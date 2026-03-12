Barwy szczęścia, odcinek 3335: Ona kupi od Iwony udziały w domu Pyrków. Hubert nie pozbędzie się tajemniczej Lucyny - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-03-12 20:01

W 3335 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) zjawi się na ulicy Zacisznej w odpowiedzi na ogłoszenie Iwony (Izabela Zwierzyńska). Zwierzchowska zainteresuje się kupnem udziałów w domu Pyrków, który od razu przypadnie jej do gustu. Podobnie jak jego domownicy! I choć w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Hubert (Marek Molak) będzie robił wszystko, aby zniechęcić ją od przejęcia części ich nieruchomości, to jednak swoim zachowaniem osiągnie zupełnie odwrotny efekt! Staruszka podejmie zaskakującą decyzję. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3335 - czwartek, 12.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3335 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zjawi się w domu Pyrków tuż po tym, jak natrafi w Internecie na ogłoszenie Iwony o sprzedaży swoich udziałów. Zwierzchowska od razu zainteresuje się ofertą i czym prędzej postanowi obejrzeć lokum i poznać jego domowników. Tym bardziej, że na pierwszy rzut oka oferta bardzo jej się spodoba, a po dotarciu na miejsce będzie tylko lepiej!

Mimo tego, iż w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Hubert postanowi zrobić wszystko, aby ją odstraszyć i wybić jej z głowy ten pomysł. Zwłaszcza, że wciąż nie będzie mógł oswoić się z myślą, że ktoś obcy miałby zamieszkać w ich rodzinnym gniazdku i to nawet w perspektywie wyprowadzki Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Ale Lucynie zupełnie nie będzie to przeszkadzać!

- Zawsze lubiłam, jak w domu był gwar, śmiech… Nawet kłótnie moich dzieci mi nie przeszkadzały! - zacznie Lucyna. 

- Jesteśmy dla pani obcymi ludźmi… Nie obawia się pani tego? - spyta ją Hubert. 

- Ludzie nie dzielą się według mnie na obcych i znajomych, tylko na dobrych i złych! A wam dobrze z oczu patrzy… Nie lubię samotności, a tu taka wielopokoleniowa rodzina... Będzie z wami wesoło! Poza tym... człowiek nie robi się młodszy. Niedobrze być samemu na starość... - uzna Zwierzchowska. 

Tak Hubert spróbuje obrzydzić Lucynie rodzinny dom Pyrków w 3335 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zacznie się zachwycać już nie tylko domownikami, ale także i samym domem Pyrków. Mimo iż to Hubert także spróbuje jej obrzydzić. Ale Zwierzchowska wcale się nie wystraszy! A wręcz przeciwnie!

- Ogród jest wspaniały! Jak z mojej ukochanej książki z dzieciństwa... Znacie „Tajemniczy ogród”? - zapyta ich seniorka. 

- Taki ogród to bardzo dużo pracy... Ciągle to jakieś chwasty, to szkodniki… Jesienią liście trzeba grabić, na zimę zabezpieczyć kwiaty… Cały rok jest robota… - wyjaśni jej Pyrka. 

- Ja się pracy nie boję! Uwielbiam pielić, przesadzać, grzebać w ziemi… A może bym jakieś grządki z warzywami zrobiła? - uzna Lucyna.

- Ale tu będą budować drogę... Warzywa będą miały w sobie całą tablicę Mendelejewa… - spróbuje zniechęcić ją Hubert.

Ale wtedy w 3335 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska zmieni temat i zacznie zachwycać się wnętrzem, które także Pyrka spróbuje jej obrzydzić. Ale niestety dla niego znów z marnym skutkiem!

- Kuchnia też jest wspaniała, tyle tu miejsca… Aż się prosi, żeby gotować dla całej rodziny! Ja zresztą bardzo lubię pichcić i chętnie będę was rozpieszczać moimi smakołykami! - zapewni Zwierzchowska. 

- U nas w domu to nie takie proste. Siostra ma cukrzycę... - zauważy Pyrka.

- Na temat diety dla diabetyków wiem wszystko, mój mąż też chorował na cukrzycę!... Dobrze nam tu będzie razem… - zagnie go Lucyna, po czym pożegna się i wyjdzie, bo wszystko już będzie wiedzieć. 

Agata i Hubert pokłócą się o Lucynę w 3335 odcinku "Barw szczęścia"!

Tak samo jak i Hubert, który w 3335 odcinku "Barw szczęścia" tylko utwierdzi się w tym, że nie chce mieć obcej lokatorki w domu. W przeciwieństwie do Agaty, która po spotkaniu z Lucyną uzna, że to wcale nie jest taki zły pomysł. Szczególnie, że seniorka początkowo wzbudzi w niej sympatię. Jednak Pyrka nie podzieli jej entuzjazmu. Tym bardziej, iż będzie pewien, że siostra działa wyłącznie w jednym celu. A na dodatek wyłącznie swoim!

- Przychodzi i chce kupić od ciebie kawałek przedpokoju, kuchni i ogrodu… jakby to był jakiś tort! - oburzy się Hubert, gdy zostaną już sami z Agatą. 

- Wydawała się sympatyczna... - stwierdzi Pyrka. 

- I już zapowiedziała, że „ma nadzieję na wsparcie na starość”! - przypomni jej brat.

- Ale proponuje coś w zamian... Wracasz z pracy i masz obiad gotowy, a mieszkanie posprzątane - spostrzeże Pyrka. 

- Namawiasz mnie na tę starszą panią, bo sama chcesz się wyprowadzić! - domyśli się Hubert.

- Szukam tylko pozytywów… - zacznie bronić się Agata, ale Pyrka w 3335 odcinku "Barw szczęścia" już będzie wiedział swoje - Żeby mieć czyste sumienie, że mnie z tym zostawiasz, bo potrzebujecie z Ignacym prywatności!

Barwy szczęścia, odcinek 3335: Tak Hubert spróbuje pozbyć się Lucyny! Nie przewidzi jednak jednego - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 25
Barwy szczęścia. Ona kupi od Iwony dom Pyrków!

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3336: Ona zamieszka w domu Pyrków! Tak stanie się jego…