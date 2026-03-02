Barwy szczęścia, odcinek 3337: Grażyna rozkwitnie przy Patryku! Tomek oszaleje z zazdrości o byłą kochankę - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-02 12:38

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Tomek (Jakub Sokołowski) zauważy, że od jakiegoś czasu Grażyna (Kinga Suchan) jest tak bardzo szczęśliwa, że aż promienieje! Wiktor (Grzegorz Kestranek) zdradzi bratu, że za stan jego matki odpowiada młodszy adorator, czym sprawi, że Kępski poczuje się zazdrosny! Do tego stopnia, że w 3337 odcinku "Barw szczęścia" postanowi porozmawiać na ten temat z Wiracką, ale ona go nie posłucha! Tym bardziej, że u boku Patryka (Konrad Skolimowski) będzie jej za dobrze, aby z tego zrezygnować! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3337 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zacznie szykować się na kolejną randkę z Patrykiem, którym coraz mocniej będzie oczarowana. Wiarcka rozpromienieje u boku młodszego kochanka, co nie ujdzie uwadze Kępskiego, który zauważy, że od jakiegoś czasu jego była kochanka jest w świetnym nastroju i wciąż się uśmiecha. Jednak jak tylko Tomek dowie się od Wiktora, co, a raczej kto, odpowiada za taki stan jego byłej kochanki to wcale się nie ucieszy!

Do tego stopnia, że w 3337 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosny Tomek postanowi rozmówić się z Grażyną. I choć Kępski wmówi swojej byłej kochance, że robi to wyłącznie z uwagi na Wiktora, to jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Wiracka szybko wyczuje, do czego tak naprawdę pije i mu się odwzajemni!

- Chodzi mi tylko o dobro Wiktora. On czuje się niezręcznie... - zacznie Tomek, ale Grażyna od razu mu przerwie i wypomni - Oliwka też jest młodsza...

Tak Grażyna przyszykuje się na kolejną randkę z Patrykiem w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Wiarcka zgasi Kępskiego, po czym uda się do Madzi (Natalia Sierzputowska), aby znaleźć idealną stylizację na kolejną randkę z Jezierskim. Zwłaszcza, że po rozmowie z byłym kochankiem nie będzie miała zamiaru z niej rezygnować! A wręcz przeciwnie i z tego względu uda się właśnie do Banaś, aby jej coś doradziła.

- Wiesz, ja od dawna nie wychodziłam. To co mam w szafie jakoś mi nie odpowiada, a na zakupy już nie mam czasu - wyzna jej Grażyna.

W tym momencie w 3337 odcinku "Barw szczęścia" Madzia zacznie wypytywać Grażynę o jej nowego chłopaka, aby wybrać jej jak najlepszą sukienkę. Oczywiście, Wiaracka opisze jej Jezierskiego, jednak zupełnie niepotrzebnie, gdyż Banaś będzie go przecież doskonale znać!

- Szarmancki, ma fajne poczucie humoru, dużo się przy nim śmieję. I świetnie całuje - rozmarzy się Wiracka, a gdy w odpowiedzi Banaś wyrazi nadzieję na poznanie go, to Grażyna uzna, że jest to zupełnie niepotrzebne, bo przecież będzie chodzić o jej kolegę - Nie muszę, bo go znasz.

Jezierski oczaruje się Wiarcką w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Madzia oczywiście pomoże wybrać Grażynie stylizację na kolejną randkę z Patrykiem i idealnie trafi nią w jego gust! Wszystko przez to, że Jezierski będzie oczarowany widokiem Wiarackiej, dokładnie tak samo jak ona jego!

- Przepraszam. Odwykłam od randkowania i nie mogłam się wybrać. Ciągle coś... - zacznie tłumaczyć się Grażyna.

- Warto było czekać - uzna Patryk, po czym ją pocałuje, a ona to odwzajemni! Następnie w 3337 odcinku "Barw szczęścia" udadzą się na wspólne jedzenie i będą mogli zapisać i tę randkę do udanych! I to mimo drobnych przeciętności losu, bo nie wszystko potoczy się wobec ich myśli. Ale i tak będzie doskonale!

