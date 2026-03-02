Barwy szczęścia, odcinek 3336: Nowa lokatorka Lucyna da ostro popalić Pyrkom! Agata szybko zdecyduje się na wyprowadzkę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" szczęśliwa Lucyna wkroczy do domu Pyrków z tortem i podpisanym już aktem notarialnym, czym mocno zszokuje Agatę i Huberta. I nic dziwnego, gdyż przecież dopiero co Zwierzchowska zjawi się u nich, aby go obejrzeć, gdy Iwona (Izabela Zwierzyńska) wystawi w nim swoje udziały za ich plecami, a już kobieta stanie się współwłaścicielką ich rodzinnej nieruchomości.

- Wracam akurat od notariusza. Podpisałam umowę... Mamy co świętować - oznajmi im radosna Lucyna.

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" seniorka postanowi nie marnować czasu i od razu uczcić radosną nowinę nowinę. I stąd ponownie zawita do rodzinnego domu Pyrków, ale już jako jego współwłaścicielka, przez co rodzeństwo nie będzie mogło jej wyrzucić! A wręcz przeciwnie, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl Hubert zaprosi ją do środka na kawę, a ona prędko zacznie się panoszyć!

- Co za wspaniały dzień, kochani... I chyba nie muszę mówić "państwo", jak już prawie jesteśmy rodziną? - doda jak tylko już rozsiądzie się na kanapie.

Lucyna skrytykuję Agatę w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że już w 3336 odcinku "Barw szczęścia" otwarcie skrytykuje Agatę, gdy ta zaserwuje jej kawę w kubku, a nie w filiżance. Oczywiście, Hubert od razu stanie w obronie siostry, ale dla Pyrki to już będzie za dużo! Mimo iż Zwierzchowska obieca poprawę!

- Kawka pyszna, ja co prawda lubię z porcelanowej filiżanki... - zacznie Zwierzchowska, ale Pyrka natychmiast wejdzie jej w słowo i wyjaśni, że u nich po prostu pije się z kubków, do czego w końcu i ona obieca im się zaadoptować - Przyzwyczaję się. Uszanuję wasze zwyczaje. Potrafię iść na kompromisy. Na pewno się dogadamy...

Ale nawet tym w 3336 odcinku "Barw szczęścia" nie przekona urażonej Agaty, która już czym prędzej postanowi wyprowadzić się z rodzinnego domu Pyrków, co otwarcie także zakomunikuje Lucynie. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do niej i Huberta, nie będzie mieć już do domu żadnych praw, w związku z czym dla Zwierzchowskiej mógłby to być kolejny problem.

Siostra zostawi Huberta z nową współwłaścicielką w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka postanowi tego uniknąć i sama zdecyduje się odejść. Szczególnie, że nowa współwłaścicielka, a co za tym idzie i współlokatorka, bo Zwierzchowska czym prędzej będzie chciała się wprowadzić, jej akurat od razu się nie spodoba.

Z resztą nie tylko, bo i Hubert nie będzie zadowolony z jej obecności. Tyle tylko, że on będzie w zupełnie innej sytuacji, co jego siostra, bo będzie musiał zostać z Lucyną wraz ze swoją nową rodziną - świeżo upieczoną żoną Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i przybranym synem Emilem (Artem Malaszczuk)...

- No i pozamiatane. Pięknie nas Iwonka załatwiła - skwituje Hubert, gdy w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna jeszcze zacznie chodzić po domu i ogrodzie i szukać dla siebie najlepszego miejsca. A przy tym jeszcze w ogóle nie będzie jej się śpieszyć, bo zostanie u nich aż do obiadu!

