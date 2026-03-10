Barwy szczęścia, odcinek 3333: Iwona załatwi Huberta! Sprzeda dom bez jego wiedzy - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3333 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Konflikt Pyrków o dom przy Zacisznej w 3333 odcinku "Barw szczęścia" przybierze na sile. Iwona nawet nie raczy odezwać się do Huberta! Postawiła sprawę jasno, chce sprzedać swoją część rodzinnego domu i jeśli brat jej nie spłaci, znajdzie innego kupca na udziały. Najgorszy scenariusz spełni się, kiedy Hubert dowie się, że Iwona bez jego wiedzy i zgody zamieściła ogłoszenie o sprzedaży. Dla niej dom Pyrków nie będzie miał już żadnego znaczenia. Podczas pobytu w USA wpadła w długi i teraz desperacko potrzebuje pieniędzy, żeby wyjść na prostą.
Hubert nie powstrzyma Iwony w 3333 odcinku "Barw szczęścia". Natalia nie pozostawi mu złudzeń!
Ostatnim ratunkiem dla Huberta w 3333 odcinku "Barw szczęścia" będzie Natalia Zwoleńska. Niestety to, co usłyszy od prawniczki odbierze mu resztki nadziei na to, że uda mu się powstrzymać Iwonę, że jej część domu nie może przejść w obce ręce.
- Ja nigdy nie wyrażę zgody na sprzedaż udziałów w moim domu komuś obcemu!
- Obawiam się, że do zbycia udziałów twoja zgoda nie będzie potrzebna - wyjaśni Natalia.
- Ale jak to? Można sobie tak sprzedać czyjś dom bez jego zgody?
- Konkretnie swoją część we współwłasności. Ty też możesz - doda Zwoleńska.
- Czyli Iwona może sprzedać swoje udziały komuś obcemu i ten ktoś obcy przyjdzie, otworzy sobie u mnie w domu kebab i ja nie mogę z tym nic zrobić?
- To wszystko nie jest takie proste. Współudział nie oznacza, że ktoś kupi konkretne pomieszczenie w twoim domu. Współudział oznacza, że ktoś nabędzie udziały w każdym z pomieszczeń w twoim domu...
- To jeszcze gorzej!
- Niekoniecznie. Współwłaściciele mogą zawrzeć tak zwane "Quoad usum", czyli umowę, która określa zasadę korzystania z nieruchomości.
- Ale ja nie chcę zawierać z nikim obcym żadnych umów! Na pewno jest jakiś sposób, żeby to jakoś obejść, ominąć...
- Jest jeden sposób. Dogadać się z siostrą!
Hubert nie dogada się z Iwoną w 3333 odcinku "Barw szczęścia"
Niestety w 3333 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie żadnych szans, żeby Hubert dogadał się z Iwoną. Nie stać go na to, żeby spłacić siostrę, nie może wziąć kredytu, aby odkupić od niej jej część rodzinnego domu.