaczyć.

— Z ludźmi tak trzeba, bo inaczej się nie nauczą. I nie mów mi, że nie wiesz, jak pacjenci się zachowują wobec lekarzy i personelu — stwierdzi. — Gdyby szpital wcześniej zadbał o ochronę, to być może Karol wciąż by żył — doda Daniel.

Hubert zacznie dopytywać, jak Sokalski w ogóle dostał tę pracę. — Normalnie. Agencja ochrony, w której pracuję, dostała kontrakt i jestem — usłyszy.

Ironia Pyrki będzie wyraźna. — I akurat ciebie tutaj wysłali…

— Tak, bo akurat tutaj zginął lekarz. Szpital pilnie poszukiwał ochrony, a ja jestem najlepszy. Ale ty chyba nie masz problemu z tym, że będziemy pracować w jednym miejscu, co? — zapyta Daniel.

— Nie mam — odpowie Hubert i odejdzie, choć w rzeczywistości będzie wściekły.

Hubert z Asią zaniepokojeni działaniami Daniela. Zagrają w grę ojca Emila?

Po powrocie do domu Pyrka nie zdoła ukryć złego nastroju. Asia od razu zauważy, że coś jest nie tak. W trakcie rozmowy małżonków wyjdzie na jaw, że może zatrudnienie się Daniela w szpitalu daje im szansę na "węszenie" w działaniach mężczyzny. Czy sytuacja może obrócić się na korzyść Pyrków?

— (...) Jestem pewna, że on robi to tylko po to, żeby się do nas zbliżyć, żeby kontrolować sytuację — zdenerwuje się. Asia nie uwierzy w to, że były partner pracuje w szpitalu przez zbieg okoliczności.

— Przecież sam w to nie wierzysz. Odkąd się pojawił, wszędzie go pełno. Chce namieszać w naszym życiu — powie stanowczo.

Wtedy Hubert zaproponuje inne rozwiązanie. Uzna, że skoro Daniel pojawił się tak blisko nich, najlepiej będzie wykorzystać sytuację i dowiedzieć się o nim jak najwięcej.

— Skoro pracujemy w tym samym miejscu, będę miał okazję bliżej się mu przyjrzeć. I więcej się o nim dowiem — stwierdzi. (...) Będę miał na niego oko. Nikogo nie skrzywdzi. Obiecuję.

Tak zacznie się ich wspólny plan, by rozgryźć prawdziwe zamiary Daniela. Bo Asia będzie przekonana, że biologiczny ojciec Emila nie zatrudnił się w szpitalu przypadkiem.