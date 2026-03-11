Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia w areszcie u Cezarego ostatecznie go skreśli. To już koniec ich małżeństwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

To będzie definitywny koniec Natalii i Cezarego w 3336 odcinku "Barw szczęścia". I nie chodzi tylko o to, że Rawicz nie wyjdzie z aresztu, gdzie będzie czekał na proces oskarży o zlecenie zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Po wszystkim co ostatnio Natalia przez niego przeszła, teraz będzie gotowa na ostateczne rozstanie.

Burzliwy przebieg rozmowy Natalii i Cezarego w 3336 odcinku "Barw szczęścia"

Rozmowa małżonków w 3336 odcinku "Barw szczęścia" będzie miała bardzo burzliwy przebieg! Cezary nie przyzna się do błędu. Uzna, że działał dla dobra rodziny i nie wyrazi żadnej skruchy, że zdradził i oszukał Natalię, że na własne życzenie trafił za kratki i może spędzić wiele lat w więzieniu. Najpierw zapyta żonę o jej córkę Leę (Lena Sobota), a potem o to, jak się trzyma Józefina (Elżbieta Jarosik).

Po aresztowaniu syna Rawiczowa będzie wykończona, w coraz gorszym stanie psychicznym, obwiniając siebie za to, do czego doprowadził rodzinę oszust Andrzej! Poza tym Józefina nie będzie miała z czego żyć, więc Natalia da jej dostęp do konta bankowego Cezarego. Podczas widzenia z mężem Zwoleńska uprzedzi go, że potem przyjdzie pora na załatwienie wszelkich formalności związanych z ich rozwodem.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3337: Zazdrosny Tomek nie zdzierży szczęścia Grażyny i Patryka! Tak spróbuje obrzydzić jej młodszego kochanka - ZDJĘCIA

Cezary zacznie robić Natalii wyrzuty o rozwód w 3336 odcinku "Barw szczęścia"

Po tych słowach Natalii w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Cezary z trudem zachowa spokój! Mimo że tylko on będzie winny rozpadowi ich małżeństwa, teraz zacznie robić jej wyrzuty, atakować żonę, która już nie chce z nim być.

Barwy szczęścia. Cezary aresztowany za zlecenie zabójstwa! Natalia mu nie pomoże? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Czyli już definitywnie nas skreśliłaś? - zapyta żonę z pretensją w głosie. - Ja? Ja skreśliłam? - Natalia nie uwierzy w to, co usłyszy. - Tak łatwo ci to przychodzi? - Żartujesz sobie? Nie będę w stanie ci już zaufać... - Wszyscy się zmienią Natalia... - Ale ja już cię nie kocham! - Pewnie w to nie uwierzysz, ale ja zrobiłem to wszystko z miłości... - Jak kogoś kochasz, to go nie okłamujesz! Proste! - Może metoda zawiodła, ale cel był szlachetny. Zrobiłem to dla nas... - Przyrzekaliśmy sobie wierność. A ty mnie zdradziłeś! Moralnie! - Widocznie mamy dwie różne definicje wierności... - Przestań mną manipulować! Kłamałeś w żywe oczy! - krzyknie Natalia, coraz bardziej oburzona tłumaczeniami Cezarego. - Chroniłem naszą rodziną... - Za kogo ty się masz? Za gangstera?! Pana życia i śmierci?! Twoja matka przynajmniej się z tego wycofała. A ty nie zrobiłeś tego dla nas, tylko dla swojego ego! - Przykro mi, że nie potrafisz spojrzeć szerzej na tę sprawę. Moralność czasem powinna być ponad prawem. I to jest właśnie taka sytuacja... - Między nami koniec! A najbardziej szkoda mi w tym wszystkim Lei... - powie Natalia na pożegnanie.