Barwy szczęścia, odcinek 3337: Grażyna rozkwitnie przy Patryku! Tomek oszaleje z zazdrości o byłą kochankę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3337 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zacznie szykować się na kolejną randkę z Patrykiem, którym coraz mocniej będzie oczarowana. Wiarcka rozpromienieje u boku młodszego kochanka, co nie ujdzie uwadze Kępskiego, który zauważy, że od jakiegoś czasu jego była kochanka jest w świetnym nastroju i wciąż się uśmiecha. Jednak jak tylko Tomek dowie się od Wiktora, co, a raczej kto, odpowiada za taki stan jego byłej kochanki to wcale się nie ucieszy!

Do tego stopnia, że w 3337 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosny Tomek postanowi rozmówić się z Grażyną. I choć Kępski wmówi swojej byłej kochance, że robi to wyłącznie z uwagi na Wiktora, to jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Wiracka szybko wyczuje, do czego tak naprawdę pije i mu się odwzajemni!

- Chodzi mi tylko o dobro Wiktora. On czuje się niezręcznie... - zacznie Tomek, ale Grażyna od razu mu przerwie i wypomni - Oliwka też jest młodsza...

Tak Grażyna przyszykuje się na kolejną randkę z Patrykiem w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Wiarcka zgasi Kępskiego, po czym uda się do Madzi (Natalia Sierzputowska), aby znaleźć idealną stylizację na kolejną randkę z Jezierskim. Zwłaszcza, że po rozmowie z byłym kochankiem nie będzie miała zamiaru z niej rezygnować! A wręcz przeciwnie i z tego względu uda się właśnie do Banaś, aby jej coś doradziła.

- Wiesz, ja od dawna nie wychodziłam. To co mam w szafie jakoś mi nie odpowiada, a na zakupy już nie mam czasu - wyzna jej Grażyna.

W tym momencie w 3337 odcinku "Barw szczęścia" Madzia zacznie wypytywać Grażynę o jej nowego chłopaka, aby wybrać jej jak najlepszą sukienkę. Oczywiście, Wiaracka opisze jej Jezierskiego, jednak zupełnie niepotrzebnie, gdyż Banaś będzie go przecież doskonale znać!

- Szarmancki, ma fajne poczucie humoru, dużo się przy nim śmieję. I świetnie całuje - rozmarzy się Wiracka, a gdy w odpowiedzi Banaś wyrazi nadzieję na poznanie go, to Grażyna uzna, że jest to zupełnie niepotrzebne, bo przecież będzie chodzić o jej kolegę - Nie muszę, bo go znasz.

Jezierski oczaruje się Wiarcką w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Madzia oczywiście pomoże wybrać Grażynie stylizację na kolejną randkę z Patrykiem i idealnie trafi nią w jego gust! Wszystko przez to, że Jezierski będzie oczarowany widokiem Wiarackiej, dokładnie tak samo jak ona jego!

- Przepraszam. Odwykłam od randkowania i nie mogłam się wybrać. Ciągle coś... - zacznie tłumaczyć się Grażyna.

- Warto było czekać - uzna Patryk, po czym ją pocałuje, a ona to odwzajemni! Następnie w 3337 odcinku "Barw szczęścia" udadzą się na wspólne jedzenie i będą mogli zapisać i tę randkę do udanych! I to mimo drobnych przeciętności losu, bo nie wszystko potoczy się wobec ich myśli. Ale i tak będzie doskonale!

