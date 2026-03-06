Barwy szczęścia, odcinek 3349: Jerzy zbliży się do Wandy! Zostawi Małgorzatę dla wdowy po zmarłym Henryku? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3349 - środa, 1.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3349 odcinku "Barw szczęścia" stan chorej na Alzhaimera Krysty gwałtownie się pogorszy, co zmusi Krzysztofa do zorganizowania kolejnego terapeutycznego wieczorku brydżowego, który ostatnio mocno jej pomógł. Tym bardziej, że wraz z Wandą z kretesem pokonały Jaworskiego i Brodę, co dało Jaworskiej wiele satysfakcji.

I w 3349 odcinku "Barw szczęścia" Jaworski postanowi pójść tym śladem i ponownie zaprosi do siebie Kępską. Ale tym razem już bez Brody, bo nie będzie chciał ponownie przegrać ze swoją żoną i jej partnerką brydżową. I stąd teraz zaprosi do siebie Jerzego, który oczywiście przyjmie jego propozycję i w ten sposób zastąpi Kajetana. Tym bardziej, że wcale nie umiał on grać!

Tak dojdzie do zbliżenia Wandy i Jerzego w 3349 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale z Jerzym w 3349 odcinku "Barw szczęścia" będzie już zupełnie inaczej! A zwłaszcza dla Wandy, która przy okazji tego spotkania mocno zbliży się do Marczaka, a on do niej! Do tego stopnia, że nie poprzestaną jedynie na spotkaniu u Jaworskich i zaczną spotykać się także i w mieszkaniu Kępskiej, która wyraźnie odżyje u boku męża Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). A to dlatego, że po śmierci Henryka znów zacznie się uśmiechać i na nowo cieszyć się życiem!

A to wszystko stanie się w ogóle możliwe, dzięki przeprowadzce Wandy do mieszkania, które swoją drogą, jak na ironię losu, znalazła jej właśnie Małgorzata na prośbę Tomasza (Jakub Sokołowski). To syn uporczywie namawiał matkę, aby przeniosła się na ulicę Zaciszną i zaczęła tam nowe życie. I to w 3349 odcinku "Barw szczęścia" stanie się najpierw dzięki Kępskiemu, następnie Brodzie, który otworzył ją na innych i wyciągnął do nowych sąsiadów, aż w końcu Marczakowi! Ale tego Zwoleńska z pewnością wtedy nie przewidziała!

Tym bardziej, że w 3349 odcinku "Barw szczęścia" Wanda nie będzie już sama i nie będzie musiała już liczyć na łaskę, czy to Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), czy Grażyny (Kinga Suchan), czy Wiktora (Grzegorz Kestranek). Wszystko przez to, że znajdzie wokół nowych ludzi, a może nawet i miłość!

Kępska i Marczak będą razem w "Barwach szczęścia"?

Czy relacja Wandy i Jerzego w 3349 odcinku "Barw szczęścia" przerodzi się w coś więcej? Tym bardziej, że seniorzy już się do siebie mocno zbliżą i aż strach pomyśleć, co mogłoby wydarzyć się dalej! Szczególnie, że u boku Marczaka i Kępska odżyje!

Czy zatem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Marczak zakocha się we wdowie po zmarłym Kępskim i zostawi dla niej swoją żonę? A może zdecyduje się brnąć w romans? Czy u Zwoleńskich dojdzie do kolejnego rozwodu po Natalii (Maria Dejmek) i Cezarym (Marcel Opaliński)? Czy Wanda i Jerzy będą razem i to Marczak zastąpi Kępskiej zmarłego męża? A może zakończy się to jedynie na przyjaźni? Przekonamy się już niebawem!

