Barwy szczęścia, odcinek 3333: Iwona załatwi Huberta! Sprzeda dom bez jego wiedzy - WIDEO

- Ja nigdy nie wyrażę zgody na sprzedaż udziałów w moim domu komuś obcemu!

- Obawiam się, że do zbycia udziałów twoja zgoda nie będzie potrzebna - wyjaśni Natalia.

- Ale jak to? Można sobie tak sprzedać czyjś dom bez jego zgody?

- Konkretnie swoją część we współwłasności. Ty też możesz - doda Zwoleńska.

- Czyli Iwona może sprzedać swoje udziały komuś obcemu i ten ktoś obcy przyjdzie, otworzy sobie u mnie w domu kebab i ja nie mogę z tym nic zrobić?

- To wszystko nie jest takie proste. Współudział nie oznacza, że ktoś kupi konkretne pomieszczenie w twoim domu. Współudział oznacza, że ktoś nabędzie udziały w każdym z pomieszczeń w twoim domu...

- To jeszcze gorzej!

- Niekoniecznie. Współwłaściciele mogą zawrzeć tak zwane "Quoad usum", czyli umowę, która określa zasadę korzystania z nieruchomości.

- Ale ja nie chcę zawierać z nikim obcym żadnych umów! Na pewno jest jakiś sposób, żeby to jakoś obejść, ominąć...

- Jest jeden sposób. Dogadać się z siostrą!