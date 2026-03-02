Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia powie Cezaremu, że już go nie kocha! Taki będzie koniec ich małżeństwa

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po aresztowaniu Cezarego i Józefiny (Elżbieta Jarosik) małżeństwo Natalii będzie chyliło się ku upadkowi. Rawiczowa nie dostanie zgody na widzenie z synem, dlatego poprosi Natalię o pomoc.

- Jeśli chcesz coś mu powiedzieć, to przekażę – zaoferuje Zwoleńska (dialogi pochodzą ze strony światseriali.interia.pl), szykując się do wyjazdu do aresztu.

Wtedy padną słowa, które pokażą, w jak dramatycznej sytuacji znalazła się matka Cezarego.

-vTrochę mi niezręcznie, ale... jestem już bez środków – wyszepcze Józefina.

Natalia bez wahania da jej dostęp do aplikacji bankowej męża.

- Dziękuję. Gdybym tylko mogła cofnąć czas... Dasz nam jeszcze szansę? – zapyta Rawiczowa. Odpowiedzią będzie wymowna cisza.

To koniec małżeństwa Cezarego z Natalią w 3336 odcinku "Barw szczęścia"

W areszcie Natalia od razu przejdzie do konkretów. Poinformuje Cezarego o stanie jego matki.

- Fizycznie w porządku, ale psychicznie... Nie ma pieniędzy. Dałam jej dostęp do twojego konta. Potem załatwimy resztę formalności.

Cezary, wyraźnie poruszony, zapyta, czy to już definitywny koniec. - Sam nas skreśliłeś. Naprawdę cię kochałam – odpowie Natalia.

- W czasie przeszłym? – wyszepcze Rawicz. Wtedy padną słowa, które przekreślą wszystko:

- Nie jesteś tym mężczyzną, w którym się zakochałam: wrażliwym, mądrym, opiekuńczym. Ja już cię nie znam. I już cię nie kocham.

Cezary zacznie się tłumaczyć, że działał dla dobra rodziny.

- Raczej z żądzy zemsty. Kłamałeś mi w żywe oczy. Mówiłeś jedno, za plecami robiłeś drugie. I to przez tyle czasu – wybuchnie Natalia.

- Musiałem pomścić matkę – odpowie cicho.

- Kim ty jesteś, gangsterem? Panem życia i śmierci? Postradałeś zmysły – usłyszy w odpowiedzi.

Na koniec Zwoleńska wypowie zdanie, które zamknie ich historię.- Zrujnowałeś naszą rodzinę. Między nami koniec.

Wstanie i wyjdzie z sali widzeń bez pożegnania.

Sojusz Józefiny i Małgorzaty

Tymczasem Józefina odwiedzi Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska).

- Najlepiej by było, jakby mnie też zamknęli. Zasłużyłam. Tutaj nikomu nie jestem już potrzebna – wyzna.

- Wiesz, jak mnie to upokarza, że się muszę prosić o kilka złotych na zakupy? W więzieniu przynajmniej żyłabym na koszt państwa.

Małgorzata spróbuje ją otrzeźwić. - Masz nas. A my potrzebujemy dawnej, silnej i zdeterminowanej Dżo. Musisz pomóc poskładać naszą rodzinę.

- Byliśmy i jesteśmy rodziną. Razem damy sobie radę. Tylko weź się już w garść.

Obie postanowią walczyć o małżeństwo Natalii i Cezarego, nie wiedząc, że jest już za późno. W 3336 odcinku „Barw szczęścia” Zwoleńska podejmie ostateczną decyzję, a Rawicz będzie musiał pogodzić się z faktem, że stracił żonę na zawsze.

