Barwy szczęścia, odcinek 3332: Modrzycki pogrąży Kornela po aferze z Rawiczami! Tak wymusi podwyżkę - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3332 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W poniedziałek w 3332 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do ostrej konfrontacji Modrzyckiego z Kornelem, która skończy się szantażem właściciela gazety "Szok"! Po sensacyjnej publikacji Błażeja na temat aresztowania Cezarego Rawicza (Marcel Opaliński) za zlecenie zabójstwa oszusta Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz) wszyscy będą mówili tylko o tym, że szanowana rodzina Rawiczów była zdolna do zbrodni z zemsty. Tekst Modrzyckiego o sprawie Rawiczów okaże się prawdziwym hitem, lecz Kornel uzna, że dziennikarz przesadził i zwolni go z pracy.

Szantaż Modrzyckiego w 3332 odcinku "Barw szczęścia". Załatwi Jezierskiego tajną bronią!

Jezierski pomyli się jednak, kiedy w 3332 odcinku "Barw szczęścia" będzie sądził, że pozbędzie się Błażeja, a przy tym ochroni Cezarego i Józefinę (Elżbieta Jarosik) przed dalszą kompromitacją w mediach! Bo Modrzycki będzie miał przeciwko szefowi "Szoku" tajną broń - dowód na to, że przyjął łapówkę od Rawiczów, żeby o nich nie pisano w gazecie i na portalu internetowym.

Po zwolnieniu Modrzyckiego w 3332 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do jego starcia z Kornelem! Pewny siebie dziennikarz, z szyderczym uśmiechem na ustach, rozgości się w gabinecie Kornela i posunie się do szantażu, żeby zachować posadę.

Barwy szczęścia. Modrzycki pogrąży Kornela po aferze z Rawiczami! Tak wymusi podwyżkę

- Kpisz sobie ze mnie? Co ty tu jeszcze robisz? - Opanuj się Kornel. Za chwilę ciebie też tu może nie być, więc lepiej porozmawiajmy... - A o czym ty chcesz ze mną rozmawiać? - O tym pisemku, proszę ja ciebie... Wybacz kopię. Oczywiście oryginał mam do wglądu. Przyjąłeś łapówkę od Cezarego Rawicza za przyblokowanie artykułu o jego niecnych sprawkach... Ale serio, za pokwitowaniem? Nie lepiej było pod stołem? - Skąd to masz? Gadaj! - Wystarczyło dotrzeć do jego prawnika - Przekupiłeś prawnika Rawicza? - Pomidor... To co? 15 procent podwyżki dla redakcji, 30 procent dla mnie. I zapominamy o sprawie! - A co jeśli nie? - Wtedy obiecuję ci, że jeszcze dziś to pismo trafi na ręce zarządu. A wtedy skończysz jak Sadowski!

Kornel spełni żądania Modrzyckiego w 3332 odcinku "Barw szczęścia"

Szantaż Modrzyckiego w 3332 odcinku "Barw szczęścia" podziała na tyle skutecznie, że Kornel przestraszy się i spełni jego żądania. W ten sposób Błażej pogrąży właściciela "Szoku" i zachowa pracę za dużo większe pieniądze.