M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem po jej ślubie z Mariuszem? Krzysztof Kwiatkowski pokazał wzruszające nagranie tej pary - ZDJĘCIA

Jakub nie przeszkodzi w ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"

Jak scenarzyści "M jak miłość" pokierują losami Kasi i Jakuba już po tym jak jej ślub z Mariuszem dojdzie do skutku? Jako pierwszy w SuperSeriale.se.pl ujawniliśmy, że ten wielki dzień nastąpi w połowie kwietnia, w 1924 odcinku serialu, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku.

Kasia i Mariusz wezmą ślub w urzędzie stanu cywilnego i mimo nerwowej atmosfery, lęku panny młodej, że wyda się jej kłamstwo, który z mężczyzn jest ojcem Zosi, skromna ceremonia przebiegnie bez zakłóceń. Jakub nie przerwie ślubu Kasi i Mariusza, co nie oznacza, że już pogodzi się ze stratą byłej żony, bo on wciąż ją kocha. Jednak szanse na to, że Karski odzyska ukochaną w tym momencie zmaleją niemal do zera. Co nie oznacza, że taki scenariusz nie jest możliwy.

Czy Kasia i Jakub w "M jak miłość" będą razem jak kiedyś?

Krzysztof Kwiatkowski na swoim profilu na Instagramie w rolce Instastory udostępnił wzruszające nagranie z Kasią i Jakubem, kiedy byli jeszcze razem szczęśliwi. To fragmenty najlepszych scen z "M jak miłość" z udziałem tej pary: pierwszego spotkania w windzie, zaręczyn, walki o życie Jakuba, który był chory na białaczkę, a także ślubu w szpitalu i drugiego ślubu nad morzem. Przy nagraniu pojawiła się sugestia, że być może Kasia i Jakub będą razem jak dawniej.

Niestety Kwiatkowski w żaden sposób nie skomentował tego, jak dalej w "M jak miłość" potoczą się losy Kasi i Jakuba, czy ślub z Mariuszem ostatnie zamknie rozdział tak pięknej miłości Karski. Przecież łączy ich dziecko!

Kiedy w "M jak miłość" Jakub dowie się, że jej ojcem córki Kasi?

Nie wiadomo czy jeszcze w tym sezonie "M jak miłość", ale na pewno Karski dowie się, że to on jest ojcem Zosi, że Kasia oszukała nie tylko jego, ale także Mariusza. Tylko czy Jakub będzie w stanie wybaczyć byłej żonie? Wciąż kocha Kasię, nie zapomniał o niej i traktuje byłą żoną tak, jakby wybaczył jej zdradę i odejście do Mariusza. Udowodnił to już nie raz. Ostatnie, kiedy został z Kasią przy porodzie, zadbał o to, by nie denerwowała się wypadkiem Mariusza.

Doskonale wiadomo, że Karski ma dobre serce i nie potrafi chować urazy. Jednak kłamstwo w sprawie dziecka to najgorsze, co mu mogła zrobić Kasia. Wie doskonale o tym, że marzył, by zostać ojcem, to on wybrał imię dla ich córeczki. Chciał ją nazwać Zosia na cześć swojej zmarłej matki. Kasia po porodzie uznała, że córka jej i Jakuba powinna nosić właśnie imię Zosia...

