Barwy szczęścia, odcinek 3341: Niespodziewany finał spotkania autorskiego Łukasza! Kasia zabierze Ksawerego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3341 odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się wieczór autorski Łukasza, na którym zjawi się mnóstwo osób. A wśród nich ten najważniejsze dla Sadowskiego - Weronika, która poprowadzi całe spotkanie, a także jego najbliżsi - Kasia z Ksawerym i Mariuszem. Oczywiście, widok bliskich ogromnie ucieszy pisarza i doda mu sił. Tym bardziej, iż jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie się go obawiał! Ale tylko do czasu!

- Stresujesz się? - zapyta go Ksawery.

- Jeszcze jak - odpowie mu Łukasz, po czym zwróci się już do ich całej trójki - Dziękuję, że przyszliście. Przy okazji dowiecie się, o czym jest moja książka.

- Nie obrażaj mnie. Już ją przeczytałam - wyzna mu Kasia.

- Jest super. Wciągnąłem w dwa wieczory - doda Mariusz.

W tym momencie w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Weronika poprosi już o zajęcia miejsc, po czym przeczyta fragment książki i odda głos publiczności, skąd zaczną padać i niewygodne pytania. W tym te o jego porwanie i więzienie przez chorą psychicznie Agnieszkę (Katarzyna Tlałka). Ale na szczęście, dzięki obecności i w wsparciu bliskich Łukasz i z tym sobie poradzi!

- To może być nawet mocniejsze niż zmyślony kryminał. To jak? Pracuje pan już nad autobiografią? - spyta jeden z czytelników.

- Wolę skupić się na przeżyciach bohaterów mojej aktualnej powieści - wyjaśni Łukasz, po czym zasiądzie do podpisywania książek.

Kasia zostawi Łukasza i Celinę samych w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

I wtedy w 3341 odcinku "Barw szczęścia" w "Feel Good" zjawi się już dla niego najważniejszy gość - Celina! Brońska od razu podejdzie do Sadowskiego i przeprosi go za spóźnienie, ale Łukasz nie będzie do niej chował urazy. A wręcz przeciwnie, gdyż od razu zacznie z nią flirtować!

- Przepraszam pana pisarza za spóźnienie, miałam awarię z klientem - powie Celina, po czym poda mu jego książkę i poprosi o dedykację.

- "Dla ulubionej detektyw" - napisze Łukasz, po czym doda zalotnie - Nie mogę się za bardzo rozpisywać, bo inne czytelniczki byłyby zazdrosne... Ale jak już złożę wszystkie autografy, to możemy pomyśleć nad rozwinięciem tej dedykacji.

A to w 3341 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie uwadze Kasi, która od razu dostrzeże, że między Celiną a Łukaszem robi się naprawdę gorąco! I oczywiście postanowi im nie przeszkadzać. Dlatego zabierze Ksawerego, pożegna się i zostawi ich samych!

- Ksawery, idziemy, jutro szkoła - zarządzi Kasia, po czym jeszcze powie na pożegnanie do Łukasza - Jestem pewna, że to będzie bestseller!

- A może nawet zrobią film na jej podstawie? Sensacyjny - wtóruje jej Brońska.

Sadowski i Brońska znów będą razem w 3341 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Celina i Łukasz już wspólnie wyjdą z "Feel Good", a Sadowski ponownie wyzna jej swoje uczucia i wyrazi chęć powrotu do ich relacji. Jednak tym razem Brońska już tego nie skomentuje tylko od razu przejdzie do rzeczy!

- To co z tą dedykacją? - zapyta ją Sadowski.

- Może zostać - szepnie Celina.

- A może chcesz być kimś więcej niż tylko "ulubioną"? Bo ja bym chciał... napisać wszystko między nami od nowa - wyzna jej Łukasz, na co Celina przyciągnie go do siebie i zacznie całować, co będzie oznaczało jedno. A mianowicie, że tym razem już się nie wycofa, bo w 3341 odcinku "Barw szczęścia" w końcu uzna, że to już odpowiedni czas i postanowi dać im kolejną szansę.

