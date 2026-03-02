M jak miłość, odcinek 1913: Przypadkowe spotkanie Jakuba i Kasi w windzie. Nie ukryje, jak bardzo ją kocha - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Romantyczne spotkanie Kasi i Jakuba w 1913 odcinku "M jak miłość" to nie będzie przypadek, lecz zrządzenie losu, który chce ich na nowo ze sobą połączyć. Wydaje się, że gdyby Kasia chciała wrócić do Kuby, od razu wybaczyłby jej zdradę z Mariuszem.

Widać wyraźnie, że Karski nie przestał jej kochać, że nie pogodził się z rozstaniem, choć zrezygnował z walki o ukochaną. Pytanie tylko, czy Jakub byłby w stanie wybaczyć Kasi także kłamstwo w sprawie dziecka. Na razie nie wie, że sfałszowała wynik testu na ojcostwo, żeby Jakub uwierzył, że to Mariusz jest ojcem, ale prawda kiedyś wyjdzie na jaw.

Kasia i Jakub w windzie w 1913 odcinku "M jak miłość" jak podczas pierwszego spotkania!

W 1913 odcinku "M jak miłość" Jakub wpadnie na Kasię w windzie w klinice, gdzie przyjdzie na rehabilitację po brutalnym pobiciu, którego był ofiarą podczas jednej z akcji z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Początkowo była żona go nie zauważy. Będzie nieco zmieszana faktem, że znów się spotykają i to w tym miejscu, gdzie zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kasia od razu sobie przypomni, jak poznała Jakuba, jak wielkie zrobił wtedy na niej wrażenie.

M jak miłość. Kasia zadłuży się u Anety, aby prawda o dziecku Jakuba nie wyszła na jaw. Szantażystka Anka jej nie odpuści

- Dzięki za polecenie tej fizjoterapeutki. Jest bezlitosna, ale skuteczna - Jakub z czułością spojrzy na Kasię. - Obyśmy tym razem nie zaliczyli awarii... - To mogłoby być dramatyczne w skutkach. Chyba masz termin zaraz? - Karski zacznie się bać, że Kasia zacznie rodzić w windzie. - Jeszcze kilka tygodni, spokojnie... - Ciąża ci służy. Wyglądasz... - Jakub nie oderwie wzroku od rozpromienionej byłej żony. - Jak dynia? - Tak jak sobie to kiedyś wyobrażałem... - wyzna Kuba i dla Kasi stanie się jasne, że on nadal ją kocha.

Mariusz przerwie romantyczne uniesienia Kasi i Jakuba w 1913 odcinku "M jak miłość"

Byli małżonkowie w 1913 odcinku "M jak miłość" popatrzą sobie głęboko w oczy, jakby chcieli wrócić do dnia, w którym w tej windzie narodziła się ich miłość. Ale romantyczny nastrój pryśnie, kiedy otworzą się drzwi windy i z drugiej strony stanie Mariusz z kwiatami dla ukochanej. Nie kryjąc zazdrości, że znów zobaczy ją z Jakubem!

Pod koniec dnia Kasia przyjmie oświadczyny Mariusza, a Jakub po powrocie do agencji znów przypomni sobie pierwsze spotkanie z ukochaną, której wciąż nie będzie mógł wyrzucić z serca.