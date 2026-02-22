M jak miłość, odcinek 1917: Żona Krystiana Wieczorka znów w obsadzie! Powrót Pauliny sprowadzi na Budzyńskiego kłopoty. Zadrze z jej mężem gangsterem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

O tym, że od marca do obsady "M jak miłość" dołączy Maria Wieczorek, prywatnie żona Krystiana Wieczorka, którzy poznali się i zakochali w sobie właśnie na planie serialu, pisaliśmy jako pierwsi już w listopadzie zeszłego roku. Właśnie wtedy 33-letnia aktorka ogłosiła na swoim profilu na Instagramie powrót do "M jak miłość" i pokazała zdjęcie z nowym ekranowym mężem, Jabłońskim, którego gra Marcin Piętowski.

Żona Krystiana Wieczorka zagra z gangsterem Jabłońskim z "M jak miłość"

Widzowie zapewne go kojarzą z wątku, który rozgrywał się rok temu w "M jak miłość". To dawny klient Kamila Gryca (Marcin Bosak), groźny bandyta, który uchodzi za wpływowego biznesmena z branży spożywczej. Kiedy prawnik ośmielił się przeciwko Jabłońskiemu wystąpić, ten nasłał na Kamila swoich ludzi. Wskutek czego Gryc został pobity, ale gangster wcale na tym nie poprzestał. Bestialskie pobicie Kamila to była zemsta Jabłońskiego.

To dlatego w 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina Lipska wróci do życia Budzyńskiego

Nowe światło na mroczne oblicze Jabłońskiego w 1917 odcinku "M jak miłość" rzuci jego żona, Paulina Lipska-Jabłońska. Dawna ukochana Budzyńskiego przyjdzie do kancelarii, żeby zatrudnić go do sprawy rozwodowej. Po trzech latach będzie chciała się uwolnić od Igora. Jak Andrzej zareaguje na powrót Pauliny? Od blisko dziesięciu lat nie miał z nią kontaktu. Pożegnali się, kiedy Paulina wyjechała za granicę.

Malarka, która zdobyła serce Budzyńskiego była zapaloną podróżniczką, miłośniczką motorów i przygód dlatego wyruszyła do Stanów Zjednoczonych a potem do Ameryki Południowej. Andrzej był zaskoczony jej decyzją o wyjeździe z Polski, ale nie próbował jej zatrzymać. Chciał wrócić do Marty (Dominika Ostałowska) i rozpocząć wszystko od nowa, choć ich małżeństwo pogrążyło się w kryzysie.

Budzyński dowie się w 1917 odcinku "M jak miłość", co się działo z Pauliną przez lata

Dopiero w 1917 odcinku "M jak miłość" Andrzej usłyszy od Pauliny, że nie zrobiła kariery artystki, trzy lata temu wróciła do Szczecina, wyszła za mąż, lecz związała się z wyjątkowo nieobliczalnym człowiekiem. Teraz poprosi Budzyńskiego, żeby został jej prawnikiem, pomógł jej uwolnić się od Jabłońskiego, ale rozwód z gangsterem to będzie trudne wyzwanie.

- Jesteśmy trzy lata po ślubie. O trzy lata za długo! Chcę się rozwieść i będę potrzebowała twojej pomocy... Po czasie zrozumiałam, że ma dwie twarze, dwa zupełnie inne oblicza. Jedno dla mnie - jest kochający, czuły, nosi mnie na rękach... A kimś całkowicie innym jest dla swoich podwładnych, współpracowników i wrogów. To nie będzie łatwy rozwód, bo Igor nigdy dobrowolnie nie pozwoli mi odejść. A stać go na bardzo wiele. Mój mąż jest naprawdę niebezpiecznym człowiekiem... - uprzedzi Paulina, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Budzyński w 1917 odcinku "M jak miłość" adwokatem Pauliny podczas rozwodu z Jabłońskim

Oczywiście Budzyński w 1917 odcinku "M jak miłość" zostanie adwokatem Pauliny, zgodzi się rozwieść ją z Jabłońskim. Nie zdoła jednak ukryć przed Magdą (Anna Mucha) powrotu dawnej ukochanej. Przyzna się żonie, co go kiedyś łączyło z Pauliną, ale nie wspomni o tym, jak silne było to uczucie. Dopiero za jakiś okaże się, jak poważne kłopoty ściągnie na Andrzeja i Magdę powrót Pauliny i czy była ukochana Budzyńskiego zagrozi ich szczęściu.