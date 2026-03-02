Barwy szczęścia, odcinek 3343: Zazdrosny Tomek skonfrontuje się z Patrykiem! Zrozumie, ile znaczy dla niego Grażyna

"Barwy szczęścia" odcinek 3343 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3343 odcinku "Barw szczęścia" osamotniony Tomek już dłużej nie wytrzyma! Tym bardziej, że Oliwka tak pochłonie się pracą, że już w ogóle nie będzie mieć dla niego czasu, przez co kryzys w ich związku tylko nabierze na sile. A co gorsza, Kępski nie będzie miał już, jak wyżalić się i swojej byłej kochance, bo i ona będzie mieć dla niego coraz mniej czasu przez swój związek z Patrykiem.

I choć Kępski już wcześniej będzie próbował wpłynąć na Wiracką, aby wybić jej związek z młodszym Jezierskim z głowy, to niestety niewiele tym wskóra. Tym bardziej, że na Grażynę nie podziałają argumenty o wieku jej nowego ukochanego, bo przecież Tomek sam będzie spotykał się z jego równolatką Oliwką. I z tego względu w 3343 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosny Kępski już bezpośrednio uderzy w Patryka!

Zazdrosny Tomek rozmówi się z Patrykiem w 3343 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3343 odcinku "Barw szczęścia" Tomek postanowi skonfrontować się z Patrykiem. Tym bardziej, że Jezierski znów zainteresuje się "jego" kobietą, bo przecież zacznie spotykać się z jego byłą kochanką, dokładnie tak samo jak kiedyś z Oliwką. Kępski wyczuje w tym swoją szansę, zwłaszcza, że to właśnie dla niego Zbrowska ostatecznie zostawiła Jezierskiego i w tym przypadku Tomek będzie liczył na to samo!

Jednak w 3343 odcinku "Barw szczęścia" Jezierski wcale nie będzie miał zamiaru rezygnować z Grażyny, na której będzie mu naprawdę zależeć. Do tego stopnia, że posunie się nawet do poważnej deklaracji względem Wirackiej, przez co nie wszystko potoczy się po myśli Kępskiego! Szczególnie, że w tym przypadku będzie nieco inaczej, bo i jego byłej kochance będzie zależeć na Patryku i także nie będzie chciała go sobie odpuszczać.

Oliwka dowie się o konfrontacji Kępskiego z Jezierskim w 3343 odcinku "Barw szczęścia"!

I w związku z tym w 3343 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosny Tomek skończy z niczym! Ale to wcale nie będzie koniec jego problemów, bo o jego konfrontacji z Patrykiem, szybko dowie się i Oliwka, bo Jezierski o wszystkim jej doniesie. Zwłaszcza, że nie będzie to jedyny raz, bo zdesperowany Kępski tak łatwo i tak mu nie odpuści i zacznie go nachodzić coraz częściej, wobec czego i on nie będzie mógł przejść obojętnie!

W 3345 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska będzie tak zszokowana słowami Jezierskiego, że po powrocie do domu od razu zażąda od Kępskiego wyjaśnień. A to tylko pogłębi kryzys w ich związku, do którego dołoży jeszcze i Madzia (Natalia Sierzputowska), gdy w końcu podzieli się ze swoją przyjaciółką swoimi obserwacjami względem nagłego zainteresowania Tomka, Grażyną!

