Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia w areszcie u Cezarego ostatecznie go skreśli. To już koniec ich małżeństwa - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-03-11 15:11

W 3336 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) odwiedzi Cezarego (Marcel Opaliński) w areszcie i nie pozostawi mu żadnej nadziei, że ich małżeństwo uda się uratować. Przeciwnie, uprzedzi Rawicza, że po tym jak złożyła pozew o rozwód muszą załatwić wszystkie formalności. Zdruzgotany Cezary zarzuci żonie, że już ostatecznie go skreśliła, że nie chce walczyć o ich rodzinę. Podczas ich rozmowy padnie wiele gorzkich słów. Ostatecznie Natalia powie Cezaremu wprost, że już go nie kocha, że nigdy mu nie zaufa po tym jak ją zdradził. Tłumaczenia Rawicza tylko pogorszą sprawę.

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

To będzie definitywny koniec Natalii i Cezarego w 3336 odcinku "Barw szczęścia". I nie chodzi tylko o to, że Rawicz nie wyjdzie z aresztu, gdzie będzie czekał na proces oskarży o zlecenie zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Po wszystkim co ostatnio Natalia przez niego przeszła, teraz będzie gotowa na ostateczne rozstanie.

Burzliwy przebieg rozmowy Natalii i Cezarego w 3336 odcinku "Barw szczęścia"

Rozmowa małżonków w 3336 odcinku "Barw szczęścia" będzie miała bardzo burzliwy przebieg! Cezary nie przyzna się do błędu. Uzna, że działał dla dobra rodziny i nie wyrazi żadnej skruchy, że zdradził i oszukał Natalię, że na własne życzenie trafił za kratki i może spędzić wiele lat w więzieniu. Najpierw zapyta żonę o jej córkę Leę (Lena Sobota), a potem o to, jak się trzyma Józefina (Elżbieta Jarosik).

Po aresztowaniu syna Rawiczowa będzie wykończona, w coraz gorszym stanie psychicznym, obwiniając siebie za to, do czego doprowadził rodzinę oszust Andrzej! Poza tym Józefina nie będzie miała z czego żyć, więc Natalia da jej dostęp do konta bankowego Cezarego. Podczas widzenia z mężem Zwoleńska uprzedzi go, że potem przyjdzie pora na załatwienie wszelkich formalności związanych z ich rozwodem. 

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3337: Zazdrosny Tomek nie zdzierży szczęścia Grażyny i Patryka! Tak spróbuje obrzydzić jej młodszego kochanka - ZDJĘCIA

Cezary zacznie robić Natalii wyrzuty o rozwód w 3336 odcinku "Barw szczęścia"

Po tych słowach Natalii w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Cezary z trudem zachowa spokój! Mimo że tylko on będzie winny rozpadowi ich małżeństwa, teraz zacznie robić jej wyrzuty, atakować żonę, która już nie chce z nim być. 

Barwy szczęścia. Cezary aresztowany za zlecenie zabójstwa! Natalia mu nie pomoże?

- Czyli już definitywnie nas skreśliłaś? - zapyta żonę z pretensją w głosie. 

- Ja? Ja skreśliłam? - Natalia nie uwierzy w to, co usłyszy. 

- Tak łatwo ci to przychodzi?

- Żartujesz sobie? Nie będę w stanie ci już zaufać...

- Wszyscy się zmienią Natalia...

- Ale ja już cię nie kocham!

- Pewnie w to nie uwierzysz, ale ja zrobiłem to wszystko z miłości...

- Jak kogoś kochasz, to go nie okłamujesz! Proste!

- Może metoda zawiodła, ale cel był szlachetny. Zrobiłem to dla nas...

- Przyrzekaliśmy sobie wierność. A ty mnie zdradziłeś! Moralnie!

- Widocznie mamy dwie różne definicje wierności...

- Przestań mną manipulować! Kłamałeś w żywe oczy! - krzyknie Natalia, coraz bardziej oburzona tłumaczeniami Cezarego. 

- Chroniłem naszą rodziną...

- Za kogo ty się masz? Za gangstera?! Pana życia i śmierci?! Twoja matka przynajmniej się z tego wycofała. A ty nie zrobiłeś tego dla nas, tylko dla swojego ego!

- Przykro mi, że nie potrafisz spojrzeć szerzej na tę sprawę. Moralność czasem powinna być ponad prawem. I to jest właśnie taka sytuacja...

- Między nami koniec! A najbardziej szkoda mi w tym wszystkim Lei... - powie Natalia na pożegnanie. 

Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia w więzieniu u Cezarego ostatecznie go skreśli. To już koniec ich małżeństwa - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 16