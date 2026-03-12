Barwy szczęścia, odcinek 3335: Ona kupi od Iwony udziały w domu Pyrków. Hubert nie pozbędzie się tajemniczej Lucyny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3335 - czwartek, 12.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3335 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zjawi się w domu Pyrków tuż po tym, jak natrafi w Internecie na ogłoszenie Iwony o sprzedaży swoich udziałów. Zwierzchowska od razu zainteresuje się ofertą i czym prędzej postanowi obejrzeć lokum i poznać jego domowników. Tym bardziej, że na pierwszy rzut oka oferta bardzo jej się spodoba, a po dotarciu na miejsce będzie tylko lepiej!

Mimo tego, iż w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Hubert postanowi zrobić wszystko, aby ją odstraszyć i wybić jej z głowy ten pomysł. Zwłaszcza, że wciąż nie będzie mógł oswoić się z myślą, że ktoś obcy miałby zamieszkać w ich rodzinnym gniazdku i to nawet w perspektywie wyprowadzki Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Ale Lucynie zupełnie nie będzie to przeszkadzać!

- Zawsze lubiłam, jak w domu był gwar, śmiech… Nawet kłótnie moich dzieci mi nie przeszkadzały! - zacznie Lucyna.

- Jesteśmy dla pani obcymi ludźmi… Nie obawia się pani tego? - spyta ją Hubert.

- Ludzie nie dzielą się według mnie na obcych i znajomych, tylko na dobrych i złych! A wam dobrze z oczu patrzy… Nie lubię samotności, a tu taka wielopokoleniowa rodzina... Będzie z wami wesoło! Poza tym... człowiek nie robi się młodszy. Niedobrze być samemu na starość... - uzna Zwierzchowska.

Tak Hubert spróbuje obrzydzić Lucynie rodzinny dom Pyrków w 3335 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zacznie się zachwycać już nie tylko domownikami, ale także i samym domem Pyrków. Mimo iż to Hubert także spróbuje jej obrzydzić. Ale Zwierzchowska wcale się nie wystraszy! A wręcz przeciwnie!

- Ogród jest wspaniały! Jak z mojej ukochanej książki z dzieciństwa... Znacie „Tajemniczy ogród”? - zapyta ich seniorka.

- Taki ogród to bardzo dużo pracy... Ciągle to jakieś chwasty, to szkodniki… Jesienią liście trzeba grabić, na zimę zabezpieczyć kwiaty… Cały rok jest robota… - wyjaśni jej Pyrka.

- Ja się pracy nie boję! Uwielbiam pielić, przesadzać, grzebać w ziemi… A może bym jakieś grządki z warzywami zrobiła? - uzna Lucyna.

- Ale tu będą budować drogę... Warzywa będą miały w sobie całą tablicę Mendelejewa… - spróbuje zniechęcić ją Hubert.

Ale wtedy w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska zmieni temat i zacznie zachwycać się wnętrzem, które także Pyrka spróbuje jej obrzydzić. Ale niestety dla niego znów z marnym skutkiem!

- Kuchnia też jest wspaniała, tyle tu miejsca… Aż się prosi, żeby gotować dla całej rodziny! Ja zresztą bardzo lubię pichcić i chętnie będę was rozpieszczać moimi smakołykami! - zapewni Zwierzchowska.

- U nas w domu to nie takie proste. Siostra ma cukrzycę... - zauważy Pyrka.

- Na temat diety dla diabetyków wiem wszystko, mój mąż też chorował na cukrzycę!... Dobrze nam tu będzie razem… - zagnie go Lucyna, po czym pożegna się i wyjdzie, bo wszystko już będzie wiedzieć.

Agata i Hubert pokłócą się o Lucynę w 3335 odcinku "Barw szczęścia"!

Tak samo jak i Hubert, który w 3335 odcinku "Barw szczęścia" tylko utwierdzi się w tym, że nie chce mieć obcej lokatorki w domu. W przeciwieństwie do Agaty, która po spotkaniu z Lucyną uzna, że to wcale nie jest taki zły pomysł. Szczególnie, że seniorka początkowo wzbudzi w niej sympatię. Jednak Pyrka nie podzieli jej entuzjazmu. Tym bardziej, iż będzie pewien, że siostra działa wyłącznie w jednym celu. A na dodatek wyłącznie swoim!

- Przychodzi i chce kupić od ciebie kawałek przedpokoju, kuchni i ogrodu… jakby to był jakiś tort! - oburzy się Hubert, gdy zostaną już sami z Agatą.

- Wydawała się sympatyczna... - stwierdzi Pyrka.

- I już zapowiedziała, że „ma nadzieję na wsparcie na starość”! - przypomni jej brat.

- Ale proponuje coś w zamian... Wracasz z pracy i masz obiad gotowy, a mieszkanie posprzątane - spostrzeże Pyrka.

- Namawiasz mnie na tę starszą panią, bo sama chcesz się wyprowadzić! - domyśli się Hubert.

- Szukam tylko pozytywów… - zacznie bronić się Agata, ale Pyrka w 3335 odcinku "Barw szczęścia" już będzie wiedział swoje - Żeby mieć czyste sumienie, że mnie z tym zostawiasz, bo potrzebujecie z Ignacym prywatności!

