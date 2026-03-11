Barwy szczęścia, odcinek 3338: Tak Daniel zmanipuluje Emila! Nie powie Asi, czego go nauczył - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3338 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Daniel znów okłamie Asię, że zabiera ich syna na kręgle. Choć tak naprawdę ponownie zjawi się z nim na strzelnicy, gdzie będzie kontynuował jego naukę strzelania do celu, czym z resztą sam się zajmował, gdy przez lata go przy nich nie było.

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka nie domyśli się prawdy, dlatego puści Emila z ojcem. Tym bardziej, że syn także niczym się nie zdradzi, w związku z czym Asia zgodzi się na ich kolejne wspólne wyjście. Szczególnie, że tego będzie chciał sam chłopak.

Emil stanie po stronie ojca w 3338 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3338 odcinku "Barw szczęścia" panowie znów wylądują na strzelnicy, gdzie już tak miło dla Daniela nie będzie, bo coraz bardziej zaciekawiony nowym hobby Emil zacznie zadawać mu niewygodne pytania. Ale Sokalski prędko z nich wybrnie, czym wzbudzi jeszcze większy podziw u syna!

- Do ludzi... też strzelałeś? - zapyta go Emil.

- Zdarzało się… ale nie chcę o tym mówić. I zresztą nie mogę, to jest tajemnica wojskowa! Nikomu nie możesz o tym powiedzieć, jasne? - poprosi go Daniel.

Oczywiście, w 3338 odcinku "Barw szczęścia" zafascynowany Emil obieca mu dochować tajemnicy. Zwłaszcza, że już się w tym sprawdzi, gdyż sam także nie powie matce, gdzie tak naprawdę wychodzą, za co Daniel go pochwali.

- Możesz mi zaufać! O naszej poprzedniej wizycie na strzelnicy nic nie powiedziałem... - zapewni go syn.

- Zuch chłopak! Prawdziwy facet umie trzymać język za zębami... - wmówi mu ojciec.

Zaniepokojona Asia ukróci kontakty syna z Danielem w 3339 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3338 odcinku "Barw szczęścia" Daniel będzie tak dumny z syna, że kolejnego dnia znów zjawi się na Zacisznej po syna. Szczególnie, iż będzie czuł, że ma go coraz bardziej po swojej stronie i będzie chciał to do końca wykorzystać. Tyle tylko, że wtedy Asia już sama go przejrzy i nie zgodzi się wydać mu syna. Zwłaszcza, gdy Sokalski zmieni rozrywkę na nieco bardziej niebezpieczną.

I choć w 3339 odcinku "Barw szczęścia" nie przyzna, że chodzi o strzelanie, na które Asia w ogóle by się nie zgodziła, to jednak same quady i coraz częstsze jego wizyty sprawią, że Sokalska zacznie się na poważnie martwić o syna! Do tego stopnia, że postanowi ukrócić ich kontakty! Ale jej były mąż tak łatwo się nie podda...

