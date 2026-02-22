M jak miłość, odcinek 1917: Andrzej przyzna się Magdzie do zdrady z Pauliną! Nie uwierzy, że nic go nie łączyło z nauczycielką córki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przeszłość Andrzeja Budzyńskiego w 1917 odcinku "M jak miłość" znów go dopadnie, kiedy Paulina Lipska zjawi się w kancelarii i zwróci się do prawnika z prośbą o pomoc przy rozwodzie z niebezpiecznym mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski). Nie od razu dla Budzyńskiego będzie jasne, że Paulina, w której był zakochany ponad 10 lat temu teraz jest żoną tego Jabłońskiego, biznesmena, który dobrze się maskuje, a tak naprawdę jest mściwym gangsterem.

Magda dostanie od Kamila ostrzeżenie przed byłą ukochaną Andrzeja w 1917 odcinku "M jak miłość"

Powrót Pauliny po latach w 1917 odcinku "M jak miłość" nie umknie uwadze Kamila Gryca (Marcin Bosak), który uprzedzi Magdę, żeby uważała na tę kobietę, bo kiedyś rozpaliła w Andrzeju gorące uczucia. A był wtedy mężem Marty Wojciechowskiej (Dominika Ostałowska), ich związek przechodził poważny kryzys. Co prawda Kamil nie będzie znał szczegółów znajomości Budzyńskiego i Pauliny, lecz jego ostrzeżenie wystarczy, by Magda zaczęła drążyć temat.

Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" wyciągnie od Andrzeja, co go łączyło z Pauliną

Dociekliwa Magda w 1917 odcinku "M jak miłość" zażąda od Andrzeja odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę była dla niego Paulina. Jak podaje światseriali.interia.pl od razu wyczuje każdy fałsz w głosie męża. Będzie wyjątkowo czujna i ostrożna, bo przecież już kiedyś Budzyński ją zdradził, po pijaku przespał się z Julią Malicką (Marta Chodarowska) w hotelu we Wrocławiu. Magda jako ostatnia dowiedziała się o nocy Andrzeja z kochanką, której efektem była ciążą Julii.

- Mówiłem, Paulina była nauczycielką Ani rysunku... - przyzna Andrzej, licząc na to, że żona nie będzie drążyć tematu. - Jasne. Weź, nie ściemniaj! - Magda zażąda szczegółów. - Dobrze. Podkochiwałem się w niej. Bardzo niewinnie, platonicznie, mieliśmy wtedy z Martą kryzys... Ale do niczego nie doszło! Swoją drogą to aż tak widać? - Budzyński będzie zaskoczony tym, że Magda dostrzeże napięcie między nim i Pauliną. - Jak cholera! - rzuci wściekła Magda.

Tak Andrzej zdradził Martę z Pauliną w "M jak miłość"

"Niewinnie" czy też "platonicznie" uczucie Andrzeja do Pauliny to nie do końca prawda! Przypominamy, że 10 lat temu w "M jak miłość" między Budzyńskim i Lipską doszło do czegoś więcej. Były nie tylko długie, szczere rozmowy, ale także pełne bliskości chwile i namiętny pocałunek. To wtedy Andrzej zdradził Martę z nauczycielką Ani.